Donald Trump a Truth Social nevű közösségi oldalán állt ki a FIFA elnöke, Gianni Infantino mellett, miközben az európai és ázsiai szövetségek nyíltan a sportvezető...
Döntött a bizottság, de a szigorú tiltás megmaradt: teljesen kiakadtak az oroszok a példátlan szankciókon
Az orosz fél álláspontja szerint a korlátozások sértik a szervezet jogait, és elzárják az orosz atlétákat a nemzetközi szerepléstől - jelentette a BBC Sport.
Újabb keresetet nyújtott be a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) az Orosz Atlétikai Szövetség, kérve a World Athletics által elrendelt szankciók feloldását. Az Atlétikai Világszövetség az Ukrajna elleni invázió kezdetét, vagyis 2022 februárját követően tiltotta el a nemzetközi versenyektől Oroszország és Fehéroroszország sportolóit: az orosz szövetség szerint ezek a szankciók példa nélküliek, mivel egyetlen más sportágban sem alkalmaznak ilyen súlyos korlátozásokat.
"A szankciók nemcsak a szövetség rendes működését akadályozzák, hanem az atlétika fejlődését is visszavetik Oroszországban, különösen a fiatal sportolók körében" – jelentette ki Borisz Jarisevszkij, az Orosz Atlétikai Szövetség vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a szövetség minden jogi eszközzel küzdeni fog a korlátozások feloldásáért.
Az orosz szövetség július 9-én egy külön fellebbezést is benyújtott a CAS-hoz, megtámadva a World Athletics Tanácsának azon döntését, amellyel meghosszabbította az orosz sportolók eltiltását.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság júliusban ideiglenesen felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat, ami elvileg lehetővé teheti az ország részvételét a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Több más sportági világszövetség – köztük a torna, a vízi sportok és az ökölvívás irányító testülete – idén már enyhített az orosz sportolókra vonatkozó korlátozásokon. Orosz és fehérorosz versenyzők semleges státuszban már a 2024-es párizsi nyári és a 2025-ös milánói téli olimpián is indulhattak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az Atlétikai Világszövetség egyelőre fenntartja a szigorú kizárást, így a CAS-hoz benyújtott keresetek kimenetele kulcsfontosságú lesz az orosz atléták nemzetközi versenyeztetésének jövője szempontjából.
Ronaldo van a sportolók fizetési listájának élén, és meglepő módon nem Messi vagy az ismertebb nevek, hanem egy mexikói bokszoló van a lista második helyén.
Iszonyatos kiütés, a sarokba repült az ír bokszoló áldozata: ilyet nem látsz mindennap, mutatjuk a videót
Owen O'Neill a legelső menetben nézett bele Steve McKenna jobbhorgába, minek következtében szabályosan berepült a ring sarkába.
A szakember kitért a Premier League változásaira, valamint arra is, hogy a nyári szünetben mesterséges intelligenciával kapcsolatos kurzusokat végzett.
A sportolót biológiai útlevele buktatta le, amelyben atipikus értékeket találtak, így egy évre visszamenőleg az eredményeit is törölték.
Korábbi NBA-játékosok bejelentették, élni kívánnak a liga hiányos szabályozásával, és elindulnak a 2027-es WNBA-drafton.
A fiatal F1-es pilóta elárulta: inkább hobbiprojektként tekint a vállalkozásra, viszont rendkívül élvezi a működtetést.
Egy darabig még velünk marad a kánikula, ez pedig felveti azt a kérdést az aktív életet élő magyaroknál, hogy folytathatják-e megszokott rutinjukat.
Családja közleménye szerint a legendás szakember, Don Nelson szerettei körében, békésen távozott
Egész pályás letámadás a FIFA elnöke ellen: három kontinentális szövetség is a távozását követeli, tényleg megbukik?
A három konföderáció független vizsgálatot követel az ügyben, és a FIFA-tornák bojkottjának lehetőségét is felvetették.
Csak egy tizeddel maradt el 100 pillangón az országos csúcstól Milák Kristóf, a női váltó is szépen nyitotta az Eb-t.
José Mourinho a róla szóló dokumentumfilmben árulta el, hogy 2013-ban már aláírt egy szerződést a Manchester Uniteddel, amelynek értelmében ő lett volna Sir Alex Ferguson...
Az OTP Bank Liga harmadik fordulójában az Újpest és a Puskás Akadémia is győzelemmel tartotta meg pozícióját a tabella élén, a Vasas kiütéses sikert aratott.
Augusztus 10-én, hétfőn veszi kezdetét a párizsi nagymedencés úszó-Európa-bajnokság: a kontinensviadalon huszonegy fős magyar válogatott lesz jelen a medencés számokban.
Az amerikai producer, Jay-Z cége a napokban egy évi 25 millió eurós szerződéshosszabbítást harcolt ki Vinícius Júniornak a Real Madridnál.
Szeretőjét fizettethette ki Gianni Infantino: egyre súlyosabb a botrány, a FIFA elnöke mindent tagad
Az UEFA megerősítette, hogy végkielégítést fizetett egy korábbi alkalmazottjának, akinek viszonya lehetett Gianni Infantinóval, a szervezet akkori főtitkárával.
A gyors orvosi beavatkozás sem segített a versenyzőn, száz méterre volt a parttól.
A tizedik országos címére hajtó veterán veresége jól mutatja, hogy a fiatal kihívók egyre komolyabb erőt képviselnek.
McGregor beszámolt arról, hogy a térdműtétje sikeres volt, és mindenképp vissza akar térni, az viszont még homályba vész, mikor és ki ellen teheti ezt meg.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.