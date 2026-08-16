A 41 éves csatár a Vogue-nak adott interjújában úgy fogalmazott, valószínűleg ez az utolsó éve a futballban, és látványos örökséget szeretne maga után hagyni.
Arannyal zárta az Eb-t Kós Hubert: övé a 200 vegyes koronája is
A 23 éves klasszis összesen három aranyéremmel, a magyar válogatott legeredményesebb versenyzőjeként zárta a kontinensviadalt.
Kós Hubert elképesztő országos csúccsal védte meg címét 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. A 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka a viadal zárónapján 1:54,24 perces idővel csapott a célba, amivel zsinórban harmadszor nyerte meg ezt a számot. Ezzel a fantasztikus teljesítménnyel Cseh László 2009-ben felállított, 1:55,18-as országos csúcsát adta át a múltnak tizenhét év után.
Az Egyesült Államokban Bob Bowman irányítása alatt készülő úszó megállíthatatlan volt a párizsi medencében. A 200 méter vegyes mellett fő számában minden idők második legjobb idejével, Európa-csúccsal diadalmaskodott, emellett első emberként vezette aranyéremre és hatalmas országos rekordra a 4x100 méteres gyorsváltót is.
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Elképesztő hajrával ért be Léon Marchand mögött a 16 éves magyar úszó, országos csúccsal és ezüstéremmel zárta a párizsi Eb-t.
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Sárkány Zalán megjavította az országos rekordot, az aranyérem a szédületes világcsúcsot úszó német Liebmanné lett.
Kós Hubert 100 méternél még az élen állt, Leon Marchand azonban lehajrázta, Márton Richárd pedig hatalmas menettel lett második.
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