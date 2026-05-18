Futballszenzáció Madridban: visszatér a Realhoz José Mourinho

Mourinho feladata elsősorban a rendteremtés lesz, hivatalosan jövő héten mutathatják be.

Tizenhárom év után visszatér a Real Madrid kispadjára José Mourinho: a portugál szakember két évre szóló szerződésben állapodott meg a spanyol klubbal. Fő feladata a csalódást keltő, trófea nélküli szezon utáni rendteremtés lesz

Fabrizio Romano értesülései szerint a felek már megegyeztek a kétéves szerződésben, amely egy további egyéves hosszabbítási opciót is tartalmaz. A hivatalos bejelentés a spanyol bajnokság utolsó fordulója után várható. A 63 éves edzőt már a jövő héten bemutathatják a spanyol fővárosban.

A Real Madrid vezetősége a sikertelen idényt követően szánta rá magát a váltásra. A klubnál úgy vélik, hogy Mourinho tekintélye képes lehet helyreállítani a fegyelmet az elmúlt hónapokban problémássá vált öltözőben. A csapatot január óta Álvaro Arbeloa irányította, ő a mindössze hét hónap után menesztett Xabi Alonsót váltotta a kispadon.

A portugál tréner 2010 és 2013 között már irányította a madridiakat, ebben az időszakban bajnoki címet, Király-kupát és spanyol Szuperkupát is nyert. Már ekkor szoros, jó kapcsolatot alakított ki Florentino Pérez klubelnökkel: ez a viszony a mostani, Jorge Mendes sztárügynök által levezényelt visszatérésében is kulcsfontosságú szerepet játszott.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Spanyolország Real Madrid Piaci érték: 1 344M € Edző: Álvaro Arbeloa Bajnokság: Spanish La Liga Jelenlegi helyezés: #2 Spanish La Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. FC Barcelona 37 31 1 5 94 33 61 94 2. Real Madrid 37 26 5 6 73 33 40 83 3. Villarreal CF 37 21 6 10 67 45 22 69 Adatlap létrehozva: 2026.05.18.

Mourinho a jelenlegi szezont a Benfica kispadján fejezte be. A csapattal a harmadik helyen zárt a portugál bajnokságban. A lisszaboniakkal nyolc hónapja kötött szerződése egy 2,6 millió fontos kivásárlási záradékot tartalmazott. Ennek kifizetésével az edző szabadon távozhat, és négy állandó stábtagjával együtt megkezdheti munkáját a Santiago Bernabéuban.