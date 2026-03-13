Súlyos lejtmenetbe kapcsolt a magyar építőipar: erre a mélyrepülésre senki sem számított

2026 januárjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 11,4 százalékkal, munkanaptényezővel kiigazítva 9,6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építése 9,6 százalékkal, az egyéb építményeké 14,5 százalékkal csökkent - derült ki a KSH adataiból.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok alapján az ágazat teljesítménye az előző hónaphoz képest is visszaesett. Az építőipar termelése 8,8 százalékkal maradt el a 2025. decemberi szinttől.

Az egyéb építményeknél tapasztalt visszaesés mögött főként az út és vasút építése alágazat gyengébb teljesítménye áll. Ebben a szegmensben a termelés volumene 25,6 százalékkal csökkent éves összevetésben.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 14,3 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építése 22,1 százalékkal esett vissza, míg a legnagyobb súlyú terület, a speciális szaképítés termelése 4,6 százalékkal mérséklődött.

Az új szerződések volumene összességében 6 százalékkal maradt el a 2025. januáritól. Az épületek építésére kötött szerződések volumene 14,5 százalékkal csökkent, miközben az egyéb építmények építésére vonatkozó megállapodások volumene 29,3 százalékkal nőtt.

Az építőipari vállalkozások január végi szerződésállománya ugyanakkor 18,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 3,6 százalékkal kisebb volt, az egyéb építményekre vonatkozó állomány viszont 30,5 százalékkal bővült.