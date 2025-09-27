Elfeledett álom a 21-es főút mellett: szégyenfolt lett az egykori pazar autómozis, diszkós fogadóból

Elképesztő képsorozat terjed az interneten arról, hogyan pusztította és koptatta le az idő az egykor pezsgő életű, legendás útszéli fogadót. A fotók olyanok, mintha egy antiutópiába csöppennénk: a Cserhát Vendéglőként indult, majd Mátrakapu Fogadóként ismert épület mára a 21-es főút szégyenfoltjává vált. De vajon lehet még jövője az ikonikus helynek?

2025 januárjában még ingatlanos portálon hirdették, ám mostanra hiába kerestük a nyomát. Ennek ellenére időről időre felbukkan a kultikus étterem fotója, mint veszni hagyott érték: nemrég a Mindennapi Történelem oldalán is megjelent, ahol több mint hétszázan szóltak hozzá – „A volt Cserhát Vendéglő (Mátrakapu Fogadó) akkor és most. Ki tudja, mi lesz vele?” Az elmúlt hónapokban talán végre sikerült eladni, és új életet lehelni az évtizedek óta pusztuló ikonikus fogadóba.

Kigondolná, de az előremutató stílusú fogadó egy Ybl-díjas építész tervei alapján készült

A korabeli híradások szerint a 21-es főút mellett 1976-ban épült fel a Cserhát Vendéglő, az Ybl Miklós-díjas Kravár Ágnes tervei alapján. Különleges formavilágával és korszerű kialakításával hamar a térség jelképévé vált, a későbbi években pedig Mátrakapu Fogadóként vált ismertté.

A főépület három szintje több funkciót látott el: az alsó részben disco és szórakozóhely működött, középen az étterem kapott helyet, a legfelső szinten pedig szállodai szobákat alakítottak ki. A komplexumhoz még kemping is tartozott, amelyben mintegy 70 vendég számára biztosítottak szállást faházakban.

Cserhát vendéglő 1978-ban Fortepan/Fotó adományozó: Kozák

A fogadó a ’80-as években élte aranykorát

Az étterem körpanorámás terasza, a hétvégi rendezvények és az autósmozi messziről is vonzotta a látogatókat. A vendégek a Facebook-posztokban is nosztalgiával emlékeztek vissza az akkori pezsgő életre.

A ’90-es években azonban fokozatosan megindult a leépülés. 1994-ben még felújításról és bővítésről számolt be a helyi sajtó, de néhány év múlva pénzügyi viták miatt végleg bezárták az épületet.

1997 körül a fogadó már üresen állt, és rövid időn belül a fosztogatók prédájává vált.

Az évtizedek során a vendéglőből szinte minden mozdíthatót elloptak: eltűntek a bútorok, a berendezések, az ablakokat és ajtókat betörték. A tetőszerkezet megrongálódott, a környék pedig szemétlerakóvá változott.

A kétezres években még időnként használták a területet – például autóversenyeket rendeztek a közeli aszfaltcsíkokon –, de a főépületből már csak a vasbeton váz maradt. Közben a 21-es főút négysávosításakor a fogadó megközelíthetősége is megszűnt: mivel a tulajdonos nem kérte külön bekötőút kialakítását, ma hivatalosan csak egy szervizúton lehet odajutni.

Árverés és bizonytalan jövő

A kétezres évek elején egy pásztói kötődésű család vásárolta meg az ingatlant, azzal a szándékkal, hogy újjáélesztik, de terveik nem valósultak meg.

2021-ben meglepte a közvéleményt, amikor 675 millió forintos áron hirdették meg a 45 ezer négyzetméteres területet és a fogadó maradványait. A hirdetés végül sikertelen volt, később le is vették.

2025 januárjában ismét felkerült az ingatlanpiacra – ekkor már „csak” 454,3 millió forintért kínálták, hangzatos szlogennel: „Most vagy soha! Ilyen lehetősége nem lesz még egyszer az életben!” Azóta a hirdetés eltűnt az oldalakról – könnyen lehet, hogy végre gazdára talált.