Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
A kép a Santiago Bernabeu Stadion előtt készült a Real Madrid C.F. mérkőzésének napján a 2013-2014-es szezonban. A mérkőzésen a Real Madrid a Real Sociedad ellen játszott a LIGA BBVA-ban.
Futballszenzáció Madridban: visszatér a Realhoz José Mourinho

2026. május 18. 14:53

Mourinho feladata elsősorban a rendteremtés lesz, hivatalosan jövő héten mutathatják be.

Tizenhárom év után visszatér a Real Madrid kispadjára José Mourinho: a portugál szakember két évre szóló szerződésben állapodott meg a spanyol klubbal. Fő feladata a csalódást keltő, trófea nélküli szezon utáni rendteremtés lesz

Fabrizio Romano értesülései szerint a felek már megegyeztek a kétéves szerződésben, amely egy további egyéves hosszabbítási opciót is tartalmaz. A hivatalos bejelentés a spanyol bajnokság utolsó fordulója után várható. A 63 éves edzőt már a jövő héten bemutathatják a spanyol fővárosban.

A Real Madrid vezetősége a sikertelen idényt követően szánta rá magát a váltásra. A klubnál úgy vélik, hogy Mourinho tekintélye képes lehet helyreállítani a fegyelmet az elmúlt hónapokban problémássá vált öltözőben. A csapatot január óta Álvaro Arbeloa irányította, ő a mindössze hét hónap után menesztett Xabi Alonsót váltotta a kispadon.

A portugál tréner 2010 és 2013 között már irányította a madridiakat, ebben az időszakban bajnoki címet, Király-kupát és spanyol Szuperkupát is nyert. Már ekkor szoros, jó kapcsolatot alakított ki Florentino Pérez klubelnökkel: ez a viszony a mostani, Jorge Mendes sztárügynök által levezényelt visszatérésében is kulcsfontosságú szerepet játszott.

Spanyolország
Real Madrid
Piaci érték: 1 344M €
Edző: Álvaro Arbeloa
Bajnokság: Spanish La Liga
Jelenlegi helyezés: #2
Spanish La Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
FC Barcelona
37
31
1
5
94
33
61
94
2.
Real Madrid
37
26
5
6
73
33
40
83
3.
Villarreal CF
37
21
6
10
67
45
22
69
Adatlap létrehozva: 2026.05.18.

Mourinho a jelenlegi szezont a Benfica kispadján fejezte be. A csapattal a harmadik helyen zárt a portugál bajnokságban. A lisszaboniakkal nyolc hónapja kötött szerződése egy 2,6 millió fontos kivásárlási záradékot tartalmazott. Ennek kifizetésével az edző szabadon távozhat, és négy állandó stábtagjával együtt megkezdheti munkáját a Santiago Bernabéuban.
#foci #sport #labdarúgás #klub #real #edző #La Liga #spanyol foci #jose mourinho #edzőváltás

