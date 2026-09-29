Ezt nem sokan látták jönni: kirúgták az Aston Villa edzőjét, súlyos válságban van a csapat

A csapat eddig csak egy pontot szerzett, az utolsó előtti helyre szorult a tabellán - számolt be a The Guardian.

Az Aston Villa menesztette a női csapat vezetőedzőjét, Natalia Arroyót, miután az együttes a WSL-szezon első négy mérkőzésén mindössze két pontot szerzett. A döntés hétfő este született meg, egy nappal azután, hogy a Villa 4–0-s vereséget szenvedett a Tottenham vendégeként.

A szezon eddigi mérlege kiábrándító a Villa női csapatánál, hiszen a Manchester City elleni 4–1-es vereség mellett a Chelsea és a Brighton ellen is csak 1–1-es döntetlenre futotta a csapattól, a mutatott játék pedig összességében elmaradt a várakozásoktól.

Anglia Aston Villa Women Bajnokság: English FA Women's Super League Jelenlegi helyezés: #13 English FA Women's Super League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 12. Birmingham Women 4 0 2 2 6 10 -4 2 13. Aston Villa Women 4 0 2 2 3 10 -7 2 14. Charlton Women 4 0 0 4 1 10 -9 0 Adatlap létrehozva: 2026.09.29.

Arroyo 2025 januárjában érkezett a klubhoz három és fél évre szóló szerződéssel. A korábbi Barcelona- és Espanyol-játékos – aki sportpályafutása után újságíróként is dolgozott, mielőtt az edzősködésre összpontosított volna – a Real Sociedadtól igazolt a Villához. A spanyol klubnál négy sikeres évet töltött, a 2021–22-es szezonban a második helyre vezette a csapatot a spanyol bajnokságban, míg utolsó idényében bejutott a Spanyol Kupa (Copa de la Reina) döntőjébe.

A 40 éves szakember nehéz örökséget vett át, hiszen elődje, Robert de Pauw a játékosoknak tett megjegyzései körüli botrány miatt távozott, miután az első tizenkét WSL-meccsből mindössze kettőt nyert meg a gárdával. Arroyo érkezése után a Villa egymás után öt vereséget szenvedett el, majd a szezon végén öt győzelemmel javított, így a hatodik helyen zárt. Az első teljes idényében azonban csak a kilencedik helyet tudta megszerezni 22 mérkőzésen gyűjtött 20 ponttal, a bajnoki hajrát pedig négy egymást követő vereség árnyékolta be.

A klub megerősítette, hogy az irányítást ideiglenesen Brian Sørensen, a női csapat technikai tanácsadója veszi át. A dán szakember márciusban csatlakozott a Villához, miután februárban távozott az Evertontól, ahol négy évet töltött.