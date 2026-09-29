2026. szeptember 29. kedd Mihály
18 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
sport, sportlétesítmény, labdarúgás, kispad
Sport

Ezt nem sokan látták jönni: kirúgták az Aston Villa edzőjét, súlyos válságban van a csapat

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 14:23

A csapat eddig csak egy pontot szerzett, az utolsó előtti helyre szorult a tabellán - számolt be a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Aston Villa menesztette a női csapat vezetőedzőjét, Natalia Arroyót, miután az együttes a WSL-szezon első négy mérkőzésén mindössze két pontot szerzett. A döntés hétfő este született meg, egy nappal azután, hogy a Villa 4–0-s vereséget szenvedett a Tottenham vendégeként.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szezon eddigi mérlege kiábrándító a Villa női csapatánál, hiszen a Manchester City elleni 4–1-es vereség mellett a Chelsea és a Brighton ellen is csak 1–1-es döntetlenre futotta a csapattól, a mutatott játék pedig összességében elmaradt a várakozásoktól.

Anglia
Aston Villa Women
Jelenlegi helyezés: #13
English FA Women's Super League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
12.
Birmingham Women
4
0
2
2
6
10
-4
2
13.
Aston Villa Women
4
0
2
2
3
10
-7
2
14.
Charlton Women
4
0
0
4
1
10
-9
0
Adatlap létrehozva: 2026.09.29.

Arroyo 2025 januárjában érkezett a klubhoz három és fél évre szóló szerződéssel. A korábbi Barcelona- és Espanyol-játékos – aki sportpályafutása után újságíróként is dolgozott, mielőtt az edzősködésre összpontosított volna – a Real Sociedadtól igazolt a Villához. A spanyol klubnál négy sikeres évet töltött, a 2021–22-es szezonban a második helyre vezette a csapatot a spanyol bajnokságban, míg utolsó idényében bejutott a Spanyol Kupa (Copa de la Reina) döntőjébe.

A 40 éves szakember nehéz örökséget vett át, hiszen elődje, Robert de Pauw a játékosoknak tett megjegyzései körüli botrány miatt távozott, miután az első tizenkét WSL-meccsből mindössze kettőt nyert meg a gárdával. Arroyo érkezése után a Villa egymás után öt vereséget szenvedett el, majd a szezon végén öt győzelemmel javított, így a hatodik helyen zárt. Az első teljes idényében azonban csak a kilencedik helyet tudta megszerezni 22 mérkőzésen gyűjtött 20 ponttal, a bajnoki hajrát pedig négy egymást követő vereség árnyékolta be.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A klub megerősítette, hogy az irányítást ideiglenesen Brian Sørensen, a női csapat technikai tanácsadója veszi át. A dán szakember márciusban csatlakozott a Villához, miután februárban távozott az Evertontól, ahol négy évet töltött.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #kirúgás #labdarúgás #edző #angol foci #női foci #angol bajnokság #aston villa #vezetőedző #edzőváltás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:13
16:10
16:03
15:28
15:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 29.
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
2026. szeptember 28.
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
2026. szeptember 29.
Időzített bomba a magyar nyugdíjrendszer: brutális adósságcsapda fenyeget, ha nem lépünk időben
2026. szeptember 29.
Vagyonokat spórolhatsz a fűtésen 2026-ban ezekkel a trükkökkel: bárkinél működnek, nem is kerülnek sokba
2026. szeptember 29.
Egy vagyont bukhatunk az őszi járványszezonban: rengeteg magyar követi el ezeket a hibákat a patikákban
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 29. kedd
Mihály
40. hét
Szeptember 29.
Nemzetközi kávé nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt az újabb Szoboszlai-bombagól: ezt muszáj látni, kiszakadt a háló + videó
2
1 hete
Kitört a balhé a dartsversenyen: azonnal visszalépett a versenyektől a darts fiatal zsenije
3
1 hete
F1 Azeri Nagydíj 2026: itt van a teljes nagydíjhétvége programja Baku, Azerbajdzsán helyszínen
4
2 hete
Rendkívüli változás a Forma-1-ben: áthelyezik a jövő heti bakui nagydíjat, itt a hivatalos menetrend
5
3 napja
Megvan végre, ki lesz Lázár János utódja: döntött az elnökség, a megbízatás 2028 augusztusáig szól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális törlesztés
az az összeg, amelyet hitelkártya esetében az elszámolási időszak végén legalább ahhoz fizetnünk kell, hogy többi tartozásunkat tovább vihessük és kártyánkat, valamint hitelkeretünket továbbra is használhassuk

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 29. 16:13
Rendkívüli! Most jelentette be a kormány: közvetlen pénzügyi mentőöv érkezik a magyar családoknak
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 29. 16:03
Időzített bomba a magyar nyugdíjrendszer: brutális adósságcsapda fenyeget, ha nem lépünk időben
Agrárszektor  |  2026. szeptember 29. 15:28
Döbbenetes: így tűnt el több milliárd köbméter víz ebből a magyar térségből