2026. augusztus 16. vasárnap Ábrahám
24 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
| |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Párizs, 2026. augusztus 15.Kós Hubert a férfi 200 méteres pillangóúszás döntőjében a párizsi vizes Európa-bajnokságon az olimpiai vizesközpontban 2026. augusztus 15-én.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Arannyal zárta az Eb-t Kós Hubert: övé a 200 vegyes koronája is

MTI
2026. augusztus 16. 18:52

A 23 éves klasszis összesen három aranyéremmel, a magyar válogatott legeredményesebb versenyzőjeként zárta a kontinensviadalt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kós Hubert elképesztő országos csúccsal védte meg címét 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokságon.  A 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka a viadal zárónapján 1:54,24 perces idővel csapott a célba, amivel zsinórban harmadszor nyerte meg ezt a számot. Ezzel a fantasztikus teljesítménnyel Cseh László 2009-ben felállított, 1:55,18-as országos csúcsát adta át a múltnak tizenhét év után.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Egyesült Államokban Bob Bowman irányítása alatt készülő úszó megállíthatatlan volt a párizsi medencében. A 200 méter vegyes mellett fő számában minden idők második legjobb idejével, Európa-csúccsal diadalmaskodott, emellett első emberként vezette aranyéremre és hatalmas országos rekordra a 4x100 méteres gyorsváltót is.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
#sport #úszás #rekord #párizs #magyar válogatott #győzelem #sportoló #aranyérem #európa-bajnokság #úszó
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:45
19:30
19:02
18:52
18:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 16.
Milliók is üthetik a markát annak, aki itt telepszik le vidéken: csak néhány feltételnek kell megfelelni és már fizet is az önkormányzat
2026. augusztus 15.
Pokoli hetek várnak 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2026. augusztus 16.
Pizza-mennyországra bukkantunk az Őrségben: kánikulában is sorban állnak a lecsós, kovászolt nápolyi pizzáért
2026. augusztus 16.
Elárulta Gerendai Károly, mi lesz a Sziget jövője: tematikus napok menthetik meg a fesztivált? Exkluzív interjú!
2026. augusztus 15.
Rengeteg külföldre utazó magyar keresi ezt a dolgot: a többség nincs tisztában azzal, hogy nem is létezik
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 16. vasárnap
Ábrahám
33. hét
Augusztus 16.
A hontalan, kóbor állatok napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Nincs még vége a FIFA-UEFA csatának: Európa buktathatja meg a nagyravágyó Infantinot?
2
1 hete
Elnök maradhat Gianni Infantino, egyelőre nem buktatták meg: mi jön most a FIFA vezetőjének?
3
1 hete
Véget ért a Vinícius-saga: végre kiderült, hogy a Realban vagy az Arsenalban látjuk-e a brazil szupersztárt
4
1 hete
Újabb Barca-Real csörte, ám ezúttal nem a pályán: a Citytől távozó Rodriért megy az öldöklő harc
5
1 hete
Agyad eldobod, mennyi pénzt vág zsebre új csapatánál Mo Salah: kijöttek a részletek, ez nem mindennapi gázsi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 16. 19:30
Nagyon fontos változás élesedik a bérletvásárlásnál: erről nagyon sokan nem is tudnak, pedig közeleg a határidő
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 16. 19:02
Így jutnak extra pénzhez az élelmes magyar nyugdíjasok 2026 őszén: rengetegen vágnak bele
Agrárszektor  |  2026. augusztus 16. 19:31
Ígéretet kaptak a gazdák ebben a térségben: jön az új támogatás?