Ellentétes oldali fénykardok harci pózban az űrkörnyezetben.
Szórakozás

Nem találod ki mennyiért: rekordösszegért kelt el Darth Vader fénykardja egy árverésen az USA-ban

MTI
2025. szeptember 5. 18:02

Rekordösszegért, az aukciós költségekkel együtt 3,65 millió dollárért (1,2 milliárd forint) kelt el az első Star Wars-filmek legendás gonosz karakterének, Darth Vadernek a fénykardja Los Angelesben egy árverésen - ismertette pénteken a Prop Store Auction aukciósház.

A Birodalom visszavág és a Jedi visszatér című filmekből ismert, illetve azokban használt kellék kikiáltási ára egymillió dollár (344 millió forint) volt. A végső eladási ár pedig azt jelenti, hogy Darth Vader fénykardja az eddig legdrágábban értékesített Star Wars-kellék. A vevő kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A fénykard évtizedekig egy magángyűjtemény részét képezte, s a filmforgatás miatt meglátszanak rajta a használat nyomai is. A kelléket egykor több részelemből rakták össze, ezek egyike például egy fényképezőgép vakujának tartóeleme volt.

A Star Wars-saga első filmje, a Csillagok háborúja 1977-ben került a mozikba, Carrie Fisher, Harrison Ford és Mark Hamill főszereplésével. Az 1980-as években következett A Birodalom visszavág és A Jedi visszatér. Később további folytatások is készültek. A forgatókönyvíró, producer és rendező George Lucas alkotása a nézettségi adatok alapján a filmtörténet egyik legsikeresebb filmsorozata.

Címlapkép: Getty Images
