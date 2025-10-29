Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország területét szerda este, négy drónt Moszkva térségében lőtt le a légvédelem.
Betiltják Krasznahorkai László műveit? Azért ez nagyon durva - mi a fene történhet itt
Egy ukrán szervezet kezdeményezte Krasznahorkai László műveinek betiltását Oroszországban, mivel a Nobel-díjas író Ukrajna-párti álláspontot képvisel az orosz-ukrán konfliktusban - közölte az Index.
A Szorok Szorokov nevű ukrán szervezet levélben fordult az orosz AST Kiadóhoz és az orosz hatóságokhoz, amelyben Krasznahorkai László műveinek oroszországi kiadásának megtagadását kérte. A szervezet kifogásolta, hogy a frissen Nobel-díjjal kitüntetett magyar író az "Angyal szállt el felettünk" című elbeszélésében az orosz katonákat "orkoknak" nevezi, valamint hogy az orosz-ukrán háborúban határozottan Ukrajna-párti álláspontot képvisel.
Az író jelenlegi orosz fordítója, Olga Szerebrjanaja megerősítette, hogy a korábban Krasznahorkai műveit fordító Vjacseszlav Szereda tavalyi halála után ő vette át a befejezetlen "Báró Wenckheim hazatér" fordítását, de nem nyilatkozott a közlés jelenlegi esélyeiről.
A Csehországban élő Szerebrjanaja élesen bírálta a szervezetet és Krasznahorkairól azt mondta, "bízom benne, hogy továbbra is kiadható marad Oroszországban". A fordító még hozzátette: "Ha nem, az sem a világ vége, hiszen adott esetben lehet módot találni arra, hogy a művek továbbra is megjelenjenek, és ha másként nem, akkor legalább elektronikus formában eljut az olvasókhoz." Szerebrjanaja ironikusan megjegyezte: "olyan hosszú időbe telik Krasznahorkait fordítani, hogy könnyen lehet: mire befejezem a Báró Wenckheim hazatér-t, addigra a jelenlegi orosz rezsim már meg is bukik."
A cikk rámutat, hogy Krasznahorkai művei eddig csekély példányszámban jelentek meg Oroszországban - a "Sátántangó" és "Az ellenállás melankóliája" mindössze kétezer példányban került kiadásra a 146 milliós országban. Bár néhány értelmiségi angol nyelven olvasta a magyar szerző munkáit, ők sem tettek erőfeszítéseket, hogy szélesebb közönséggel megismertessék azokat, így Krasznahorkai befogadása Oroszországban még várat magára.
