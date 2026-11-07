2026. november 7. szombat Rezső
-3 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. október 25.A gólszerzõ Habib Maiga, a Ferencváros játékosa (elöl) és csapattársa Bamidele Yusuf a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - MTK Budapest mérkõzésen a Groupama Arénában 2026. o
Sport

A Fradi és az Újpest is rangadót játszik, a Győr a sereghajtóhoz látogat: egyetlen botlás is sokba kerülhet az NB I-ben

Pénzcentrum
2026. november 7. 04:03 3 perc

Rendkívül szoros a küzdelem a magyar labdarúgó-bajnokságban: az első három helyezettet mindössze két pont választja el egymástól, így a következő fordulóban akár a tabella élén is változhat a sorrend. A Ferencváros rangadót játszik a Vasassal, a Debrecen az Újpesttel csap össze, a listavezető Győri ETO pedig a sereghajtó Nyíregyházához látogat. Mutatjuk a teljes hétvégi NB I-es programot.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A magyar bajnokságban rendkívül szoros a versenyfutás: az első és a harmadik helyezett között mindössze két pont a különbség, de a középmezőnyben is könnyen átrendeződhet a sorrend. A forduló egyik legnagyobb rangadóján a Vasas a Ferencvárost fogadja, miközben a Debrecen és az Újpest is egymás ellen küzdhet fontos pontokért. A listavezető Győr a sereghajtó Nyíregyházához látogat, a Puskás Akadémia pedig Kisvárdán próbálhatja megőrizni második helyét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vasas FC–Ferencváros

A forduló kiemelt mérkőzését vasárnap este rendezik, amikor a Vasas a Ferencvárost fogadja. A harmadik helyen álló zöld-fehérek legutóbbi öt bajnokijukból hármat döntetlennel zártak, így újabb pontvesztés esetén könnyen hátrébb csúszhatnak a rendkívül szoros élmezőnyben. A Vasas győzelemmel hangolt az összecsapásra, a két csapat legutóbbi, augusztusi mérkőzése pedig gól nélküli döntetlennel végződött. A Ferencvárosnak a bajnoki címért folytatott versenyben különösen fontos lenne a három pont megszerzése.

Debreceni VSC–Újpest FC

Szintén komoly téttel bír a vasárnapi Debrecen–Újpest rangadó. A negyedik helyen álló hajdúságiak jó formában vannak, legutóbbi öt mérkőzésükből hármat megnyertek, az ötödik Újpest viszont hullámzó teljesítményt nyújt. A két csapat között mindössze egy pont a különbség a tabellán, így a találkozó eredménye a közvetlen riválisok helyezésére is hatással lehet. Az előző egymás elleni mérkőzésen az Újpest 4–2-re győzött, a DVSC tehát visszavágásra készülhet.

Nyíregyháza–Győri ETO

A listavezető Győri ETO vasárnap a sereghajtó Nyíregyházához látogat. A győriek mindössze két vereséget szenvedtek el a bajnokságban, augusztusban pedig 4–0-ra múlták felül ugyanezt az ellenfelet. A kiesés ellen küzdő Nyíregyháza változó teljesítményt nyújt, de a bennmaradásért folytatott harcban minden pontra szüksége van. A papírforma egyértelműen a vendégek mellett szól, a hazaiak azonban hazai pályán próbálhatnak meglepetést okozni.

Paksi FC–Zalaegerszegi TE

A szombati játéknap a Paks és a Zalaegerszeg összecsapásával kezdődik. A hatodik helyen álló paksiak jó formában várják a találkozót, a ZTE azonban korántsem ígérkezik könnyű ellenfélnek. Ezt a két csapat nyári mérkőzése is megmutatta, amelyen a zalaiak 5–2-es győzelmet arattak. A tabellán elfoglalt helyezések ellenére tehát ezúttal is kiegyenlített összecsapásra lehet számítani.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kisvárda–Puskás Akadémia

A második helyezett Puskás Akadémia Kisvárdára látogat. A felcsútiak sorozatban három győzelemmel érkeznek, ráadásul a nyári idegenbeli találkozón is 2–0-ra nyertek. A Kisvárda a kiesési zóna közeléből próbál elmozdulni, ehhez azonban a támadójátékán is javítania kell. A vendégek számára a győzelem különösen fontos lenne, hiszen továbbra is versenyben vannak a bajnoki elsőségért.

