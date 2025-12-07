2025. december 7. vasárnap Ambrus
Mikrofon a színpadon, tömeg a klubban. Éjszakai élet, szórakozás. Koncert és zeneipar.
Szórakozás

Vallott a 2025-ös X-Faktor győztese: erre költi 36 milliós nyereményét a raktárosként dolgozó Belano

Pénzcentrum
2025. december 7. 11:03

Belano megnyerte az idei X-Faktort, és a győzelemmel járó 36 millió forintos nyereményét nem luxusra, hanem tudatosan a zenei karrierjére fordítja. A fiatal előadó klipforgatásra, stúdiómunkára és a közönségébe való befektetésre költi a pénzt, mert – mint mondta – számára ez még csak a kezdet.

Belano nyerte meg az idei X-Faktor döntőjét, amellyel nemcsak országos ismertséget, hanem 36 millió forintos fődíjat is szerzett. A fiatal előadó látványos, energikus produkcióival végig uralta a finálét, és nemcsak a közönséget, hanem a zsűrit is lenyűgözte.

A győztes nem luxusra vagy látványos vásárlásokra költi a 36 millió forintos nyereményét. Elmondása szerint tudatosan a zenei karrierjébe forgatja vissza az összeget:

A pénzt magamra költöm. Magamba fektetek és a közönségembe, klipbe, stúdiókba, hogy lássák, ez nem a vége, hanem csak a kezdet

– mondta a műsor után a Blikk szerint. A tervei között már most olyan nagyszabású célok szerepelnek, mint egy Plázs- vagy Park-koncert.

Polgári nevén Tyukodi Béla 20 éves, és korábban raktárosként dolgozott, mielőtt berobbant volna az ország zenei életébe. Az X-Faktorban Tóth Andi mentoráltjaként jelentős szakmai fejlődésen ment keresztül, amely döntően hozzájárult a győzelméhez.
Címlapkép: Getty Images
