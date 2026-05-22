Kilátás a levegőből az északnyugat-londoni Wembley Stadionra. A sportaréna az Egyesült Királyság legfontosabb labdarúgó-mérkőzéseinek ad otthont.
Meglepőt húzott Tuchel, több világsztárt is kiebrudalt az angol válogatottból: ők utaznak helyettük a vb-re

2026. május 22. 12:10

Thomas Tuchel kihirdette az angol válogatott 26 fős világbajnoki keretét, amelyből több sztárjátékos – köztük Phil Foden és Harry Maguire – is kimaradt. A névsor ugyanakkor tartogat meglepetéseket is: visszatér Ivan Toney és a 35 éves Jordan Henderson, miközben Liverpool-játékos először nincs az angol vb- vagy Eb-keretben 1986 óta.

Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a 26 fős világbajnoki keretét, amelyből több ismert játékos is kimaradt.

A péntek délelőtti, Wembley-ben tartott sajtótájékoztatón nem hangzott el többek között Phil Foden, Cole Palmer és Harry Maguire neve sem. Utóbbi már csütörtök este jelezte, hogy ezúttal nem számítanak rá a nemzeti csapatban.

A keretből Trent Alexander-Arnold is kimaradt, ami annak tükrében kevésbé meglepő, hogy a Real Madrid futballistája már az előzetes, bővebb névsorban sem szerepelt.

A meghívottak között ugyanakkor ott van Ivan Toney, aki a szaúdi Al-Ahli színeiben 32 mérkőzésen 32 gólt szerzett. A támadó a 2024-es Európa-bajnokság óta mindössze hét percet játszott a válogatottban, és csupán kétszer ért labdába. Szintén bekerült a keretbe a 35 éves Jordan Henderson.

Érdekesség, hogy a 26 fős névsorban egyetlen Liverpool-játékos sem szerepel, ilyen pedig legutóbb az 1986-os világbajnokságon fordult elő angol vb- vagy Eb-keret esetében.

Az angol válogatott a világbajnokság L csoportjában Horvátországgal, Ghánával és Panamával találkozik. Első mérkőzését június 17-én, közép-európai idő szerint 22 órától játssza a horvátok ellen.

Az angol válogatott vb-kerete

kapusok:  Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

védők: Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham), Tino Livramento (Newcastle)

középpályások: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal)

támadók: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal)

 

 
