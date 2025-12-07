Ritka kivételt tett Frei Tamás, és megmutatta különleges, csaknem 300 éves firenzei otthonát az RTL stábjának.
Vallott a 2025-ös X-Faktor győztese: erre költi 36 milliós nyereményét a raktárosként dolgozó Belano
Belano megnyerte az idei X-Faktort, és a győzelemmel járó 36 millió forintos nyereményét nem luxusra, hanem tudatosan a zenei karrierjére fordítja. A fiatal előadó klipforgatásra, stúdiómunkára és a közönségébe való befektetésre költi a pénzt, mert – mint mondta – számára ez még csak a kezdet.
Belano nyerte meg az idei X-Faktor döntőjét, amellyel nemcsak országos ismertséget, hanem 36 millió forintos fődíjat is szerzett. A fiatal előadó látványos, energikus produkcióival végig uralta a finálét, és nemcsak a közönséget, hanem a zsűrit is lenyűgözte.
A győztes nem luxusra vagy látványos vásárlásokra költi a 36 millió forintos nyereményét. Elmondása szerint tudatosan a zenei karrierjébe forgatja vissza az összeget:
A pénzt magamra költöm. Magamba fektetek és a közönségembe, klipbe, stúdiókba, hogy lássák, ez nem a vége, hanem csak a kezdet
– mondta a műsor után a Blikk szerint. A tervei között már most olyan nagyszabású célok szerepelnek, mint egy Plázs- vagy Park-koncert.
Polgári nevén Tyukodi Béla 20 éves, és korábban raktárosként dolgozott, mielőtt berobbant volna az ország zenei életébe. Az X-Faktorban Tóth Andi mentoráltjaként jelentős szakmai fejlődésen ment keresztül, amely döntően hozzájárult a győzelméhez.
Kihúzták a Hatoslottó 49. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 600 millió forintos főnyereményt?
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (50.) 140 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.
Meglepő listát adott ki Quentin Tarantino: ezek szerinte a XXI. század legjobb filmjei, váratlan címek a rangsorban
Quentin Tarantino Ridley Scott Black Hawk Down című filmjét nevezte meg a 21. század legjobb alkotásának, kiemelve, hogy Scott rendezői teljesítménye a rendkívülin is túlmutat.
Rekordáron kelt el egy egykor az orosz cári családhoz tartozó Fabergé-tojás a londoni Christie's aukciósháznál.
Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk még idén decemberben: közelít az év leglátványosabb meteorraja - Óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk egy éjszaka
Érkezik a Geminidák meteorraj maximuma, amelynek során óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk az év legaktívabb meteorrajától.
Kálloy Molnár Péter színész, aki hétfőn hunyt el rövid lefolyású daganatos betegségben, még novemberben is színpadra lépett.
A kínálatban több mint 20 olyan film szerepel, amely most először érhető el térítésmentesen a platformon.
55 éves korában meghalt Kálloy Molnár Péter.
A jegyértékesítés a bejelentéssel egy időben, december 1-jén déli 12 órakor indult.
Elmondása szerint a 40 milliós fődíjat nem szeretné könnyelműen elkölteni, karrierjét építené belőle és félretenne.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 545 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
Kihúzták az Ötöslottó 2025/48. heti nyerőszámait, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Vajon volt ezen a héten telitalálat?
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/48. heti, pénteki nyerőszámait, melyen most nem volt telitalálat.
Kihúzták a Hatoslottó 48. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?
A Disney+ decemberi kínálatában fantasy, dokumentumfilm, koncertfelvétel, animáció és sportközvetítés is helyet kap.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált laboratóriuma termékbiztonsági szempontból ellenőrzött népszerű állatfelszereléseket
A SkyShowtime decembertől január végéig sorozat- és filmpremierekkel, valamint ünnepi klasszikusokkal bővíti kínálatát
