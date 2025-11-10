Megérkezik Krasznahorkai László új regénye: itt a Nobel-díjas író első könyve a díj után!

Kedden jelenik meg A magyar nemzet biztonsága, Krasznahorkai László új regénye a Magvető Kiadónál. A friss irodalmi Nobel-díjas szerző új művében a lepkék világa, a tudásvágy és az emberi kapcsolatok kérdései fonódnak össze.

A kiadó szerint a regény egyik hőse gyerekkora óta a lepkék kutatásának él, míg a másik, egy idős férfi, azért keresi fel, hogy tőle megtudja, mi az élet legfontosabb kérdése. A két ember találkozása különleges barátsággá alakul, amely egyszerre szól búcsúról, az élet titkairól és a megismerés határairól.

A könyvet csütörtökön 17 órakor mutatja be a Magvető Kiadó a Magvető Caféban, Krasznahorkai távollétében, az ő instrukciói alapján. Az eseményen Szegő János szerkesztő Oborny Beáta ökológussal és Szilágyi András fizikussal beszélget a kötetről, részleteket Máté Gábor olvas fel.

A kiadó tájékoztatása szerint az új regény mellett a Nobel-díj alkalmából készült notesz és jegyzetfüzet is a boltokba kerül, és november második felétől újra kapható lesz az író életműve. Krasznahorkai László december 10-én veszi át a Nobel-díjat Stockholmban, beszéde december közepén várhatóan könyv formában is megjelenik.

A Svéd Akadémia október 9-én ítélte neki a díjat látnoki erejű életművéért, amely az apokaliptikus terror közepette is megerősíti a művészet hatalmát.

A szerző korábbi művei közé tartozik a Sátántangó, Az ellenállás melankóliája, Háború és háború, Seiobo járt odalent, valamint a Báró Wenckheim hazatér és a Herscht 07769.

Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Marjai János, MTI/MTVA

