Rendkívül szoros az NB I tabellája, a hétvégi fordulóban a Ferencváros a Vasassal, a Debrecen az Újpesttel rangadózik. Mutatjuk a teljes hétvégi meccsprogramot!
Egész napos futballmaraton vár a szurkolókra: fővárosi derbi és európai rangadók a szombati műsorban
A november eleji hétvége bőséges kínálatot tartogat a futballrajongóknak: az OTP Bank Ligától a Premier League-en át a La Ligáig számos izgalmas összecsapás várható szombaton, köztük több tradicionális rangadóval és fontos tabellacsatával.
A hazai porondon a fővárosi rangadó kerül a középpontba, miközben az európai topligákban is egymást követik az izgalmas mérkőzések. Szombaton pályára lép többek között a Real Madrid, a Manchester City és a Bayern München, az OTP Bank Ligában pedig három találkozóval folytatódik a bajnokság. A délutáni és esti órákban gyakorlatilag folyamatosan követhetjük az eseményeket, így a futballrajongók számára ismét egész napos programot kínál november 7-e.
A hazai kínálat egyik legérdekesebb összecsapása az MTK Budapest és a Kispest-Honvéd párharca lesz, de a Paks–Zalaegerszeg mérkőzés is tartogathat izgalmakat. Külföldön a Manchester City idegenbeli fellépése, a Bayern müncheni rangadója és a Real Madrid valenciai vendégjátéka ígérkezik különösen érdekesnek.
OTP Bank Liga – fővárosi rangadóval folytatódik a bajnokság
Három mérkőzést rendeznek szombaton az OTP Bank Liga 13. fordulójában. A programot a Paksi FC és a Zalaegerszegi TE összecsapása nyitja 13:30-kor, majd 16:45-kor következik az MTK Budapest és a Kispest-Honvéd fővárosi rangadója. A játéknapot a Kisvárda és a Puskás Akadémia találkozója zárja 18:45-től.
A Paks hazai pályán szeretne javítani, miután az előző fordulóban 2–0-s vereséget szenvedett a Ferencváros otthonában. A tolnaiak jelenleg 17 ponttal a tabella hatodik helyén állnak, a ZTE pedig 13 ponttal a nyolcadik pozícióból várja az összecsapást. A zalaiak az utóbbi időszakban elkapott formában futballoznak, három tétmérkőzés óta veretlenek, az MTK-t ráadásul 3–0-ra győzték le a legutóbbi bajnokin.
A két együttes első idei bajnoki találkozója különösen emlékezetesre sikerült. A Zalaegerszeg hazai pályán 5–2-re verte a Paksot, így a tolnaiaknak most bőven lenne okuk visszavágni. A hazai klub számára az is külön motivációt jelenthet, hogy az előző idényben három egymás elleni bajnokijukból egyet sem tudtak megnyerni.
A nap legnagyobb érdeklődéssel várt hazai mérkőzése az MTK Budapest és a Kispest-Honvéd összecsapása lesz. A kék-fehéreknél komoly változás történt a héten, Pinezits Máté vezetőedző távozott, a csapat irányítását pedig ideiglenesen Kanta József vette át. Az MTK így új szakmai vezetéssel próbálhat visszatérni a győztes útra, ráadásul a találkozó különösen pikáns előzménnyel rendelkezik.
A két klub augusztus 1-jei bajnokija ugyanis 3–3-as döntetlennel zárult, miután az MTK az utolsó pillanatokban mentette döntetlenre a mérkőzést. A Hidegkuti Nándor Stadionban ezúttal újabb kiélezett fővárosi összecsapásra lehet számítani.
A forduló harmadik szombati mérkőzésén a Kisvárda a Puskás Akadémiát fogadja. A felcsútiak 21 ponttal a tabella második helyén állnak, ugyanakkor két egymást követő vereség után érkeznek a szabolcsi városba. A Kisvárda 12 ponttal a 11. helyen áll, és az első fordulós összecsapást is megnyerte, akkor Felcsúton 2–0-ra győzött.
