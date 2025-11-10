A film világpremierjére a Hágai Nemzetközi Filmfesztivál záróprogramjában került sor.
Megérkezik Krasznahorkai László új regénye: itt a Nobel-díjas író első könyve a díj után!
Kedden jelenik meg A magyar nemzet biztonsága, Krasznahorkai László új regénye a Magvető Kiadónál. A friss irodalmi Nobel-díjas szerző új művében a lepkék világa, a tudásvágy és az emberi kapcsolatok kérdései fonódnak össze.
A kiadó szerint a regény egyik hőse gyerekkora óta a lepkék kutatásának él, míg a másik, egy idős férfi, azért keresi fel, hogy tőle megtudja, mi az élet legfontosabb kérdése. A két ember találkozása különleges barátsággá alakul, amely egyszerre szól búcsúról, az élet titkairól és a megismerés határairól.
A könyvet csütörtökön 17 órakor mutatja be a Magvető Kiadó a Magvető Caféban, Krasznahorkai távollétében, az ő instrukciói alapján. Az eseményen Szegő János szerkesztő Oborny Beáta ökológussal és Szilágyi András fizikussal beszélget a kötetről, részleteket Máté Gábor olvas fel.
A kiadó tájékoztatása szerint az új regény mellett a Nobel-díj alkalmából készült notesz és jegyzetfüzet is a boltokba kerül, és november második felétől újra kapható lesz az író életműve. Krasznahorkai László december 10-én veszi át a Nobel-díjat Stockholmban, beszéde december közepén várhatóan könyv formában is megjelenik.
A Svéd Akadémia október 9-én ítélte neki a díjat látnoki erejű életművéért, amely az apokaliptikus terror közepette is megerősíti a művészet hatalmát.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A szerző korábbi művei közé tartozik a Sátántangó, Az ellenállás melankóliája, Háború és háború, Seiobo járt odalent, valamint a Báró Wenckheim hazatér és a Herscht 07769.
Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Marjai János, MTI/MTVA
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
A budapesti vendéglátásban egyre nehezebb kiszámíthatóan működni: a turizmus ingadozik, a munkaerőpiac szűk, az alapanyagárak emelkednek,
Na, vajon elvitte-e valaki az 1 milliárd forintos főnyereményt a 45. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Hidegebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé egy úgynevezett hidegcsepp hatására, így a hétvége során több lesz felettünk a felhő, és folytatódik a csapadékosabb időjárás.
Az énekesnő a közösségi médiában osztotta meg állapotát rajongóival. Azt nem árulta el pontosan, milyen egészségügyi problémával küzd.
A hongkongi Bar Leone lett a világ legjobb bárja a The World's 50 Best Bars 2025 rangsorában.
Elképesztő főnyeremény: egyetlen játékos vitte az európai szuperlottó 20,9 milliárd forintos jackpotját
Ezen a játékhéten egy szerencsés játékos megütötte az Eurojackpot főnyereményét, több mint 54 millió eurót, azaz mai forintárfolyamon közel 21 milliárd forintot kasszírozott.
A bérletek kizárólag regisztrált érdeklődők számára elérhetők, és fejenként legfeljebb négy darabot lehet megvenni.
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
Vérten Róbert tíz évnyi angliai tapasztalattal, Michelin-csillagos konyhákban szerzett tudással tért haza, hogy új lendületet adjon Budapest egyik legismertebb éttermének.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 50 millió forint volt.
Kolosi Péter, az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese szerint az RTL+ prémium szolgáltatás hatalmas siker.
Forrnak az indulatok Angliában: olyat tett az új király, mint még soha - ennek nagyon súlyos következményei lehetnek
III. Károly király hivatalosan megfosztotta kegyvesztett testvérét királyi fenségi címétől és hercegi rangjától.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Bacskó Tünde, a Bróker Marcsi sorozat főszereplője egy interjúban beszélt arról, hogy a népszerű produkció ellenére sem tudott megélni színészként.
A Nemzeti Színház 26 éves színésznője, Martos Hanga egy évvel ezelőtt előadás közben sztrókot kapott, ami egyik pillanatról a másikra lebénította.
Kiderült: ennyiért veszik meg Gerendai Károlyék a Sziget fesztivált, 15 évig fizethet az eddigi tulajdonosnak
Gerendai Károly visszavásárolja a Sziget Fesztivált a külföldi tulajdonostól - most az is kiderült, mennyiért.
Gerendai Károly, a fesztivál alapítója súlyos vádakkal és rágalmakkal szembesült a Sziget-megállapodást követően - erről ő maga beszélt.
A népszerű zenei esemény pontos időpontja a fesztivál YouTube-csatornáján hétfőn közzétett tizenegy perces aftermovie végén került bejelentésre.
Mennyibe kerül a Disney Plus-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az Disney Plus csomagok ára novembertől
Cikkünkben bemutatjuk a magyarországi Disney plus árak alakulását, illetve az elérhető Disney plus előfizetés csomagok 2025-ös tartalmát.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.