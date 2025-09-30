Különleges természeti jelenségek kápráztatták el a megfigyelőket kedden.
Gőzerővel készül a Simpson család-film folytatása: itt a mozis bemutató dátuma
Csaknem húsz év után érkezik A Simpson család – A film folytatása - írja meg a The Guardian. Most már azt is tudjuk, mikor kerülhet a mozikba.
A 20th Century Studios hétfőn jelentette be, hogy közel két évtizeddel az első film után érkezik A Simpson család – A film folytatása. A stúdió közlése szerint a második részt 2027. július 23-án mutatják be a mozikban. A film plakátját az Instagramon osztották meg, amelyen egy fánkot fogó kéz látható, a szlogen pedig így szól: "Homer visszatér egy második adagért."
Az első Simpsons-film 2007 júliusában került a mozikba, és több mint 500 millió dolláros bevételt hozott világszerte. A történet szerint Homer véletlenül beszennyezte Springfield vízkészletét, aminek következtében a Környezetvédelmi Ügynökség egy hatalmas kupola alá zárta a várost. A folytatásról már 2014-ben is szó esett, amikor James L. Brooks executive producert és az első film társíróját megkereste a Fox egy második rész elkészítésével kapcsolatban. Al Jean, a sorozat írója és executive producere azonban 2024-ben elárulta, hogy a Covid-19 járvány miatt a tárgyalások elakadtak.
Jean korábban azt is elmondta, hogy a Disney figyelemmel kísérte az Agymanók 2 teljesítményét, miután több animációs filmjük is megbukott a mozikban. Az Agymanók 2 végül 1,6 milliárd dolláros bevételt hozott, és rövid ideig minden idők legsikeresebb animációs filmje volt.
A Simpson család a leghosszabb ideje futó animációs és főműsoridős sorozat az amerikai televíziózás történetében, közel 800 epizóddal és 36 évnyi műsoridővel. A sorozatnak már berendelték a 40. évadát is. A készülő film cselekményéről egyelőre nem közöltek részleteket.
