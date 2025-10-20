2025. október 20. hétfő Vendel
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal férfi könyveket vásárol
Vásárlás

Brutálisan sokan keresik a Nobel-díjas Krasznahorkai László műveit: jól járhat, akinél lapul egy ilyen könyv?

Pénzcentrum
2025. október 20. 20:03

Nem csupán a Krasznahorkai László művei iránti keresletet pörgette fel a Vaterán, hogy az író munkásságát nemrég Nobel-díjjal ismerték el: az író nevével kapcsolatos keresések száma már a díj kihirdetése előtti két hétben két és felszeresére, a Nobel-díj odaítélését követően pedig százszorosára nőtt. Napról-napra bővül a személyéhez kapcsolódó tételek köre is, elsősorban a könyveket adják és veszik a vaterázók, a DVD-n és Blu-rayen kiadott filmek egyelőre kevésbé népszerűek. Ha a korábbi magyar Nobel-díjasokhoz kapcsolódó termékeket vizsgáljuk, a Karikó Katalint és Krausz Ferencet ábrázoló emlékérmek kereslete és kínálata egyaránt élénk volt az elmúlt két évben.

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díját a svéd bizottság idén október 9-én jelentette be, mely esemény kiugró keresletet generált a szerző műveire a sajtóhírek szerint a könyvkereskedésekben, de a piactér statisztikái alapján a Vaterán is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az író nevével kapcsolatos keresések száma már a díj kihirdetése előtti két hétben két és felszeresére, a Nobel-díj odaítélését követően pedig százszorosára nőttek a piactéren, és folyamatosan bővül az eladásra kínált tételek száma is a Vaterán. Ezek között dedikált példányok és több kötetes gyűjtemények is akadnak, de többek közt a Sátántangó filmváltozatának vinyllemezen kiadott zenéjére is lehet licitálni.

Az elmúlt években a Vaterán a legdrágábban, 200 ezer forintért elkelt Krasznahorkai-kötet a Sátántangó első kiadása volt, melyet a szerző és a regény filmváltozatát rendező Tarr Béla egyaránt dedikáltak. A Krasznahorkai-életműhöz kapcsolódó filmes alkotások közül a Werckmeister harmóniák-at és A londoni férfi-t inkább DVD-n vásárolták a vaterázók, azonban a Sátántangó és A torinói ló már a sokkal jobb minőségű Blu-ray kiadásban is népszerű.

Egyetlen nagy gondolatrendszer helyessége sem az igazságán múlik - 10 elgondolkodtató idézet a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlótól
EZ IS ÉRDEKELHET
"Egyetlen nagy gondolatrendszer helyessége sem az igazságán múlik" - 10 elgondolkodtató idézet a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlótól
A magyar író Kertész Imre 2002-es elismerése után több mint két évtizeddel nyerte el a világ legrangosabb irodalmi kitüntetését.

Egyaránt húszezer forint alatti áron találtak gazdára 2020 óta az íróhoz köthető filmes és irodalmi alkotások, de a Nobel-díj elnyerése valószínűleg feljebb fogja tornázni az átlagárukat. Erre elég nagy esély mutatkozik, hiszen a korábbi magyar irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalanság című regényének egy, a szerző által dedikált példánya két és félmillió forintot is megért egy vaterás gyűjtőnek.

Kapcsolódó cikkeink:

Sokan keresik a magyar Nobel-díjasok emlékérmeit

Két éve díjazta a svéd bizottság Karikó Katalin kutatóbiológust az orvosi-élettani kategóriában, Krausz Ferenc fizikus pedig ugyanebben az évben megosztott fizikai Nobel-díjat kapott tudományos munkájáért. A két kutató iránti megnövekedett érdeklődés nem mutatkozott meg azonnal a piactéren, azonban tavaly a Magyar Pénzverő Zrt. a magyar Nobel-díjasokat bemutató sorozat részeként Karikóról és Krauszról is emlékérméket bocsátott ki, melyek a Vaterán is hamar megjelentek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ezek az emlékérmek használtan darabonként 3-18 ezer forint között kaphatók, anyagtól függően változik az áruk, hiszen színesfémből és ezüstből is készülnek. A numizmatika iránt érdeklődők ettől azonban sokkal többet is hajlamosak költeni a ritkaságnak számító próbaveretekre. Egy Karikó Katalint ábrázoló érme például több mint 165 ezer forintot ért meg egy lelkes gyűjtő számára, de további hét darab, a kutatóbiológust ábrázoló próbaveret is 100 ezer forint feletti áron kelt el.

A magyar Nobel-díjasokat ábrázoló sorozat jövőre várhatóan tovább bővül, jó eséllyel érkezhet a Krasznahorkai László munkássága előtt tisztelgő emlékérme. A kibocsátás után minden bizonnyal a Vaterára is felkerülnek majd ezek az értéktárgyak, de a legjobb ajánlatokért érdemes lesz résen lenni.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #könyv #vatera #online vásárlás #emlékérme #karikó katalin #krausz ferenc #könyvek #nobel-díj #irodalom #krasznahorkai lászló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Elhunyt Ágh István költő

Elhunyt Ágh István költő

Életének 88. évében vasárnap elhunyt Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a nemzet művésze.

FRISS HÍREK
Több friss hír
20:26
20:03
19:46
19:33
19:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 20.
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
2025. október 20.
Így verik át saját magukat a boltokban a magyarok: az árstopban bíznak, pedig van nagyobb baj is
2025. október 20.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
NAPTÁR
Tovább
2025. október 20. hétfő
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
2
6 napja
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
3
3 hete
Hivatalos: itt nyitja első üzletét az orosz Mere üzletlánc, rengeteg magyar vásárló indulhat útnak
4
2 hete
Sokkot kapnak a magyar vásárlók a boltok kasszáinál: ha ezt meglátják, nem akarnak fizetni
5
2 hete
Érik a botrány, magasrangú kormánytisztviselő lopott a Lidl-ből: bicskanyitogató módszert talált ki
PÉNZÜGYI KISOKOS
Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 18:58
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 17:56
Kvíz: Jártál már az Őrségben? Ha ez a kedvenc őszi kirándulóhelyed, válaszold meg kérdéseinket!
Agrárszektor  |  2025. október 20. 20:33
Nagy verseny várható az év rovara címért: íme, az idei jelöltek