A Fradi és az Újpest is rangadót játszik, a Győr a sereghajtóhoz látogat: egyetlen botlás is sokba kerülhet az NB I-ben

Rendkívül szoros a küzdelem a magyar labdarúgó-bajnokságban: az első három helyezettet mindössze két pont választja el egymástól, így a következő fordulóban akár a tabella élén is változhat a sorrend. A Ferencváros rangadót játszik a Vasassal, a Debrecen az Újpesttel csap össze, a listavezető Győri ETO pedig a sereghajtó Nyíregyházához látogat. Mutatjuk a teljes hétvégi NB I-es programot.

A magyar bajnokságban rendkívül szoros a versenyfutás: az első és a harmadik helyezett között mindössze két pont a különbség, de a középmezőnyben is könnyen átrendeződhet a sorrend. A forduló egyik legnagyobb rangadóján a Vasas a Ferencvárost fogadja, miközben a Debrecen és az Újpest is egymás ellen küzdhet fontos pontokért. A listavezető Győr a sereghajtó Nyíregyházához látogat, a Puskás Akadémia pedig Kisvárdán próbálhatja megőrizni második helyét.

A forduló kiemelt mérkőzését vasárnap este rendezik, amikor a Vasas a Ferencvárost fogadja. A harmadik helyen álló zöld-fehérek legutóbbi öt bajnokijukból hármat döntetlennel zártak, így újabb pontvesztés esetén könnyen hátrébb csúszhatnak a rendkívül szoros élmezőnyben. A Vasas győzelemmel hangolt az összecsapásra, a két csapat legutóbbi, augusztusi mérkőzése pedig gól nélküli döntetlennel végződött. A Ferencvárosnak a bajnoki címért folytatott versenyben különösen fontos lenne a három pont megszerzése.

Szintén komoly téttel bír a vasárnapi Debrecen–Újpest rangadó. A negyedik helyen álló hajdúságiak jó formában vannak, legutóbbi öt mérkőzésükből hármat megnyertek, az ötödik Újpest viszont hullámzó teljesítményt nyújt. A két csapat között mindössze egy pont a különbség a tabellán, így a találkozó eredménye a közvetlen riválisok helyezésére is hatással lehet. Az előző egymás elleni mérkőzésen az Újpest 4–2-re győzött, a DVSC tehát visszavágásra készülhet.

A listavezető Győri ETO vasárnap a sereghajtó Nyíregyházához látogat. A győriek mindössze két vereséget szenvedtek el a bajnokságban, augusztusban pedig 4–0-ra múlták felül ugyanezt az ellenfelet. A kiesés ellen küzdő Nyíregyháza változó teljesítményt nyújt, de a bennmaradásért folytatott harcban minden pontra szüksége van. A papírforma egyértelműen a vendégek mellett szól, a hazaiak azonban hazai pályán próbálhatnak meglepetést okozni.

A szombati játéknap a Paks és a Zalaegerszeg összecsapásával kezdődik. A hatodik helyen álló paksiak jó formában várják a találkozót, a ZTE azonban korántsem ígérkezik könnyű ellenfélnek. Ezt a két csapat nyári mérkőzése is megmutatta, amelyen a zalaiak 5–2-es győzelmet arattak. A tabellán elfoglalt helyezések ellenére tehát ezúttal is kiegyenlített összecsapásra lehet számítani.

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A második helyezett Puskás Akadémia Kisvárdára látogat. A felcsútiak sorozatban három győzelemmel érkeznek, ráadásul a nyári idegenbeli találkozón is 2–0-ra nyertek. A Kisvárda a kiesési zóna közeléből próbál elmozdulni, ehhez azonban a támadójátékán is javítania kell. A vendégek számára a győzelem különösen fontos lenne, hiszen továbbra is versenyben vannak a bajnoki elsőségért.

A forduló alsóházi rangadóján az MTK Budapest a Honvédot fogadja. Mindkét együttes a tabella alsó régiójában helyezkedik el, így a három pont megszerzése különösen sokat jelenthet a bennmaradásért folytatott küzdelemben. Az MTK gyengébb sorozatból érkezik, míg a Honvéd teljesítménye valamivel változatosabb. A két csapat nyári, 3–3-as döntetlenje alapján ezúttal is gólgazdag mérkőzésre van kilátás.