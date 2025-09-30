2025. szeptember 30. kedd Jeromos
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Happy Couple Watching Movies at the Movie Theater - Process Noise Effects
Szórakozás

Gőzerővel készül a Simpson család-film folytatása: itt a mozis bemutató dátuma

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 11:21

Csaknem húsz év után érkezik A Simpson család – A film folytatása - írja meg a The Guardian. Most már azt is tudjuk, mikor kerülhet a mozikba. 

A 20th Century Studios hétfőn jelentette be, hogy közel két évtizeddel az első film után érkezik A Simpson család – A film folytatása. A stúdió közlése szerint a második részt 2027. július 23-án mutatják be a mozikban. A film plakátját az Instagramon osztották meg, amelyen egy fánkot fogó kéz látható, a szlogen pedig így szól: "Homer visszatér egy második adagért."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az első Simpsons-film 2007 júliusában került a mozikba, és több mint 500 millió dolláros bevételt hozott világszerte. A történet szerint Homer véletlenül beszennyezte Springfield vízkészletét, aminek következtében a Környezetvédelmi Ügynökség egy hatalmas kupola alá zárta a várost. A folytatásról már 2014-ben is szó esett, amikor James L. Brooks executive producert és az első film társíróját megkereste a Fox egy második rész elkészítésével kapcsolatban. Al Jean, a sorozat írója és executive producere azonban 2024-ben elárulta, hogy a Covid-19 járvány miatt a tárgyalások elakadtak.

Jean korábban azt is elmondta, hogy a Disney figyelemmel kísérte az Agymanók 2 teljesítményét, miután több animációs filmjük is megbukott a mozikban. Az Agymanók 2 végül 1,6 milliárd dolláros bevételt hozott, és rövid ideig minden idők legsikeresebb animációs filmje volt.

A Simpson család a leghosszabb ideje futó animációs és főműsoridős sorozat az amerikai televíziózás történetében, közel 800 epizóddal és 36 évnyi műsoridővel. A sorozatnak már berendelték a 40. évadát is. A készülő film cselekményéről egyelőre nem közöltek részleteket.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#mozi #film #sorozat #szórakozás #hobbi #disney #filmek #bemutató #filmezés #sorozatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:44
11:31
11:21
11:15
11:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok
2025. szeptember 29.
Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a klímakatasztrófa
2025. szeptember 29.
Комната для отд.v - Mégis, mi ez az orosz "pihenőszoba" a Városligetben?
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 30. kedd
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
2
1 hónapja
Most közölte a HungaroMet: a monszun csak a kezdet, az Erin hurrikán elérte Magyarországot
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 34. játékhéten 2025-ben
4
2 hete
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
5
3 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lehetséges legnagyobb kár (MPL)
az az elvileg legrosszabb eset, amelyhez az objektum megsemmisülése mellett az összes még adódó költségeket (bontás, jogi védelem stb.) is figyelembe veszik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 10:52
Érik a nyugdíjkrízis Magyarországon: plusz 12 év melóra készülhetnek az idősödő magyarok, ez fájni fog
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 10:04
Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok
Agrárszektor  |  2025. szeptember 30. 11:32
Magára talál a gazdaság? Félmilliárd eurónál többet kaszált az ország