Szilágyi Áron, 3-szoros olimpiai bajnok kardvívó, portréfotó
Sport

Megszólalt hosszú kihagyásáról Szilágyi Áron: rendbejött végre a háromszoros olimpiai bajnok?

Pénzcentrum
2026. május 11. 12:52

Szilágyi Áron a párizsi olimpia utáni két műtétből felépülve tért vissza a nemzetközi vívóporondra, idén tudatosan válogatott a versenynaptárból. Két Grand Prix-viadalt is kihagyott, hogy a júniusi Európa-bajnokságra és a júliusi hongkongi világbajnokságra csúcsformában érkezzen. Mindkét versenyről érmekkel szeretne hazatérni - minderről a Nemzeti Sportnak beszélt.

A versenynaptár összeállításánál Szilágyi Áron szigorú sportszakmai szempontok alapján döntött - erről beszélt a sportlapnak adott interjújában. Elsősorban azokra a viadalokra nevezett, amelyeken csapatverseny is szerepelt a programban, mert nem akarta cserben hagyni a társait.

Emellett a terhelés megfelelő elosztására is figyelnie kellett: túl sok indulás esetén ugyanis fáradtan érkezett volna a szezon legfontosabb eseményeire. Bár az idény elején még csoportasszókat kellett vívnia, viszonylag gyorsan visszaküzdötte magát a világranglista kiemeltjei közé.

A háromszoros olimpiai bajnok kardvívó elárulta, hogy az olimpia utáni Achilles-ín-műtétet követő rehabilitáció során újabb probléma derült ki. A bal bokájában találtak egy csontkinövést, amelyet tavaly augusztusban artroszkópos beavatkozással távolítottak el. Ez az operáció újabb négy-öt hetes kiesést jelentett számára. Mostanra azonban szinte teljesen fájdalommentesen tud edzeni.

Az olimpiát követő Achilles-ín-műtétem utáni rehabilitáció során kiderült, hogy a bal bokámban van egy csontkinövés is, azt kellett eltávolítani artroszkópos műtéttel. Tulajdonképpen járóbeteg-ellátás keretében történt a beavatkozás, bár négy-öt hetet ennek a rehabilitációja is igénybe vett

- mondta Szilágyi Áron a felépüléséről.

A férfi kardvívás mezőnye jelentősen átrendeződött a párizsi olimpia óta. Szilágyi szerint szinte a teljes generáció lecserélődött. A hagyományos nagyhatalmak, mint Olaszország, Franciaország és Dél-Korea keretei megújultak, miközben új kihívók is megjelentek a páston.

Olyan érzésem van, mintha a teljes garnitúra lecserélődött volna. Amellett, hogy azok, akik eddig is erős ellenfelek voltak, vagyis az olaszok, a franciák és a dél-koreaiak, megújultak, jöttek újabb vetélytársak, mint például a spanyolok, de náluk is jobbak a románok, visszatértek az oroszok is, de erősödött Japán és Hongkong is, úgyhogy sokszor nekem azzal is telik egy verseny, hogy ismerkedem az indulókkal

- fogalmazott Szilágyi Áron.

Szerinte a sportág sebessége mára olyan szintet ért el, hogy emberi szemmel szinte lehetetlen követni az akciókat. Ez a bíráskodásban is komoly gondokat okoz. Szilágyi szerint gyakoriak a tévedések, és a zsűri döntései egy-egy asszón belül sem mindig következetesek. A bajnok abban bízik, hogy a modern technológia idővel átveszi majd az emberi ítélkezés szerepét a páston.

Szilágyi Áronnal nemrégiben a Pénzcentrum is készített interjút, ezt itt idézheted fel:

Szilágyi Áron: Aki a pénz vagy a hírnév miatt választaná a vívást, azt őszintén eltántorítanám
címlapkép: Mónus Márton/Pénzcentrum
#egészség #olimpia #sport #interjú #műtét #sérülés #sportoló #élsport #olimpikon #szilágyi áron #olimpia2024

