Megszólalt hosszú kihagyásáról Szilágyi Áron: rendbejött végre a háromszoros olimpiai bajnok?

Szilágyi Áron a párizsi olimpia utáni két műtétből felépülve tért vissza a nemzetközi vívóporondra, idén tudatosan válogatott a versenynaptárból. Két Grand Prix-viadalt is kihagyott, hogy a júniusi Európa-bajnokságra és a júliusi hongkongi világbajnokságra csúcsformában érkezzen. Mindkét versenyről érmekkel szeretne hazatérni - minderről a Nemzeti Sportnak beszélt.

A versenynaptár összeállításánál Szilágyi Áron szigorú sportszakmai szempontok alapján döntött - erről beszélt a sportlapnak adott interjújában. Elsősorban azokra a viadalokra nevezett, amelyeken csapatverseny is szerepelt a programban, mert nem akarta cserben hagyni a társait.

Emellett a terhelés megfelelő elosztására is figyelnie kellett: túl sok indulás esetén ugyanis fáradtan érkezett volna a szezon legfontosabb eseményeire. Bár az idény elején még csoportasszókat kellett vívnia, viszonylag gyorsan visszaküzdötte magát a világranglista kiemeltjei közé.

A háromszoros olimpiai bajnok kardvívó elárulta, hogy az olimpia utáni Achilles-ín-műtétet követő rehabilitáció során újabb probléma derült ki. A bal bokájában találtak egy csontkinövést, amelyet tavaly augusztusban artroszkópos beavatkozással távolítottak el. Ez az operáció újabb négy-öt hetes kiesést jelentett számára. Mostanra azonban szinte teljesen fájdalommentesen tud edzeni.

Az olimpiát követő Achilles-ín-műtétem utáni rehabilitáció során kiderült, hogy a bal bokámban van egy csontkinövés is, azt kellett eltávolítani artroszkópos műtéttel. Tulajdonképpen járóbeteg-ellátás keretében történt a beavatkozás, bár négy-öt hetet ennek a rehabilitációja is igénybe vett

- mondta Szilágyi Áron a felépüléséről.

A férfi kardvívás mezőnye jelentősen átrendeződött a párizsi olimpia óta. Szilágyi szerint szinte a teljes generáció lecserélődött. A hagyományos nagyhatalmak, mint Olaszország, Franciaország és Dél-Korea keretei megújultak, miközben új kihívók is megjelentek a páston.

Olyan érzésem van, mintha a teljes garnitúra lecserélődött volna. Amellett, hogy azok, akik eddig is erős ellenfelek voltak, vagyis az olaszok, a franciák és a dél-koreaiak, megújultak, jöttek újabb vetélytársak, mint például a spanyolok, de náluk is jobbak a románok, visszatértek az oroszok is, de erősödött Japán és Hongkong is, úgyhogy sokszor nekem azzal is telik egy verseny, hogy ismerkedem az indulókkal

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- fogalmazott Szilágyi Áron.

Szerinte a sportág sebessége mára olyan szintet ért el, hogy emberi szemmel szinte lehetetlen követni az akciókat. Ez a bíráskodásban is komoly gondokat okoz. Szilágyi szerint gyakoriak a tévedések, és a zsűri döntései egy-egy asszón belül sem mindig következetesek. A bajnok abban bízik, hogy a modern technológia idővel átveszi majd az emberi ítélkezés szerepét a páston.

Szilágyi Áronnal nemrégiben a Pénzcentrum is készített interjút, ezt itt idézheted fel:

címlapkép: Mónus Márton/Pénzcentrum