Brutálisan sokan keresik a Nobel-díjas Krasznahorkai László műveit: jól járhat, akinél lapul egy ilyen könyv?

Nem csupán a Krasznahorkai László művei iránti keresletet pörgette fel a Vaterán, hogy az író munkásságát nemrég Nobel-díjjal ismerték el: az író nevével kapcsolatos keresések száma már a díj kihirdetése előtti két hétben két és felszeresére, a Nobel-díj odaítélését követően pedig százszorosára nőtt. Napról-napra bővül a személyéhez kapcsolódó tételek köre is, elsősorban a könyveket adják és veszik a vaterázók, a DVD-n és Blu-rayen kiadott filmek egyelőre kevésbé népszerűek. Ha a korábbi magyar Nobel-díjasokhoz kapcsolódó termékeket vizsgáljuk, a Karikó Katalint és Krausz Ferencet ábrázoló emlékérmek kereslete és kínálata egyaránt élénk volt az elmúlt két évben.

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díját a svéd bizottság idén október 9-én jelentette be, mely esemény kiugró keresletet generált a szerző műveire a sajtóhírek szerint a könyvkereskedésekben, de a piactér statisztikái alapján a Vaterán is.

Az író nevével kapcsolatos keresések száma már a díj kihirdetése előtti két hétben két és felszeresére, a Nobel-díj odaítélését követően pedig százszorosára nőttek a piactéren, és folyamatosan bővül az eladásra kínált tételek száma is a Vaterán. Ezek között dedikált példányok és több kötetes gyűjtemények is akadnak, de többek közt a Sátántangó filmváltozatának vinyllemezen kiadott zenéjére is lehet licitálni.

Az elmúlt években a Vaterán a legdrágábban, 200 ezer forintért elkelt Krasznahorkai-kötet a Sátántangó első kiadása volt, melyet a szerző és a regény filmváltozatát rendező Tarr Béla egyaránt dedikáltak. A Krasznahorkai-életműhöz kapcsolódó filmes alkotások közül a Werckmeister harmóniák-at és A londoni férfi-t inkább DVD-n vásárolták a vaterázók, azonban a Sátántangó és A torinói ló már a sokkal jobb minőségű Blu-ray kiadásban is népszerű.

Egyaránt húszezer forint alatti áron találtak gazdára 2020 óta az íróhoz köthető filmes és irodalmi alkotások, de a Nobel-díj elnyerése valószínűleg feljebb fogja tornázni az átlagárukat. Erre elég nagy esély mutatkozik, hiszen a korábbi magyar irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalanság című regényének egy, a szerző által dedikált példánya két és félmillió forintot is megért egy vaterás gyűjtőnek.

Sokan keresik a magyar Nobel-díjasok emlékérmeit

Két éve díjazta a svéd bizottság Karikó Katalin kutatóbiológust az orvosi-élettani kategóriában, Krausz Ferenc fizikus pedig ugyanebben az évben megosztott fizikai Nobel-díjat kapott tudományos munkájáért. A két kutató iránti megnövekedett érdeklődés nem mutatkozott meg azonnal a piactéren, azonban tavaly a Magyar Pénzverő Zrt. a magyar Nobel-díjasokat bemutató sorozat részeként Karikóról és Krauszról is emlékérméket bocsátott ki, melyek a Vaterán is hamar megjelentek.

Ezek az emlékérmek használtan darabonként 3-18 ezer forint között kaphatók, anyagtól függően változik az áruk, hiszen színesfémből és ezüstből is készülnek. A numizmatika iránt érdeklődők ettől azonban sokkal többet is hajlamosak költeni a ritkaságnak számító próbaveretekre. Egy Karikó Katalint ábrázoló érme például több mint 165 ezer forintot ért meg egy lelkes gyűjtő számára, de további hét darab, a kutatóbiológust ábrázoló próbaveret is 100 ezer forint feletti áron kelt el.

A magyar Nobel-díjasokat ábrázoló sorozat jövőre várhatóan tovább bővül, jó eséllyel érkezhet a Krasznahorkai László munkássága előtt tisztelgő emlékérme. A kibocsátás után minden bizonnyal a Vaterára is felkerülnek majd ezek az értéktárgyak, de a legjobb ajánlatokért érdemes lesz résen lenni.