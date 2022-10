Nehéz gyerekkoráról vallott az X-Faktor felfedezettje: sokszor ruhát sem tudtak venni neki a szülei

Hosszú utat járt be Krága René, az X-Faktor felfedezettje, amíg Herceg Erika csapatában szombaton bejutott a Mentorházba. A fiatal tehetség mélyszegénységben nőtt fel, de a családjával együtt küzdött azért, hogy jobb körülményeket tudjanak teremteni.

Gyermekkoráról beszélt az X-Faktor felfedezettje, Krága René, aki nehéz körülmények között nevelkedett. Mint mondta, szülei szinte egyszerre veszítették el állásukat, emiatt mélyszegénységben éltek a felvidéki kisváros lakótelepén. Miután szülei megelégelték a helyzetet, a 15 éves Renét nagyszüleire hagyták, ők pedig Bécsben vállaltak munkát.

René nagyszülei közül is csak nagymamája tudott munkát vállalni, így gyakran nem volt pénzük ruhákra.

Turkálókból meg adományokból volt csak ruhám. Emlékszem, ha a suliban valaki, akinek jobban ment, kapott egy jó sportzakót, akkor azt körbeadtuk, és mindenki lefényképezkedett benne

- vallott ezekről az évekről René a Story magazinnak. Mint mondta, később Bécsbe költözött, itt fejezte be tanulmányait. It korengedménnyel vették fel az iskolába, az érettségit esti tagozaton szerezte meg, ma pedig már Bécsben is dolgozik, mint énektanár.

Amit elértem, sokáig csak álomnak tűnt

- mondta René.