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Elképesztő vagyonon ülnek a világ legnagyobb sztárjai: mutatjuk, ki vezeti a milliárdos celebek listáját
Steven Spielberg vezeti a világ milliárdos hírességeinek rangsorát, becsült vagyona 7,1 milliárd dollár. A második helyen a Star Wars megalkotója, George Lucas áll 5,2 milliárddal, a leggazdagabb sportoló pedig Michael Jordan. A 22 fős listán filmrendezők, zenészek, színészek és televíziós személyiségek is szerepelnek, vagyonuk jelentős része azonban már nem abból származik, amivel eredetileg ismertté váltak.
A Visual Capitalist friss rangsora a Forbes adatai alapján a leggazdagabb hírességeket gyűjti össze. A lap szerint 2026-ban 22 híresség rendelkezett legalább egymilliárd dolláros becsült vagyonnal. Együttes vagyonuk 48,1 milliárd dollár volt, szemben az egy évvel korábbival, amikor 18 híresség lépte át az egymilliárd dolláros álomhatárt és összesen 39 milliárd dolláros összvagyonnal rendelkeztek.
A számok 2026. március 1-jei állapotot tükröznek, vagyis nem az érintettek jelenlegi bankszámlaegyenlegét vagy az adott évben keresett jövedelmét jelzik. A becsült vagyonba a vállalkozásokban birtokolt részesedések, a befektetések, az ingatlanok és a jogdíjakat termelő alkotások értéke is beletartozhat. A lap azokat vette fel a listára, akik előbb híressé váltak, és csak később lettek milliárdosok. A vagyonuk révén ismert üzletemberek nem szerepelnek a rangsorban.
Spielberg és Lucas vagyonát nem csak a filmek hozták össze
Steven Spielberg 7,1 milliárd dolláros becsült vagyonával jelentős előnnyel áll az első helyen. Pályafutása során olyan filmeket rendezett, mint a Cápa és a Jurassic Park, emellett társalapítója volt a DreamWorks stúdiónak. A Forbes szerint ma is részesedik a Universal vidámparkjaiban eladott jegyek bevételéből, ami jól mutatja, hogy egy sikeres film évtizedekkel a bemutatása után is pénzt termelhet az alkotójának.
A második George Lucas, akinek vagyonát 5,2 milliárd dollárra becsülték. A Star Wars és az Indiana Jones megalkotójának pénzügyi helyzetét alapvetően meghatározta, hogy 2012-ben készpénzért és részvényekért eladta a Lucasfilmet a Disneynek. A rangsor első két helyezettje tehát ugyan filmrendezőként vált világhírűvé, vagyonuk mögött a szórakoztatóipari jogok és vállalkozások értéke is áll.
Michael Jordan a leggazdagabb sportoló
A harmadik helyen álló Michael Jordan becsült vagyona 4,3 milliárd dollár. Ez messze meghaladja azt az összeget, amelyet kosárlabdázóként fizetés formájában kapott: a Forbes szerint NBA-pályafutása alatt összesen mintegy 90 millió dollárt keresett így. Vagyonának jóval nagyobb része a Nike-kal és más márkákkal kötött együttműködésekből, valamint a Charlotte Hornets kosárlabdacsapatban birtokolt többségi részesedésének 2023-as eladásából származik.
A listán más sportolók is szerepelnek. Magic Johnson 1,6 milliárd dolláros vagyonát ma főként befektetései és vállalkozásai adják, LeBron James becsült vagyona 1,4 milliárd dollár. Roger Federer 1,1 milliárd dollárral került be a rangsorba; pénzügyi sikereihez a szponzori megállapodások mellett az On sportruházati vállalatban birtokolt részesedése is hozzájárult.
A negyedik helyen álló Vince McMahon 3,6 milliárd dolláros vagyona elsősorban a WWE felépítéséhez és tulajdonosi részesedéseihez kötődik. Ő a profi birkózás üzleti szereplőjeként, nem sportolóként szerepel a hírességek között.
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JAY-Z vezeti a zenészek listáját
A zenészek közül JAY-Z rendelkezik a legnagyobb, 2,8 milliárd dolláros becsült vagyonnal. A rapper pénzügyi sikereiben a zenei tevékenysége mellett a szeszesital-márkákban és más vállalkozásokban szerzett érdekeltségei is szerepet játszanak. Felesége, Beyoncé szintén felkerült a milliárdos hírességek közé, egymilliárd dolláros becsült vagyonnal.
Taylor Swift 2 milliárd dollárral a teljes lista hetedik helyén áll. Vagyonát a koncertekből és jogdíjakból származó bevételek mellett zenei katalógusának értéke és ingatlanjai is növelik. Rihanna esetében más a hangsúly: a Forbes szerint egymilliárd dolláros vagyonának legfontosabb eleme a Fenty Beauty kozmetikai vállalatban birtokolt részesedése.
A lista végén szereplő egymilliárdosok között található Bruce Springsteen, akinek vagyonát 1,2 milliárd dollárra becsülték, valamint Dr. Dre is. Springsteen korábban jelentős összegért értékesítette zenei katalógusát, Dr. Dre pedig többek között a Beats társalapítójaként épített vállalkozói vagyont.
Négy új név került a milliárdosok közé
A Forbes 2026-os listájának új szereplői Beyoncé, Roger Federer, Dr. Dre és James Cameron. Utóbbi 1,1 milliárd dolláros becsült vagyonával került be a rangsorba; a Titanic és az Avatar filmek rendezőjeként a nagy mozisikerek bevételeiből is részesedett.
A hírességek vagyona között ugyanakkor jelentős különbség látszik. Spielberg becsült 7,1 milliárd dollárja több mint hétszerese az egymilliárd dollárral szereplő sztárok vagyonának. A lista egyik legfontosabb közös vonása mégsem egyetlen szakma vagy műfaj: a leggazdagabb hírességek közül sokan a hírnevüket olyan jogokká, vállalkozásokká és részesedésekké alakították, amelyek jóval az eredeti sikerük után is értéket képviselnek és évről évre újabb bevételeket biztosítanak számukra.
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