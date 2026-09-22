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Nagyot változik a Forma–1: váratlan döntést hozott a szövetség, teljesen átírják a szabályokat
A szervezet eltörli a háromórás bruttó időlimitet, rugalmasabbá teszi a szabadedzéseket, és megszünteti a sebességváltók engedélyeztetési kötelezettségét - számolt be a Telex.
Jövőre, azaz 2027-től 305 kilométerről 290 kilométerre csökken a Forma–1-es futamok minimális versenytávja a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) döntése értelmében. A szabálymódosítás a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nagydíjak a helyszíntől függően két-három körrel rövidebbek lesznek. A változtatásra azért volt szükség, hogy a versenytáv pontosan illeszkedjen a jövőre életbe lépő új motorszabályokhoz, különösen az üzemanyag-átfolyást érintő előírásokhoz.
Jelentős újítás, hogy eltörlik a rajt és a leintés között eddig érvényes háromórás időkorlátot, amelybe az időjárási viszonyok vagy a balesetek miatti megszakítások is beleszámítottak. A tényleges versenyzésre vonatkozó kétórás maximum ugyanakkor megmarad. A félbeszakított futamok esetében egy fix befejezési időpontot határoznak meg, hogy a nézők a csúszások ellenére is a lehető legnagyobb eséllyel láthassák a teljes versenyt.
A hétvégék menetrendje is rugalmasabbá válik, a szervezők ugyanis a jövőben meghosszabbíthatják a szabadedzések időtartamát, amennyiben azokat valamiért félbe kell szakítani. Szintén jövőre kivezetik a sebességváltók homologizációs kötelezettségét, így a beszállítók visszakapják a fejlesztési szabadságukat az alkatrészek tervezésekor.
A Forma-1 ezen a hétvégén az Azeri Nagydíjjal folytatódik Bakuban - a megszokottól eltérően nem vasárnap, hanem szombaton lesz a verseny. A fontos tudnivalókat ebben a cikkben szedtük össze:
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