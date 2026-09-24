Kitálalt a bennfentes a Real Madridról: teljes a káosz az öltözőben, a saját játékosai semmibe veszik Mourinhót

Súlyos belső válságba került a Real Madrid, sajtóértesülések szerint ugyanis az öltözőben káosz és fegyelmezetlenség uralkodik, José Mourinho vezetőedző pedig egyelőre képtelen úrrá lenni a helyzeten - jelentette a Yahoo Sport.

A Madrid Universal beszámolója szerint a királyi klubnál az elmúlt két évet meghatározó problémák – így az összetartás hiánya és a belső konfliktusok – az új idényben is fennmaradtak. Juan Jesus újságíró információi alapján a kulisszák mögött kritikus állapotok uralkodnak, mivel több játékos súlyfelesleggel küzd, az általános fizikai felkészültségük pedig messze elmarad a megszokott szinttől, ami az elmúlt években szokatlan volt a klubnál.

A fegyelmezetlenség állítólag a pályán kívül is megmutatkozik. Egyes labdarúgók a mérkőzések után nem a csapattal utaznak vissza, hanem magángéppel bulizni vagy rövid kiruccanásokra indulnak, és kizárólag az edzésekre érkeznek meg időben.

Spanyolország Real Madrid Piaci érték: 1 456,50M Edző: José Mourinho Bajnokság: Spanish La Liga Jelenlegi helyezés: #4 Spanish La Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 3. Real Betis 7 5 1 1 9 7 2 16 4. Real Madrid 7 5 0 2 18 8 10 15 5. Sevilla FC 7 4 1 2 10 9 1 13 Adatlap létrehozva: 2026.09.24.

A legaggasztóbb a vezetőedző és a keret viszonya. A hírek szerint a valdebebasi edzések alacsony intenzitással zajlanak, ami komoly elégedetlenséget vált ki a klubon belül. Ennél is súlyosabb gond, hogy egyes játékosok a portugál szakember taktikai eligazításai közben egymás között beszélgetnek, nyíltan tiszteletlenül viselkedve vele, miközben több kulcsjátékossal gyakorlatilag teljesen megszakadt a kommunikáció.

Mindez pontosan tükröződik a Real Madrid idény eleji teljesítményén, hiszen a csapat a La Liga legkevesebbet futó együttese, a felemás rajtnak köszönhetően pedig hatpontos hátrányban van a Barcelonával szemben. Mourinhót nyáron éppen azért szerződtették, hogy rendet tegyen, ám egy hónappal a bajnoki rajt után egyelőre semmi jele a változásnak.