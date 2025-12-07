Meghibásodott a MÁV ünnepi fényvonata péntek este, így a tiszafüredi állomáson hiába várták a gyerekek és szüleik a feldíszített szerelvényt.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 49. játékhéten vasárnap
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 600 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
A Hatoslottó játékán egy mezőn 6-ot kell megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak. Ha pedig mind a hatot eltaláltuk, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami ezen a vasárnapi sorsoláson 600 millió forint volt.
Szeptember eleje óta minden héten két hatoslottó-sorsolást rendeznek: egyet csütörtökön, egyet pedig a szokott módon, vasárnap.
A Hatoslottó 49. heti, vasárnapi nyerőszámai a következők:
23; 25; 29; 32; 41; 42.
További nyeremények:
- 3 találatos: 3 285 Ft
- 4 találatos: 11 155 Ft
- 5 találatos: 850 420 Ft
Ezen a héten (49.) nem volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, így a következő sorsoláson a főnyeremény várhatóan 777 millió forint lesz.
Jokerszám: 661807
Ezen a héten nem volt telitalálat a Jokeren, így a jövő héten 95 millió lesz a főnyeremény.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
