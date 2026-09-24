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A kép a Santiago Bernabeu Stadion előtt készült a Real Madrid C.F. mérkőzésének napján a 2013-2014-es szezonban. A mérkőzésen a Real Madrid a Real Sociedad ellen játszott a LIGA BBVA-ban.
Sport

Kitálalt a bennfentes a Real Madridról: teljes a káosz az öltözőben, a saját játékosai semmibe veszik Mourinhót

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 17:14

Súlyos belső válságba került a Real Madrid, sajtóértesülések szerint ugyanis az öltözőben káosz és fegyelmezetlenség uralkodik, José Mourinho vezetőedző pedig egyelőre képtelen úrrá lenni a helyzeten - jelentette a Yahoo Sport.

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A Madrid Universal beszámolója szerint a királyi klubnál az elmúlt két évet meghatározó problémák – így az összetartás hiánya és a belső konfliktusok – az új idényben is fennmaradtak. Juan Jesus újságíró információi alapján a kulisszák mögött kritikus állapotok uralkodnak, mivel több játékos súlyfelesleggel küzd, az általános fizikai felkészültségük pedig messze elmarad a megszokott szinttől, ami az elmúlt években szokatlan volt a klubnál.

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A fegyelmezetlenség állítólag a pályán kívül is megmutatkozik. Egyes labdarúgók a mérkőzések után nem a csapattal utaznak vissza, hanem magángéppel bulizni vagy rövid kiruccanásokra indulnak, és kizárólag az edzésekre érkeznek meg időben.

Spanyolország
Real Madrid
Piaci érték: 1 456,50M
Edző: José Mourinho
Bajnokság: Spanish La Liga
Jelenlegi helyezés: #4
Spanish La Liga helyezése
#
CSAPAT
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KG
GK
P
3.
Real Betis
7
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1
1
9
7
2
16
4.
Real Madrid
7
5
0
2
18
8
10
15
5.
Sevilla FC
7
4
1
2
10
9
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A legaggasztóbb a vezetőedző és a keret viszonya. A hírek szerint a valdebebasi edzések alacsony intenzitással zajlanak, ami komoly elégedetlenséget vált ki a klubon belül. Ennél is súlyosabb gond, hogy egyes játékosok a portugál szakember taktikai eligazításai közben egymás között beszélgetnek, nyíltan tiszteletlenül viselkedve vele, miközben több kulcsjátékossal gyakorlatilag teljesen megszakadt a kommunikáció.

Mindez pontosan tükröződik a Real Madrid idény eleji teljesítményén, hiszen a csapat a La Liga legkevesebbet futó együttese, a felemás rajtnak köszönhetően pedig hatpontos hátrányban van a Barcelonával szemben. Mourinhót nyáron éppen azért szerződtették, hogy rendet tegyen, ám egy hónappal a bajnoki rajt után egyelőre semmi jele a változásnak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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