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Sport

Döntött a bizottság, de a szigorú tiltás megmaradt: teljesen kiakadtak az oroszok a példátlan szankciókon

Pénzcentrum
2026. augusztus 11. 11:44

Az orosz fél álláspontja szerint a korlátozások sértik a szervezet jogait, és elzárják az orosz atlétákat a nemzetközi szerepléstől - jelentette a BBC Sport.

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Újabb keresetet nyújtott be a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) az Orosz Atlétikai Szövetség, kérve a World Athletics által elrendelt szankciók feloldását. Az Atlétikai Világszövetség az Ukrajna elleni invázió kezdetét, vagyis 2022 februárját követően tiltotta el a nemzetközi versenyektől Oroszország és Fehéroroszország sportolóit: az orosz szövetség szerint ezek a szankciók példa nélküliek, mivel egyetlen más sportágban sem alkalmaznak ilyen súlyos korlátozásokat.

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"A szankciók nemcsak a szövetség rendes működését akadályozzák, hanem az atlétika fejlődését is visszavetik Oroszországban, különösen a fiatal sportolók körében" – jelentette ki Borisz Jarisevszkij, az Orosz Atlétikai Szövetség vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a szövetség minden jogi eszközzel küzdeni fog a korlátozások feloldásáért.

Az orosz szövetség július 9-én egy külön fellebbezést is benyújtott a CAS-hoz, megtámadva a World Athletics Tanácsának azon döntését, amellyel meghosszabbította az orosz sportolók eltiltását.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság júliusban ideiglenesen felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat, ami elvileg lehetővé teheti az ország részvételét a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Több más sportági világszövetség – köztük a torna, a vízi sportok és az ökölvívás irányító testülete – idén már enyhített az orosz sportolókra vonatkozó korlátozásokon. Orosz és fehérorosz versenyzők semleges státuszban már a 2024-es párizsi nyári és a 2025-ös milánói téli olimpián is indulhattak.

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Az Atlétikai Világszövetség egyelőre fenntartja a szigorú kizárást, így a CAS-hoz benyújtott keresetek kimenetele kulcsfontosságú lesz az orosz atléták nemzetközi versenyeztetésének jövője szempontjából.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Peekaboo
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RESPECT a World Athletics-nek, végre egy korrekt sportszervezet ami nem fekszik le Putyinnak! De Trump majd biztos közbelép.
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