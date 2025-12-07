2025. december 7. vasárnap Ambrus
5 °C Budapest
Budapest: Lottozo üzlet Budapesten. A Lotto a magyar nemzeti szerencsejáték monopólium, a Szerencsejatek Zrt. által működtetett lottójáték.
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 49. játékhéten vasárnap

Pénzcentrum
2025. december 7. 16:11

Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 600 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?

A Hatoslottó játékán egy mezőn 6-ot kell megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak. Ha pedig mind a hatot eltaláltuk, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami ezen a vasárnapi sorsoláson 600 millió forint volt.

Szeptember eleje óta minden héten két hatoslottó-sorsolást rendeznek: egyet csütörtökön, egyet pedig a szokott módon, vasárnap.

A Hatoslottó 49. heti, vasárnapi nyerőszámai a következők:

23; 25; 29; 32; 41; 42.

További nyeremények: 

  • 3 találatos: 3 285 Ft
  • 4 találatos: 11 155 Ft
  • 5 találatos: 850 420 Ft

Ezen a héten (49.) nem volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, így a következő sorsoláson a főnyeremény várhatóan 777 millió forint lesz.

Jokerszám: 661807

Ezen a héten nem volt telitalálat a Jokeren, így a jövő héten 95 millió lesz a főnyeremény.

Címlapkép: Getty Images
