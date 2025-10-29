2025. október 29. szerda Nárcisz
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. október 9.Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely 2025. október 9-én Stockholmban jelentette be döntését. A felvétel 2016. szeptember 19-én készült Budapesten.
Szórakozás

Betiltják Krasznahorkai László műveit? Azért ez nagyon durva - mi a fene történhet itt

Pénzcentrum
2025. október 29. 10:24

Egy ukrán szervezet kezdeményezte Krasznahorkai László műveinek betiltását Oroszországban, mivel a Nobel-díjas író Ukrajna-párti álláspontot képvisel az orosz-ukrán konfliktusban - közölte az Index.

A Szorok Szorokov nevű ukrán szervezet levélben fordult az orosz AST Kiadóhoz és az orosz hatóságokhoz, amelyben Krasznahorkai László műveinek oroszországi kiadásának megtagadását kérte. A szervezet kifogásolta, hogy a frissen Nobel-díjjal kitüntetett magyar író az "Angyal szállt el felettünk" című elbeszélésében az orosz katonákat "orkoknak" nevezi, valamint hogy az orosz-ukrán háborúban határozottan Ukrajna-párti álláspontot képvisel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az író jelenlegi orosz fordítója, Olga Szerebrjanaja megerősítette, hogy a korábban Krasznahorkai műveit fordító Vjacseszlav Szereda tavalyi halála után ő vette át a befejezetlen "Báró Wenckheim hazatér" fordítását, de nem nyilatkozott a közlés jelenlegi esélyeiről.

Kapcsolódó cikkeink:

A Csehországban élő Szerebrjanaja élesen bírálta a szervezetet és Krasznahorkairól azt mondta, "bízom benne, hogy továbbra is kiadható marad Oroszországban". A fordító még hozzátette: "Ha nem, az sem a világ vége, hiszen adott esetben lehet módot találni arra, hogy a művek továbbra is megjelenjenek, és ha másként nem, akkor legalább elektronikus formában eljut az olvasókhoz." Szerebrjanaja ironikusan megjegyezte: "olyan hosszú időbe telik Krasznahorkait fordítani, hogy könnyen lehet: mire befejezem a Báró Wenckheim hazatér-t, addigra a jelenlegi orosz rezsim már meg is bukik."

A cikk rámutat, hogy Krasznahorkai művei eddig csekély példányszámban jelentek meg Oroszországban - a "Sátántangó" és "Az ellenállás melankóliája" mindössze kétezer példányban került kiadásra a 146 milliós országban. Bár néhány értelmiségi angol nyelven olvasta a magyar szerző munkáit, ők sem tettek erőfeszítéseket, hogy szélesebb közönséggel megismertessék azokat, így Krasznahorkai befogadása Oroszországban még várat magára.
Címlapkép: Getty Images
#könyv #ukrajna #oroszország #szórakozás #betiltás #kiadó #orosz-ukrán háború #nobel-díj #irodalom #krasznahorkai lászló

Jelentem Mégsem
2 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
tutturuttu
33 perce
Ekkora kamut leadni?
0
0
oncogito
47 perce
Az az ukrán szervezet szerintem csak ukránnak MONDOTT szervezet. Ami a ruszki "illetékesektől" jön, semmit el nem hiszek.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:45
11:44
11:27
11:01
10:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 29.
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
2025. október 28.
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
2025. október 28.
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
NAPTÁR
Tovább
2025. október 29. szerda
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
4
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
5
4 hete
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ügynök
a biztosító megbízottjaként tevékenykedő biztosításközvetítő. A biztosítóval létesített munkaviszony vagy megbízási szerződés alapján dolgozik. Csak az ajánlat, illetőleg a biztosítási díj átvételére jogosult, a szerződés megkötésére azonban nem!. Megbízotti minőségben való károkozásáért a biztosító felelős.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 11:45
Videón az évszázad hurrikánja: elképesztő a pusztítás, egy egész ország a víz alá került
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 10:01
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
Agrárszektor  |  2025. október 29. 11:27
Magyarországon is megjelent a nyúlpestis: baj van, a szúnyogok terjesztik