Elképesztő magyar siker a vb-n: világbajnok lett a női kardcsapat, óriási fordítás után jött a győzelem

Megszerezte Magyarország első aranyérmét az idei vívó-világbajnokságon a női kardválogatott. A Battai Sugár, Spiesz Anna és Szűcs Luca alkotta csapat a döntőben Kínát győzte le 45–41-re. A magyarok a finálé elején még jelentős hátrányban voltak, de fordítani tudtak, és végül magabiztosan szerezték meg a világbajnoki címet.

Világbajnoki címet nyert a magyar női kardválogatott az idei vívó-világbajnokságon, ezzel megszerezve Magyarország első aranyérmét a tornán.

A Battai Sugár, Spiesz Anna és Szűcs Luca összeállítású csapat a döntőben Kínával találkozott. A magyarok nehezen kezdték a finálét, nagy hátrányba kerültek, ám Szűcs Luca remek teljesítményének köszönhetően gyorsan fordítottak, és a mérkőzés közepére már átvették a vezetést.

A folytatásban Battai Sugár és Spiesz Anna is fontos találatokkal járult hozzá az előny megtartásához. Battai végül 45–41-re lezárta a mérkőzést, így a magyar csapat világbajnoki címet ünnepelhetett.

A válogatott a döntőig vezető úton Azerbajdzsánt és Japánt is magabiztosan legyőzte, az elődöntőben pedig szoros csatában, 45–44-re visszavágott Franciaországnak a tavalyi vereségért.

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A finálét követően Szűcs Luca úgy fogalmazott, büszke a csapat teljesítményére, és bár a kezdés nehéz volt, végig igyekeztek higgadtan vívni, ami végül világbajnoki aranyérmet ért.