MTK Budapest–Budapest Honvéd FC

A forduló alsóházi rangadóján az MTK Budapest a Honvédot fogadja. Mindkét együttes a tabella alsó régiójában helyezkedik el, így a három pont megszerzése különösen sokat jelenthet a bennmaradásért folytatott küzdelemben. Az MTK gyengébb sorozatból érkezik, míg a Honvéd teljesítménye valamivel változatosabb. A két csapat nyári, 3–3-as döntetlenje alapján ezúttal is gólgazdag mérkőzésre van kilátás.

 
Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #újpest fc #otp bank liga #ferencváros #puskás akadémia #debreceni vsc #Győri ETO #MTK Budapest #budapest honvéd #vasas fc
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:04
04:03
20:26
20:04
19:27
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 6. 17:41 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: brutális osztalék jöhet a Molnál
november 6. 10:34 Brutális vérfürdő a tőzsdéken: hatalmas pofont kapott a techszektor, felfüggesztették a kereskedést
november 5. 17:34 Brutális vérfürdő a Wall Streeten: összeomlott a Nasdaq, a kriptopiacot és a techóriásokat is magával rántotta a pánik
november 5. 13:53 Megtört a forint szárnyalása: hirtelen fordulat jött a piacon
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 7.
Van egy komoly csapda a Nők 40 nyugdíjkedvezménynél, amiről alig beszélnek: sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek vele
2026. november 6.
Hiába nő a munkanélküliség, ezekért a szakemberekért őrült harc folyik: listán a szakmák, ahol bankok és techcégek is versenyeznek érted
2026. november 6.
Agyad eldobod: ennyiért vállal egy személyes szeánszt Kiss Kató, Hajdú Péter házi “halottlátója”
2026. november 6.
Így kerülhetik el a nagy bukást a magyar megtakarítók: ezekről a tippekről mindenkinek érdemes tudnia
2026. november 6.
Hiába a milliárdos profit, csapdába estek a magyar és nemzetközi bankok Oroszországban
NAPTÁR
Tovább
2026. november 7. szombat
Rezső
45. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Könnyfakasztó vallomást tett Michael Schumacher felesége: így él manapság otthonában a legendás világbajnok
2
1 hónapja
Börtönbe megy a volt világbajnok: gyomorforgató, amit elkövetett, hét évet kapott
3
3 hete
Fejlemények a Gulácsi Péter elleni rablótámadásról: megszólalt a Villareal edzője, nem tudni, mikor állhat újra edzésbe
4
3 hete
Kitálalt a volt sportvezető: elképesztő, ami a sukorói kajak-kenu akadémia körül történik - tényleg félmillió forint egy vécékefetartó?
5
3 hete
Vallottak a szakértők: kiderült, hányadik helyen áll Magyarország a 2036-os olimpia rendezéséért
PÉNZÜGYI KISOKOS
Franchise
amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra. A franchise-ba vevő díjat fizet, illetve kötelezi magát az előírt technológiai-üzleti-egyéb követelmények, dokumentációk betartására.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 7. 06:04
Van egy komoly csapda a Nők 40 nyugdíjkedvezménynél, amiről alig beszélnek: sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek vele
Pénzcentrum  |  2026. november 6. 19:05
Agyad eldobod: ennyiért vállal egy személyes szeánszt Kiss Kató, Hajdú Péter házi “halottlátója”
Agrárszektor  |  2026. november 7. 06:01
Gyakran eszel paprikát? Érdekes dolog látott napvilágot róla