Megszólalt a betegségéről terjengő hírekről Krasznahorkai László: így érzi magát most a friss Nobel-díjas

Krasznahorkai László cáfolja azokat a híreket, hogy egészségi állapota miatt nem jelent meg a Frankfurti Könyvvásár megnyitóján - korábban azt erről szóló hírek miatt terjedhetett el, hogy betegség miatt marad távol.

A friss Nobel-díjas író stábja azt közölte a Facebookon, hogy semmiféle egészségügyi problémája nem volt és nincsen. Valaki számára ismeretlen találta ki ezt a magyarázatot.

A valódi ok: ő nem AKART részt venni a Frankfurti Könyvvásár mai megnyitóján, mert minden erejével épp azon töpreng, miképpen dolgozza fel, hogy a csodálatos, a felfoghatatlan Nobel-díj kitüntetettje lett

- derült ki a posztból.

Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Marjai János, MTI/MTVA