Arannyal zárta az Eb-t Kós Hubert: övé a 200 vegyes koronája is

A 23 éves klasszis összesen három aranyéremmel, a magyar válogatott legeredményesebb versenyzőjeként zárta a kontinensviadalt.

Kós Hubert elképesztő országos csúccsal védte meg címét 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. A 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka a viadal zárónapján 1:54,24 perces idővel csapott a célba, amivel zsinórban harmadszor nyerte meg ezt a számot. Ezzel a fantasztikus teljesítménnyel Cseh László 2009-ben felállított, 1:55,18-as országos csúcsát adta át a múltnak tizenhét év után.

Az Egyesült Államokban Bob Bowman irányítása alatt készülő úszó megállíthatatlan volt a párizsi medencében. A 200 méter vegyes mellett fő számában minden idők második legjobb idejével, Európa-csúccsal diadalmaskodott, emellett első emberként vezette aranyéremre és hatalmas országos rekordra a 4x100 méteres gyorsváltót is.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA