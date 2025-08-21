Oroszország az elmúlt hetek egyik legsúlyosabb légitámadását hajtotta végre Nyugat-Ukrajna ellen.
Újra ringbe lép Istenes Bence és Varga Viktor: fogadni is lehet a meccsre, itt vannak a részletek
Folytatódik a Szerencsejáték Zrt. és a Hell Boxing Kings együttműködése, amelynek keretében augusztus 23-án kilenc látványos mérkőzésen, négy olimpikon, sztárok és világsztárok várják a bokszrajongókat az összecsapásokon és a visszavágókon.
Az ötállomásos, négy országot érintő ökölvívó gálasorozat első állomása Budapesten lesz, ahol az esemény izgalmát tovább fokozva ismét – csak a Tippmixen és TippmixPrón - fogadhatnak kedvenc sportolóikra és celebjeikre a játékoskedvű nézők.
2025. augusztus 23-án a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban veszi kezdetét a HELL Boxing Kings új szezonja. Az idei gálasorozat hazánkban, Budapesten indul, majd következik Belgrád, Baku és Prága. Az esemény december 20-án visszatér Magyarországra, a legjobbak a Papp László Sportarénában csapnak majd össze. A versenyzők ismét négy súlycsoportban – pehely-, könnyű-, kisváltó- és váltósúlyban - mérik össze tudásukat.
A gála egyik legizgalmasabb pillanata vélhetően az a visszavágó lesz, amelyről hónapok óta beszél az ország. Boráros Gábor MMA harcos, és Bárdosi Sándor, olimpiai ezüstérmes birkózó ismét ringbe szállnak, hogy eldőljön ki a jobb.
Emellett még celeb címegyesítést is láthatnak a rajongók, ahol Istenes Bence Varga Viktorral csap össze. A gála azonban nemcsak a visszavágókról és a celebmeccsekről szól, a magyar és nemzetközi profi ökölvívás elitje is Budapestre érkezik. Az eseménysorozat fővédnöke pedig nem más, mint a bokszvilág - sokak szerint minden idők - legjobb ökölvívója Roy Jones Jr.
Az esemény helyszínéről, az RTL élő közvetítésén és az RTL+ streaming felületén is követhetők a küzdelmek, így garantáltan senki sem marad le az akciókról.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Idén új szintre emeljük a HELL Boxing Kings-et. A szórakoztatóipar legismertebb szereplőivel tárgyalunk, és nem félünk még nagyobb lépéseket tenni. Az egész koncepció teljes átalakuláson ment keresztül, hogy még nagyobb értéket kínálhassunk a rajongók számára. Emellett továbbra is azon dolgozunk, hogy mi legyünk az abszolút vezető és a meghatározó erő a bokszvilágban, és nem állunk meg. 2025-ben a fő fókusz az új régiókon lesz, és ezúton megerősíthetjük az információt is, miszerint augusztustól decemberig öt lenyűgöző gálára kerül sor. A rajongók így nemcsak több kiélezett küzdelemre, hanem még több meglepetésre is számíthatnak
– mondta Mádi Tamás, a HBK ügyvezető igazgatója.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/34. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Valóban nagyobb eséllyel nyerhetünk a Hatoslottón, vagy csak a nyeremények oszlanak meg, és ritkábban halmozódnak fel az igazán nagy összegek?
Az űridőjárással összefüggő fizikai folyamatok kutatásával foglalkozó projekt indult a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont.
Az ünnepi tűzijáték hang- és fényhatásai az állatok számára komoly stresszt, sokkhatást jelenthetnek.
Mától lehet megkóstolni Magyarország tortáját és cukormentes tortáját a Szent István-napi programsorozat keretében a Magyar Ízek Utcájában.
Csodálatos égi jelenséget láthatsz szerda hajnalban: csak nagyon ritkán van ilyen, kár lenne kihagyni
Három bolygó, a Hold és több fényes csillag, valamint csillaghalmaz kerül közel egymáshoz augusztus 20-án hajnalban
Egyre több magyar település dönt úgy, hogy nem rendez tűzijátékot augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén.
Rózsa György, a televíziózás 60 éves jubileumát ünneplő legendás műsorvezető súlyos egészségügyi vészhelyzeten esett át.
Egy felmérés alapján a tűzijáték nemcsak kulturális és közösségi élmény, hanem generációkat összekötő ünnepi szimbólum is.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.
Magyarország új milliárdossal gazdagodott, hiszen egy szerencsés játékos behúzta a Hatoslottót.
Kihúzták a Hatoslottó 33. heti játékának a számait. Egy szerencsés játékos majd 1,4 milliárd forintot nyert.
Állatkertek Éjszakája 2025: mikor lesz az Állatkertek Éjszakája Győrben, mennyibe kerül az Állatkertek Éjszakája Miskolcon, milyen programokat hoz az Állatkertek Éjszakája Pécsen?
Na, vajon elvitte-e valaki a 475 millió forintos főnyereményt a 33. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Az Eurojackpot 33. heti sorsolásán egy magyar játékos majd 54 millió forintot nyert az 5+0-ás nyerőosztályban.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/33. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő héten 145 millió forint lesz a tét.
Az énekes felépülése várhatóan több hetet vesz majd igénybe, így a koncertjei is más időpontban kerülnek megrendezésre.
Kádár szerint ez volt az első lépése egy hosszabb távú megújulási folyamatnak.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.