Egész pályás letámadás a FIFA elnöke ellen: három kontinentális szövetség is a távozását követeli, tényleg megbukik?

A három konföderáció független vizsgálatot követel az ügyben, és a FIFA-tornák bojkottjának lehetőségét is felvetette - közölte a Reuters.

Az UEFA, az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) és az észak- és közép-amerikai szövetségeket tömörítő CONCACAF nyílt levélben támadta Gianni Infantinót, a FIFA elnökét a labdarúgó-világbajnokság kereskedelmi jogainak részleges értékesítésére vonatkozó, azóta visszavont terve miatt.

A ma közzétett nyílt levélben a három szövetség azt állítja, hogy Infantino megtévesztéssel bontotta meg a bizalmat, amikor a világbajnokság kereskedelmi jogainak 20 százalékát magánbefektetőknek kívánta értékesíteni mintegy 4,2 milliárd dollárért. Bár a tervet végül visszavonták, a botrány nem csillapodott. A konföderációk egy teljesen független, a FIFA-tól mentes vizsgálatot követelnek annak tisztázására, mi vezetett ehhez a súlyos döntési kudarchoz.

Noha a levél nem szólít fel nyíltan a sportvezető lemondására, az ügyet ismerő források szerint a konföderációk ezzel lehetőséget kívántak adni Infantinónak a méltóságteljes távozásra. Az UEFA – az AFC és a CONCACAF támogatásával – a FIFA-tornák bojkottjával fenyegetőzött, amennyiben nem kapnak garanciát arra, hogy a jövőben nem merül fel hasonló kezdeményezés. A három szövetség emellett saját versenysorozatok rendezését is vizsgálja, hogy a játékosok a FIFA-val zajló válság idején is pályára léphessenek.

A konföderációk a múlt heti, Marokkóban megtartott rendkívüli FIFA-ülést is élesen bírálták, amelyen állításuk szerint mindössze egyetlen választott tisztségviselő volt jelen. Pénteken Lise Klaveness, a Norvég Labdarúgó-szövetség elnöke – akit a sportdiplomáciában Infantino lehetséges kihívójaként tartanak számon – nyíltan felszólította az 56 éves vezetőt az azonnali lemondásra.

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Infantino helyzete ugyanakkor nem egyértelmű. Az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) mind az 54 tagszövetsége nevében kiállt mellette, és a dél-amerikai CONMEBOL, valamint több ország – köztük Argentína, Mexikó, Paraguay, Ecuador és Bolívia – is támogatásáról biztosította. A FIFA éles hangú közleményben utasította vissza a bírálatokat, összehangolt törekvésnek minősítve az elnök elleni fellépést, egyúttal hangsúlyozta, hogy a vezetőváltásnak az alapszabály szerinti demokratikus eljárást kell követnie.

A 211 FIFA-tagszövetségből közel hetven nyilvánosan Infantino mellett foglalt állást, miközben nagyjából egy tucat szervezet visszavonta korábban ígért támogatását, vagy jelezte, hogy nem szavaz rá. A jövő évi elnökválasztáson Infantinónak az első fordulóban kétharmados, a további fordulókban pedig egyszerű többségre lenne szüksége ahhoz, hogy 2031-ig meghosszabbítsa mandátumát.