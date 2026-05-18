Hatvanegy éves korában elhunyt Scott Hastings, a skót rögbi legendás alakja. A sportoló az 1990-es Grand Slam-győztes válogatott meghatározó játékosa volt
Futballszenzáció Madridban: visszatér a Realhoz José Mourinho
Mourinho feladata elsősorban a rendteremtés lesz, hivatalosan jövő héten mutathatják be.
Tizenhárom év után visszatér a Real Madrid kispadjára José Mourinho: a portugál szakember két évre szóló szerződésben állapodott meg a spanyol klubbal. Fő feladata a csalódást keltő, trófea nélküli szezon utáni rendteremtés lesz
Fabrizio Romano értesülései szerint a felek már megegyeztek a kétéves szerződésben, amely egy további egyéves hosszabbítási opciót is tartalmaz. A hivatalos bejelentés a spanyol bajnokság utolsó fordulója után várható. A 63 éves edzőt már a jövő héten bemutathatják a spanyol fővárosban.
A Real Madrid vezetősége a sikertelen idényt követően szánta rá magát a váltásra. A klubnál úgy vélik, hogy Mourinho tekintélye képes lehet helyreállítani a fegyelmet az elmúlt hónapokban problémássá vált öltözőben. A csapatot január óta Álvaro Arbeloa irányította, ő a mindössze hét hónap után menesztett Xabi Alonsót váltotta a kispadon.
A portugál tréner 2010 és 2013 között már irányította a madridiakat, ebben az időszakban bajnoki címet, Király-kupát és spanyol Szuperkupát is nyert. Már ekkor szoros, jó kapcsolatot alakított ki Florentino Pérez klubelnökkel: ez a viszony a mostani, Jorge Mendes sztárügynök által levezényelt visszatérésében is kulcsfontosságú szerepet játszott.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
FC Barcelona
|
37
|
31
|
1
|
5
|
94
|
33
|
61
|
94
|
2.
Real Madrid
|
37
|
26
|
5
|
6
|
73
|
33
|
40
|
83
|
3.
Villarreal CF
|
37
|
21
|
6
|
10
|
67
|
45
|
22
|
69
Mourinho a jelenlegi szezont a Benfica kispadján fejezte be. A csapattal a harmadik helyen zárt a portugál bajnokságban. A lisszaboniakkal nyolc hónapja kötött szerződése egy 2,6 millió fontos kivásárlási záradékot tartalmazott. Ennek kifizetésével az edző szabadon távozhat, és négy állandó stábtagjával együtt megkezdheti munkáját a Santiago Bernabéuban.
A négyszeres Forma–1-es világbajnok autójának műszaki hibája véget vetett a győzelmi reményeknek.
Mikor van a szabadedzés, az időmérő és maga a verseny? Kattints, és tudj meg mindent a F1 Kanadai Nagydíjról!
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
A bajnok Győri ETO nem kiemeltként, míg a kupagyőztes Ferencváros kiemeltként várhatja a sorsolást a nemzetközi porondon.
Majoross Gergely csapatára kedden sorsdöntő, a bennmaradásról határozó összecsapás vár a szintén nulla pontos britek ellen.
Beválasztották a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába a magyar úszóklasszist, a sokszoros olimpiai érmes Cseh Lászlót.
Mohamed Szalah nyilvánosan bírálta a Liverpoolt és a csapat vezetőedzőjét, Arne Slotot. A kritikát az váltotta ki, hogy az együttes 4–2-es vereséget szenvedett az Aston...
Düh, fájdalom, elkeseredettség: így élik meg a West Ham- és Tottenham-szurkolók a kiesés elleni csatát
Már csak két forduló van hátra, és a két csapatot mindössze két pont választja el egymástól: egyikük biztosan kiesik a Premier League-ből.
Ronda Rousey tíz év után tért vissza a ketrecbe, nem gyenge teljesítménnyel: mindössze 15 másodperc alatt, karfeszítéssel kényszerítette feladásra ellenfelét.
Alaptalanok a távozásáról szóló pletykák, a Fradit akarja vezetni továbbra is - ezt maga a bajnokságban ezüstérmes Fradi vezetőedzője, Robbie Keane mondta.
Benzinkúton is mulatozást csaptak a 13 év után bajnokságot nyerő ETO-játékosok, de a buli itt nem áll meg.
Az angol, olasz, spanyol és francia bajnokságban egyaránt parázs csatákra számíthatunk ezen a vasárnapon.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
Gyulay Zsolt még ma is úgy gondolja, hogy 2020-ban a Magyar Nagydíj mentette meg - Ausztriával együtt - a Covid miatt alaposan megtépázott Forma 1-es...
A Chelsea közel áll a spanyol Xabi Alonso kinevezéséhez. A 44 éves szakvezető várhatóan négyéves szerződést ír alá a londoni klubbal.
A dunántúli csapat 2013 után ünnepelhet ismét aranyérmet, ezzel a sikerrel megszakította a Ferencváros hét éve tartó hazai egyeduralmát.
A Hearts nem bírta a pszichikai nyomást, a Celtic pedig nem hibázott a bajnoki döntőn: a glasgow-i klub megszerezte ötvenhatodik bajnoki trófeáját.
Karácsony Gergely szerint Budapest készen állhat arra, hogy a jövőben nyári olimpia és paralimpia házigazdája legyen.
Rendőri védelem alá helyezték John Beaton skót labdarúgó-játékvezetőt, miután személyes adatait kiszivárogtatták az interneten.
Az egész napos, heves esőzés miatt a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny szombati királyetapja egy órával később rajtol, a táv pedig 45 kilométerrel rövidebb lesz.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít