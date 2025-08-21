2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Boxkesztyű tartja a dollárbankjegyet fekete cement háttéren. Fogalom bokszfogadás vagy üzleti küzdelem. Felülnézet és másolási hely a szöveghez.
Szórakozás

Újra ringbe lép Istenes Bence és Varga Viktor: fogadni is lehet a meccsre, itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 12:01

Folytatódik a Szerencsejáték Zrt. és a Hell Boxing Kings együttműködése, amelynek keretében augusztus 23-án kilenc látványos mérkőzésen, négy olimpikon, sztárok és világsztárok várják a bokszrajongókat az összecsapásokon és a visszavágókon. 

Az ötállomásos, négy országot érintő ökölvívó gálasorozat első állomása Budapesten lesz, ahol az esemény izgalmát tovább fokozva ismét – csak a Tippmixen és TippmixPrón - fogadhatnak kedvenc sportolóikra és celebjeikre a játékoskedvű nézők.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

2025. augusztus 23-án a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban veszi kezdetét a HELL Boxing Kings új szezonja. Az idei gálasorozat hazánkban, Budapesten indul, majd következik Belgrád, Baku és Prága. Az esemény december 20-án visszatér Magyarországra, a legjobbak a Papp László Sportarénában csapnak majd össze. A versenyzők ismét négy súlycsoportban – pehely-, könnyű-, kisváltó- és váltósúlyban - mérik össze tudásukat.

A gála egyik legizgalmasabb pillanata vélhetően az a visszavágó lesz, amelyről hónapok óta beszél az ország. Boráros Gábor MMA harcos, és Bárdosi Sándor, olimpiai ezüstérmes birkózó ismét ringbe szállnak, hogy eldőljön ki a jobb.

Emellett még celeb címegyesítést is láthatnak a rajongók, ahol Istenes Bence Varga Viktorral csap össze. A gála azonban nemcsak a visszavágókról és a celebmeccsekről szól, a magyar és nemzetközi profi ökölvívás elitje is Budapestre érkezik. Az eseménysorozat fővédnöke pedig nem más, mint a bokszvilág - sokak szerint minden idők - legjobb ökölvívója Roy Jones Jr.

Az esemény helyszínéről, az RTL élő közvetítésén és az RTL+ streaming felületén is követhetők a küzdelmek, így garantáltan senki sem marad le az akciókról.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Idén új szintre emeljük a HELL Boxing Kings-et. A szórakoztatóipar legismertebb szereplőivel tárgyalunk, és nem félünk még nagyobb lépéseket tenni. Az egész koncepció teljes átalakuláson ment keresztül, hogy még nagyobb értéket kínálhassunk a rajongók számára. Emellett továbbra is azon dolgozunk, hogy mi legyünk az abszolút vezető és a meghatározó erő a bokszvilágban, és nem állunk meg. 2025-ben a fő fókusz az új régiókon lesz, és ezúton megerősíthetjük az információt is, miszerint augusztustól decemberig öt lenyűgöző gálára kerül sor. A rajongók így nemcsak több kiélezett küzdelemre, hanem még több meglepetésre is számíthatnak

– mondta Mádi Tamás, a HBK ügyvezető igazgatója.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #varga #celebek #szórakozás #rtl #istenes bence #augusztus #box #gála #hell

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:06
12:30
12:17
12:01
11:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 21.
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
2025. augusztus 21.
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
2025. augusztus 21.
Így zajlik látatlanul a világ legnagyobb kémcsatája: a jövő nem Európának kedvez, ez még fájni fog
2025. augusztus 20.
Ettől Zacher Gábor beájulna: bődületes, mennyi alkoholt iszik egy átlag magyar
2025. augusztus 21.
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 21. csütörtök
Sámuel, Hajna
34. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak
2
4 hete
Elbukhatja nyereményét az Ötöslottó új milliárdosa: még nem dőlhet hátra, a lényeg most jön a nyertesnek
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 29. játékhéten
5
1 hónapja
Megrendítő részletek Schmuck Andor utolsó napjairól: nehezen mozgott, a cipőjét sem tudta felhúzni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Türelmi idő
a hitel törlesztésekor a tőke visszafizetésére adott haladék, kamat fizetendő ez idő alatt

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 13:06
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 11:41
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
Agrárszektor  |  2025. augusztus 21. 12:37
Győztek a brazil gazdák? Felfüggesztették a vitatott 16 éves egyezményt