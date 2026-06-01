Fontos szabályt hozott a vébé előtt a FIFA: ezt egész biztosan tilos lesz majd csinálni a meccseken

2026. június 1. 13:53

A FIFA számos új szabályt vezet be a 2026-os világbajnokságon, ezek közül a legfontosabb a kapusokhoz köthető "taktikai időkérések" betiltása, valamint a VAR-protokoll módosítása a szögleteknél elkövetett szabálytalanságok esetében - számolt be a BBC Sport.

Pierluigi Collina, a FIFA Játékvezetői Bizottságának elnöke közölte, hogy a világbajnokságon a játékosok nem mehetnek oda az edzőjükhöz taktikai eligazításra, amíg a kapusuk sérülés miatt a földön ápoltatja magát. Ennek a trükknek a lényege régóta ismert a futballban. A kapus leül a gyepre és jelzi, hogy orvosi ellátást kér, a csapattársai pedig azonnal a kispadhoz rohannak instrukciókért. Ezt követően a kapus feltápászkodik, és folytatódik a játék. 

A FIFA az észak-amerikai női profi labdarúgó-bajnokság (NWSL) mintáját követi. Ennek értelmében, ha a kapus megsérül, mindkét csapat játékosainak a helyükön kell maradniuk, vagy a középkörben kell várakozniuk.

Collina elmondta, hogy mind a 48 résztvevő csapat szövetségi kapitányát tájékoztatták az új elvárásról. A szabály megszegéséért egyelőre nem jár sárga lap vagy fegyelmi büntetés, a játékvezetők azonban proaktívan fognak fellépni a betartatása érdekében. A Nemzetközi Labdarúgó-szabályalkotó Testület (IFAB) hivatalosan még nem módosította a játékszabályokat. Ehelyett a 2026–2027-es szezonra kísérleti jelleggel meghívta a nemzeti bajnokságokat az intézkedések tesztelésére.

Adatlap létrehozva: 2026.06.01.

A másik jelentős változás a VAR-protokollt érinti. Az IFAB jóváhagyta Collina kérését, miszerint a videóbíró ezentúl felülvizsgálhatja azokat a támadó szabálytalanságokat is, amelyek a labda játékba hozása előtt történnek szöglet vagy szabadrúgás esetén. Eddig erre nem volt lehetőség, ami olyan vitatott gólokhoz vezetett, mint az angol válogatott találata az Uruguay elleni márciusi mérkőzésen a Wembley-ben. Ott Adam Wharton még a szöglet elvégzése előtt blokkolással akadályozta José María Giménez mozgását, de az ebből született gólt a VAR nem vizsgálhatta felül.

Az új szabályozás értelmében az ilyen szituációk már ellenőrizhetőek lesznek, és a szabálytalanság akár a szöglet megismételtetésével is orvosolható. Fontos kiemelni, hogy a rendelkezés kizárólag a támadók által elkövetett szabálytalanságokra vonatkozik, a védekező játékosok akcióira – például fogásra vagy mezrángatásra – nem.

Collina egy további új szabályt is ismertetett, amely alapján azonnali piros lappal büntethető az a játékos, aki egy konfrontatív helyzetben kézzel, karral vagy a mezével eltakarja a száját. A szigorítás egy februári Bajnokok Ligája-mérkőzésen történt incidensre vezethető vissza, amely a Benfica szélsője, Gianluca Prestianni és a Real Madrid játékosa, Vinícius Júnior között zajlott le: ennek során Prestianni hatmérkőzéses eltiltást kapott az UEFA-tól homofób magatartás miatt.

A világbajnokságon számos további szabálymódosítás is életbe lép az időhúzás visszaszorítása érdekében. A bedobásoknál és a kapuskirúgásoknál egy öt másodperces visszaszámlálás lesz érvényben. Szándékos késleltetés esetén a bedobás joga az ellenfélre száll, kirúgásnál pedig szögletet ítélhet a játékvezető. A lecserélt játékosoknak tíz másodpercük lesz elhagyni a játékteret a legközelebbi ponton. Ha ezt nem teszik meg, a cserejátékos egy percig nem léphet pályára, a csapatnak pedig addig tíz emberrel kell folytatnia a játékot.

A pályán kívüli orvosi ápolásnak legalább hatvan másodpercig kell tartania, bár ez alól a kapusok és bizonyos kivételes helyzetek mentesülnek. Emellett a VAR ezentúl ellenőrizheti a helyesen megítélt szögleteket is, feltéve, hogy ezt gyorsan, még a televíziós visszajátszás előtt megteszi. További újdonság, hogy a videóbíró felülvizsgálhatja a kiállítást érő második sárga lap jogosságát is.