Az OTP Bank Liga szombati programja:
Paksi FC–Zalaegerszegi TE (13:30)
MTK Budapest–Kispest-Honvéd FC (16:45)
Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (18:45)
Premier League – a Manchester City Nottinghambe látogat
Az angol élvonal szombati programjának legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzése a Nottingham Forest és a Manchester City összecsapása lesz. Pep Guardiola együttese 18:30-kor lép pályára a City Groundon, ahol a hazaiak megpróbálhatják megnehezíteni a bajnoki címre hajtó manchesteriek dolgát.
A Manchester City az elmúlt években rendszeresen a bajnokság legjobbjai között szerepelt, így minden pontvesztés komoly jelentőséggel bírhat a szezon végelszámolásánál. A Nottingham Forest hazai pályán különösen veszélyes ellenfél lehet, ezért a vendégeknek várhatóan nem lesz könnyű dolguk.
A délutáni programban az Arsenal a Hull Cityt fogadja 16 órakor. Az észak-londoniak hazai pályán számítanak esélyesnek, a két csapat azonban hosszú idő után találkozik ismét a Premier League-ben. Legutóbb 2017-ben játszottak egymással bajnoki mérkőzést.
Ugyancsak 16 órakor kezdődik a Fulham és a Newcastle United összecsapása, amely szintén fontos pontokat hozhat a középmezőny és az élmezőny alakulása szempontjából.
A szombati Premier League-programot a Leeds United és a Tottenham Hotspur találkozója nyitja 13:30-kor.
A Premier League szombati programja:
Leeds United–Tottenham Hotspur (13:30)
Arsenal–Hull City (16:00)
Fulham–Newcastle United (16:00)
Nottingham Forest–Manchester City (18:30)
La Liga – a Real Madrid Valenciában lép pályára
A spanyol élvonal szombati programjának csúcspontja a Valencia és a Real Madrid összecsapása lesz. A két együttes 21 órakor találkozik a Mestallában, ahol a madridiaknak nemcsak a hazai csapattal, hanem a stadion különleges hangulatával is meg kell küzdeniük.
A Real Madrid az előző idényben is fontos győzelmet aratott Valenciában. A február 8-i bajnokin 2–0-ra nyertek a fővárosiak, Álvaro Carreras és Kylian Mbappé góljával. A madridiak ezúttal is esélyesként érkeznek, de a Mestalla hagyományosan nehéz vendégpályának számít.
A délutáni mérkőzések között a baszk rangadó is kiemelt figyelmet érdemel. Az Osasuna 18:30-kor fogadja az Athletic Clubot. A két együttes korábbi összecsapásai rendszerint kiélezett küzdelmet hoznak, a legutóbbi, április 21-i bajnokin pedig a bilbaóiak 1–0-ra győztek a San Mamésben.
A spanyol program már 14 órakor elkezdődik, amikor a Málaga a Racing Santandert fogadja. Ezt követően 16:15-kor az Espanyol és a Deportivo La Coruña találkozója következik.
A La Liga szombati programja:
Málaga–Racing Santander (14:00)
Espanyol–Deportivo La Coruña (16:15)
Osasuna–Athletic Club (18:30)
Valencia–Real Madrid (21:00)
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Bundesliga – a Bayern München Mainzban vendégeskedik
A német élvonalban a Bayern München idegenbeli fellépése ígérkezik a nap egyik legérdekesebb mérkőzésének. A bajorok 15:30-kor a Mainz otthonában lépnek pályára, ahol egy különösen emlékezetes korábbi összecsapás is felidézhető.
A két csapat áprilisi mérkőzése a Bundesliga egyik legfordulatosabb találkozója volt. A Mainz már 3–0-ra vezetett, a Bayern azonban elképesztő hajrát produkált, és végül 4–3-ra megnyerte az összecsapást. A müncheniek ezúttal is szeretnék megszerezni a három pontot, a hazaiak viszont aligha felejtették el, hogyan úszott ki a kezükből a győzelem.
Ugyancsak 15:30-kor lép pályára a Borussia Dortmund, amely az SV Elversberget fogadja. A lipcseiek szintén ebben az idősávban játszanak, az RB Leipzig az Augsburgot látja vendégül, míg a Paderborn az Eintracht Frankfurttal találkozik.
