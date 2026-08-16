Jövőjéről is beszélt Novak Djokovic a kínos veresége után: most látjuk utoljára a legendát?

A 39 éves szerb klasszis a fülledt hőséggel és egy régi egészségi problémájával is küzdött, a kiesését követően pedig utalt rá, hogy talán utoljára játszott ezen a versenyen.

Novak Djokovics a wimbledoni elődöntőbeli veresége óta először lépett pályára, de már az első mérkőzésén búcsúzott a cincinnatii tenisztornától. A 24-szeres Grand Slam-győztes, olimpiai bajnok teniszező az argentin Thiago Agustín Tirantétól kapott ki 2:6, 6:4, 6:4-es arányban.

A több mint két és fél órás, rendkívül meleg és párás időben lejátszott összecsapáson a világranglistán 50. helyen álló dél-amerikai játékos fizikailag jobban bírta a szélsőséges körülményeket. Az ATP-rangsorban jelenleg ötödik Djokovics a találkozó után elárulta, hogy egy évek óta fennálló egészségi probléma hátráltatta, amely az ilyen időjárási körülmények között fokozottan jelentkezik, és ezúttal a teljesítményére is rányomta a bélyegét.

A korábban háromszor is cincinnatii trófeát nyerő szerb sztár a mérkőzés után nyíltan beszélt a jövőjéről. Bár bízik abban, hogy visszatérhet még a tornára, elismerte, hogy jelenleg inkább a végleges búcsú tűnik valószínűnek. Djokovicsnak most a regenerálódásra kell összpontosítania, hiszen alig két hét múlva, augusztus 30-án veszi kezdetét az év utolsó Grand Slam-tornája, a New York-i US Open.