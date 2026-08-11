Barátja segítségére sietett Donald Trump a FIFA-botrányban: ezt mondta az Infantino elleni hadjáratról az elnök

Donald Trump a Truth Social nevű közösségi oldalán állt ki a FIFA elnöke, Gianni Infantino mellett, miközben az európai és ázsiai szövetségek nyíltan a sportvezető távozását követelik a meghiúsult világbajnoki értékesítési terv miatt kirobbant botrány nyomán - írta meg a The Guardian.

Az amerikai elnök kedden, a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében "fantasztikusnak" nevezte Infantinót, és óva intette a FIFA-t attól, hogy akár csak fontolóra vegye a leváltását. Trump szerint Infantino a valaha volt legjövedelmezőbb világbajnokságot rendezte meg, távozása esetén pedig a szervezet soha többé nem érne el hasonló sikert.

A kiállásra különösen feszült pillanatban került sor, hiszen Infantino egyre nagyobb nyomás alatt áll azután, hogy kudarcba fulladt a terve. Elképzelése szerint egy újonnan létrehozott cég, a FIFA Forward Enterprise (FFE) vette volna át a FIFA-tornák üzleti és operatív irányítását, és ennek mintegy 20 százalékát magánbefektetőknek értékesítették volna.

A sportvezető azóta nyilvánosan bocsánatot kért a javaslatért, de lehet, hogy ez sem menti meg. Az UEFA, az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) és az észak- és közép-amerikai szövetség (CONCACAF) közös nyílt levélben követel független vizsgálatot Infantino terve miatt.

A három kontinentális szervezet megtévesztéssel vádolta meg a FIFA elnökét, és bár a nevét közvetlenül nem írták le, a levél egyértelműen ellene irányult. A szövetségek úgy fogalmaztak, hogy a labdarúgás vezetése nem birtok, és amikor a bizalmat megtévesztéssel törik meg, illetve amikor valaki a rá bízott közösség fölé helyezi magát, az a szolgálat megszűnését jelenti.

Trump és Infantino közismerten jó kapcsolatot ápolnak, amit jelez az is, hogy az amerikai elnök ott volt a trófeaátadáson is a világbajnoki döntő után, igaz, a spanyol játékosok ennek kevésbé örültek. Ennél is komolyabb botrányt okozott, mikor az elnök maga is beismerte, hogy személyesen járt közben az egyik amerikai játékos eltiltásának törlése érdekében - igaz, az amerikaiak ennek ellenére is kiestek a belgák elleni meccsen.

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA