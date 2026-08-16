2026. augusztus 16. vasárnap Ábrahám
34 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
|
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A teniszpálya vonalai
Sport

Jövőjéről is beszélt Novak Djokovic a kínos veresége után: most látjuk utoljára a legendát?

Pénzcentrum
2026. augusztus 16. 12:32

A 39 éves szerb klasszis a fülledt hőséggel és egy régi egészségi problémájával is küzdött, a kiesését követően pedig utalt rá, hogy talán utoljára játszott ezen a versenyen.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Novak Djokovics a wimbledoni elődöntőbeli veresége óta először lépett pályára, de már az első mérkőzésén búcsúzott a cincinnatii tenisztornától. A 24-szeres Grand Slam-győztes, olimpiai bajnok teniszező az argentin Thiago Agustín Tirantétól kapott ki 2:6, 6:4, 6:4-es arányban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A több mint két és fél órás, rendkívül meleg és párás időben lejátszott összecsapáson a világranglistán 50. helyen álló dél-amerikai játékos fizikailag jobban bírta a szélsőséges körülményeket. Az ATP-rangsorban jelenleg ötödik Djokovics a találkozó után elárulta, hogy egy évek óta fennálló egészségi probléma hátráltatta, amely az ilyen időjárási körülmények között fokozottan jelentkezik, és ezúttal a teljesítményére is rányomta a bélyegét.

A korábban háromszor is cincinnatii trófeát nyerő szerb sztár a mérkőzés után nyíltan beszélt a jövőjéről. Bár bízik abban, hogy visszatérhet még a tornára, elismerte, hogy jelenleg inkább a végleges búcsú tűnik valószínűnek. Djokovicsnak most a regenerálódásra kell összpontosítania, hiszen alig két hét múlva, augusztus 30-án veszi kezdetét az év utolsó Grand Slam-tornája, a New York-i US Open.
Címlapkép: Getty Images
#hőség #sport #tenisz #new york #argentína #teniszező #novak djokovic #grand slam #vereség #us open
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:32
15:05
14:32
14:00
13:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 16.
Milliók is üthetik a markát annak, aki itt telepszik le vidéken: csak néhány feltételnek kell megfelelni és már fizet is az önkormányzat
2026. augusztus 15.
Pokoli hetek várnak 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2026. augusztus 16.
Pizza-mennyországra bukkantunk az Őrségben: kánikulában is sorban állnak a lecsós, kovászolt nápolyi pizzáért
2026. augusztus 16.
Elárulta Gerendai Károly, mi lesz a Sziget jövője: tematikus napok menthetik meg a fesztivált? Exkluzív interjú!
2026. augusztus 15.
Rengeteg külföldre utazó magyar keresi ezt a dolgot: a többség nincs tisztában azzal, hogy nem is létezik
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 16. vasárnap
Ábrahám
33. hét
Augusztus 16.
A hontalan, kóbor állatok napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Nincs még vége a FIFA-UEFA csatának: Európa buktathatja meg a nagyravágyó Infantinot?
2
1 hete
Elnök maradhat Gianni Infantino, egyelőre nem buktatták meg: mi jön most a FIFA vezetőjének?
3
1 hete
Véget ért a Vinícius-saga: végre kiderült, hogy a Realban vagy az Arsenalban látjuk-e a brazil szupersztárt
4
1 hete
Újabb Barca-Real csörte, ám ezúttal nem a pályán: a Citytől távozó Rodriért megy az öldöklő harc
5
1 hete
Agyad eldobod, mennyi pénzt vág zsebre új csapatánál Mo Salah: kijöttek a részletek, ez nem mindennapi gázsi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázatviselés
a biztosításoknál használt kifejezés, azt az időszakot jelenti, amelyben az első nap 0 órájától az utolsó nap 24. órájáig a biztosító a biztosítás szerint vállalja a biztosítási események alapján történő biztosítási összeg kifizetését

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 16. 15:32
A tikkasztó hőség után özönvíz árasztja el Európát: napokon belül jön a monszuneső itthon is
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 16. 15:05
Pizza-mennyországra bukkantunk az Őrségben: kánikulában is sorban állnak a lecsós, kovászolt nápolyi pizzáért
Agrárszektor  |  2026. augusztus 16. 14:01
Csökkenteni kell a magyar állatállományt? Elkerülhetetlen a súlyos lépés