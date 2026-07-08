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Döntött az orosz sportolók sorsáról a NOB: visszatérhetnek Los Angelesben, kiakadt a sportvilág
A döntést éles kritikák fogadták, ráadásul több nagy sportszövetség egyelőre nem hajlandó visszaengedni az orosz versenyzőket - tudósított a The Guardian.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság feloldotta az Oroszországgal szemben érvényben lévő felfüggesztést, amivel megnyílt az út az orosz csapatok visszatérése előtt a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Oroszország 2016 óta nem indulhatott saját zászlaja alatt az olimpiai játékokon, kezdetben az államilag támogatott doppingolás, később pedig Ukrajna lerohanása miatt.
A NOB végrehajtó bizottsága most azzal az indoklással fogadta vissza az Orosz Olimpiai Bizottságot, hogy az már nem gyakorol ellenőrzést a megszállt ukrán területek sportszervezetei felett. Kirsty Coventry, a NOB elnöke egy másik érvet is felhozott, kiemelve, hogy a szervezet a múlt héten módosította a szabályzatát, rögzítve, hogy a sportolókat nem érheti hátrány a kormányuk döntései miatt.
A 2024-es párizsi nyári és a 2026-os Milánó–Cortina d'Ampezzo-i téli játékokon mindössze 27 orosz sportoló szerepelhetett, ők is csak azután, hogy egy szigorú ellenőrzés során igazolták, nem támogatják nyilvánosan az Ukrajna elleni háborút. Ezt a szűrést most eltörölték, így az orosz versenyzőknek már csak az Olimpiai Charta alapelveit kell tiszteletben tartaniuk, ami azt jelenti, hogy a Los Angeles-i játékokon akár több száz orosz sportoló is rajthoz állhat.
A döntés egyelőre szigorú feltételekhez kötött. A NOB még nem határozott arról, hogy Oroszország használhatja-e a nemzeti jelképeit és a zászlaját, illetve felcsendülhet-e az orosz himnusz Los Angelesben. A szervezet továbbra sem rendez versenyeket Oroszországban, és nem hív meg orosz kormányzati tisztségviselőket az eseményeire. Az orosz sportolóknak emellett fokozott doppingellenőrzéseken kell átesniük a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség szervezésében, mivel az Orosz Doppingellenes Ügynökség felfüggesztése továbbra is érvényben van.
Rendkívül fontos részlet, hogy a NOB az egyes sportágak nemzetközi szövetségeire bízta a döntést az oroszok szerepeltetéséről, így számos sportágban már jóval a Los Angeles-i olimpia előtt visszatérhetnek az orosz csapatok és jelképek. Ezzel szemben a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) jelezte, hogy egyelőre nincs napirenden az orosz klubcsapatok és válogatottak visszaengedése, miközben a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) is fenntartja az orosz és fehérorosz sportolók kizárását.
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Mihail Gyegtyarjov orosz sportminiszter üdvözölte a lépést, és bízik benne, hogy ez a döntés több sportágban is megnyitja a kaput az orosz válogatottak előtt, sőt az ország hamarosan ismét rangos nemzetközi sporteseményeknek adhat otthont. Ezzel szemben Lisa Nandy brit kulturális miniszter "mélységesen felháborítónak" nevezte a határozatot, hangsúlyozva, hogy Oroszország az Ukrajna elleni illegális háború alatt nem kaphatna helyet a nemzetközi sportporondon. A tiszta sportért küzdő doppingellenes szervezetek szintén élesen bírálták a döntést, mondván, semmi sem bizonyítja Oroszország megtisztulását, és a NOB tulajdonképpen leszállította a saját mércéjét.
A NOB emellett bejelentette, hogy két új szakág is bemutatkozik a 2030-as alpesi téli olimpia programjában, mégpedig a Synchro9 elnevezésű szinkronkorcsolyázás, valamint a freeride sí és snowboard.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
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