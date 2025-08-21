Újra ringbe lép Istenes Bence és Varga Viktor: fogadni is lehet a meccsre, itt vannak a részletek

Folytatódik a Szerencsejáték Zrt. és a Hell Boxing Kings együttműködése, amelynek keretében augusztus 23-án kilenc látványos mérkőzésen, négy olimpikon, sztárok és világsztárok várják a bokszrajongókat az összecsapásokon és a visszavágókon.

Az ötállomásos, négy országot érintő ökölvívó gálasorozat első állomása Budapesten lesz, ahol az esemény izgalmát tovább fokozva ismét – csak a Tippmixen és TippmixPrón - fogadhatnak kedvenc sportolóikra és celebjeikre a játékoskedvű nézők.

2025. augusztus 23-án a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban veszi kezdetét a HELL Boxing Kings új szezonja. Az idei gálasorozat hazánkban, Budapesten indul, majd következik Belgrád, Baku és Prága. Az esemény december 20-án visszatér Magyarországra, a legjobbak a Papp László Sportarénában csapnak majd össze. A versenyzők ismét négy súlycsoportban – pehely-, könnyű-, kisváltó- és váltósúlyban - mérik össze tudásukat.

A gála egyik legizgalmasabb pillanata vélhetően az a visszavágó lesz, amelyről hónapok óta beszél az ország. Boráros Gábor MMA harcos, és Bárdosi Sándor, olimpiai ezüstérmes birkózó ismét ringbe szállnak, hogy eldőljön ki a jobb.

Emellett még celeb címegyesítést is láthatnak a rajongók, ahol Istenes Bence Varga Viktorral csap össze. A gála azonban nemcsak a visszavágókról és a celebmeccsekről szól, a magyar és nemzetközi profi ökölvívás elitje is Budapestre érkezik. Az eseménysorozat fővédnöke pedig nem más, mint a bokszvilág - sokak szerint minden idők - legjobb ökölvívója Roy Jones Jr.

Az esemény helyszínéről, az RTL élő közvetítésén és az RTL+ streaming felületén is követhetők a küzdelmek, így garantáltan senki sem marad le az akciókról.

Idén új szintre emeljük a HELL Boxing Kings-et. A szórakoztatóipar legismertebb szereplőivel tárgyalunk, és nem félünk még nagyobb lépéseket tenni. Az egész koncepció teljes átalakuláson ment keresztül, hogy még nagyobb értéket kínálhassunk a rajongók számára. Emellett továbbra is azon dolgozunk, hogy mi legyünk az abszolút vezető és a meghatározó erő a bokszvilágban, és nem állunk meg. 2025-ben a fő fókusz az új régiókon lesz, és ezúton megerősíthetjük az információt is, miszerint augusztustól decemberig öt lenyűgöző gálára kerül sor. A rajongók így nemcsak több kiélezett küzdelemre, hanem még több meglepetésre is számíthatnak

– mondta Mádi Tamás, a HBK ügyvezető igazgatója.