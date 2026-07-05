Perceken múlt az olimpiai bajnok élete: allergiás sokkot kapott egy étteremben - részletek

Az egykori sportoló a közösségi médiában számolt be a történtekről, miközben élesen bírálta az ételallergiák felelőtlen kezelését - tudósított a La Gazzetta dello Sport.

Életveszélyes állapotba került Aldo Montano, a 2004-es athéni olimpia bajnok vívója, miután egy római étteremben anafilaxiás sokkot kapott.

Montano tejfehérje-, azaz kazeinallergiában szenved. Ez a fehérje a tejtermékekben, például a sajtokban és a joghurtokban fordul elő, de adalékanyagként számos feldolgozott élelmiszerben, így a mártásokban és a krémekben is megtalálható. A vívó elmondása szerint előre jelezte az étteremben a betegségét, ennek ellenére súlyos allergiás reakció lépett fel nála. Sürgősségi ellátásra a római Santo Spirito-kórházba szállították, ahol megkapta a szükséges kezelést, többek között az anafilaxiás sokk esetén életmentő adrenalint.

A sportolónál már harmadik alkalommal alakult ki ilyen súlyos reakció, korábban 2010-ben és 2015-ben is átélt hasonló esetet. Montano hangsúlyozta, hogy nála nem egyszerű intoleranciáról, hanem potenciálisan halálos allergiáról van szó. Bejegyzésében elfogadhatatlannak nevezte, hogy 2026-ban még mindig előfordul a felületesség és az ételallergiák alábecsülése.

A vívó szerint amikor valaki jelzi az allergiáját, nem szívességet kér, hanem az életét bízza az ételt elkészítő és felszolgáló személyzetre. Felhívásában sürgette, hogy az ételallergiákat végre kezeljék valós veszélyként, mivel egy vacsora és egy tragédia között olykor csupán egyetlen hiba a különbség.

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Aldo Montano neve vélhetően még minidg ismerősen cseng a magyar sportbarátoknak: az egykori vívó volt az, aki 2004-ben, az athéni olimpián úgy szerzett aranyat kardvívásban, hogy Nemcsik Zsoltot győzte le a döntőben. Montanonak ezen kívül két ezüst- és két bronzérme is van olimpiákról - ez utóbbiakat csapatban szerezte.