A közönség járt jól: kikapott a Fradi a Realtól, de nincs oka szégyenkezni

A Ferencváros hazai pályán, csaknem telt ház előtt 2–1-es vereséget szenvedett a José Mourinho által irányított Real Madridtól a szombati felkészülési mérkőzésen. A spanyol csapatból Mario Rivas és Carlos Espi volt eredményes, a zöld-fehérek részéről Kenan Kodro szépített. A találkozó hasznos főpróbának bizonyult a zöld-fehérek számára a közelgő, Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtező előtt.

Szórakoztató mérkőzésen 2-1-es vereséget szenvedett a Real Madridtól a Ferencváros egy felkészülései találkozón. A zöld-fehérek nem vallottak szégyent, és jó meccsel tudtak hangolni a csütörtöki EL-selejtezőre.

Bár a kezdés előtt még sokan a stadionon kívül vagy a büféknél várakoztak, a kezdősípszóra már csaknem húszezer néző gyűlt össze a Groupama Arénában. A megszokott, látványos felvezetés után a szurkolók végig kitartóan buzdították a csapatot.

A madridiak kezdőcsapatában olyan nevek kaptak helyet, mint Federico Valverde, Eduardo Camavinga és Arda Güler. Utóbbi különösen mozgékonyan futballozott az első félidőben, míg társain inkább az idény eleji, de már alakuló formájuk látszott. A spanyolok domináltak a mezőnyben, a Ferencváros védelme viszont jól állta a sarat, és több bravúros mentést is bemutatott.

Bár a hazaiak előtt is adódtak lehetőségek, és a felek esetenként keményebben is odaléptek egymásnak, a vezetést a vendégek szerezték meg a 41. percben. Egy elrontottnak tűnő szöglet után Mario Rivas tartotta bent a labdát, majd a tizenhatos sarkáról zavartalanul a hosszú alsóba lőtt.

A fordulást követően folytatódott a sztárparádé, hiszen pályára lépett Vinícius Júnior, Antonio Rüdiger, valamint a korábban a Liverpoolban futballozó Trent Alexander-Arnold is. A hazaiak szinte teljes sorcserét hajtottak végre; a csütörtöki selejtezőre való tekintettel Dibusz Dénes is csak egy félidőt védett, a kapuban a helyét Varga Ádám vette át.

A második játékrész elején rögtön növelte előnyét a Real Madrid, miután egy szépen felépített akció végén Alexander-Arnold centerezését Carlos Espi lőtte közelről a hálóba. A kétgólos hátrány ellenére a Ferencváros egyre nagyobb nyomást gyakorolt ellenfelére. Ez a Madrid régi-új vezetőedzője, José Mourinho tetszését sem nyerte el, aki többször heves fejcsóválással jelezte elégedetlenségét a védelem teljesítménye miatt.

A hazaiak erőfeszítései az 57. percben értek be, amikor egy pontos beadást követően a bosnyák Kenan Kodro vette be a madridiak kapuját. Bár a hátralévő időben is élvezetes maradt a találkozó, újabb gól már nem született. A szórakoztató mérkőzés remek felkészülést biztosított a Ferencvárosnak, amelyre csütörtökön komoly feladat vár a lengyel Górnik Zabrze ellen a nemzetközi kupaporondon.

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A Fradi szépítő gólja itt van videón:

A lefújás után Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa elmondta, hogy nagy védésénél kicsit szerencsésnek érzi magát, a jobb kezében akadt el a labda. Szerinte az első félidőben a védelem jól szűrte a támadásokat, de az első félidő végén bekapott gólt így is sajnálja.

Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője a Pénzcentrum kérdésére elmondta: kevésbé taktikailag mentek bele a meccsbe, nem volt olyan konkrét játékelem, amit gyakorolni akartak, ha jó alkalmat is adott a meccs. Kiemelte, hogy szerinte nem vallottak szégyent, a csapat jó teljesítményt nyújtott, különösen a kreativitásban és a labdabiztosságban mutattak jól.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA