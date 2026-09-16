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Pórul járt a Premier League egykori sztárfocistája: mindent beismert a bíróságon a Lamborghini-baleset után
Sterling maga is bűnösnek vallotta magát, ítélet azonban egyelőre nem született az ügyben.
Minden vádpontban – a veszélyes vezetésben, a mintaadás megtagadásában és az illegális szer birtoklásában is – bűnösnek vallotta magát Raheem Sterling korábbi angol válogatott labdarúgó a keddi bírósági meghallgatásán. A bíróság később hoz ítéletet a májusban balesetet szenvedett, jelenleg klub nélküli játékos ügyében.
A 31 éves, Európa-bajnoki ezüstérmes szélső még május végén törte össze Lamborghinijét egy angliai autópályán. A balesetben más jármű nem volt érintett, és személyi sérülés sem történt.
A basingstoke-i bíróságon lezajlott tárgyaláson Sterling a veszélyes vezetést és a mintaadás elmulasztását egyaránt elismerte. Szintén bűnösnek vallotta magát dinitrogén-oxid – közismert nevén nevetőgáz – birtoklásában, amelynek bódulási célú belélegzése törvénybe ütközik Angliában.
A 82-szeres válogatott támadó pályafutása során a Premier League legnagyobb csapataiban – a Liverpoolban, a Manchester Cityben, a Chelsea-ben és az Arsenalban – is megfordult. Idén év elején még a holland Feyenoordnál szerepelt kölcsönben, jelenleg azonban nincs csapata.
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