A Bundesliga szombati rangadósorozatának utolsó mérkőzése 18:30-kor kezdődik, amikor a VfB Stuttgart a Werder Brement fogadja.
A Bundesliga szombati programja:
Borussia Dortmund–SV Elversberg (15:30)
RB Leipzig–FC Augsburg (15:30)
Mainz–Bayern München (15:30)
SC Paderborn–Eintracht Frankfurt (15:30)
VfB Stuttgart–Werder Bremen (18:30)
Serie A – a Roma hazai pályán fogadja a Sassuolót
Az olasz élvonalban négy találkozót rendeznek szombaton. A nap legkésőbbi mérkőzésén az AS Roma a Sassuolót látja vendégül, a találkozó 20:45-kor kezdődik.
A fővárosiak számára fontos lenne a hazai győzelem, hiszen a bajnoki versenyfutásban minden pontnak komoly jelentősége lehet. A Sassuolo ugyanakkor kellemetlen ellenfél, amely megfelelő napján a bajnokság élcsapataival is képes felvenni a versenyt.
A délutáni programban két mérkőzést rendeznek 15 órakor. A Cagliari a Frosinonét fogadja, míg a Torino a Leccével csap össze.
18 órakor az Emilia-Romagna régió két klubja, a Parma és a Bologna találkozik egymással. A helyi rivalizálás miatt ez a mérkőzés is különleges hangulatot ígérhet.
A Serie A szombati programja:
Cagliari–Frosinone (15:00)
Torino–Lecce (15:00)
Parma–Bologna (18:00)
AS Roma–Sassuolo (20:45)
Ligue 1 – a PSG esti mérkőzése zárja a francia programot
A francia élvonalban szombaton két találkozót rendeznek. Az AJ Auxerre a Paris FC-t fogadja 19 órakor, majd 21:05-kor következik a Paris Saint-Germain és a Troyes összecsapása.
A PSG hazai pályán lép pályára, és természetesen a három pont megszerzése a célja. A párizsiak az élmezőnyhöz tartoznak, így a hazai találkozón egyértelműen győzelmi elvárásokkal léphetnek pályára.
A mérkőzés kezdési időpontját eredetileg 20:45-re tervezték, a francia liga azonban november 4-én bejelentette, hogy a találkozót 21:05-re halasztják. Az Auxerre–Paris FC mérkőzés kezdését szintén módosították, az eredetileg 17:15-ös időpont helyett 19 órakor indul a találkozó.
A Ligue 1 szombati programja:
AJ Auxerre–Paris FC (19:00)
Paris Saint-Germain–Troyes (21:05)
Így érdemes felépíteni a szombati futballmaratont
A november 7-i program már 13:30-kor elkezdődik, ekkor a Paksi FC–Zalaegerszegi TE mérkőzés mellett a Leeds United és a Tottenham is pályára lép. Aki a magyar futballt követné, annak a paksi találkozó lehet a nap első állomása, majd 16:45-kor jön az MTK–Honvéd fővárosi rangadó.
A 15:30-as Bundesliga-meccsek közül a Mainz–Bayern München találkozó ígérkezik a legérdekesebbnek, miközben 16 órától az Arsenal–Hull és a Fulham–Newcastle is képernyőre kerülhet. 18 órakor a Parma–Bologna következik, majd 18:30-kor a Manchester City nottinghami vendégjátéka, illetve a Stuttgart–Werder Bremen mérkőzés kínál újabb izgalmakat.
Az esti órákban az AS Roma–Sassuolo összecsapás 20:45-kor indul, 21 órakor pedig következik a Valencia–Real Madrid rangadó. A francia futball szerelmeseinek a PSG–Troyes 21:05-ös kezdése is alternatívát kínál.
A magyar szurkolóknak tehát különösen mozgalmas szombatjuk lesz. A fővárosi derbi, a Paks–ZTE és a Kisvárda–Puskás Akadémia mellett Európa legnagyobb bajnokságaiból is érkeznek a rangadók, így a futballrajongóknak aligha lesz okuk unatkozni.
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