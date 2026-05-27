Horror áron adják a belépőket a BL-döntőre a pofátlan jegyüzérek: elképesztő pénzt kaszálhatnak a nyerészkedők

Három nappal a budapesti Bajnokok Ligája döntő előtt is még lehet jegyet venni az UEFA hivatalos továbbértékesítési felületén a PSG-Arsenal mérkőzésre. A belépők 760 eurótól (kb. 271 ezer forinttól) indulnak, a legdrágábbakért 3500 eurót (kb. 1,25 millió forintig) kell fizetni. A másodpiacon ennél is durvább számok jelennek meg: a prémium helyek ára akár a 20 ezer eurót is meghaladhatja.

Szombaton, május 30-án rendezik Budapestten Bajnokok Ligája döntőjét, és az UEFA a mérkőzés előtt mindössze három nappal még mindig kínál továbbértékesített jegyeket - igaz, borsos áron. A szövetség által működtetett hivatalos továbbértékesítési platformon szerdán is lehetett belépőt venni a PSG-Arsenal meccsre, a kínálat azonban keveseknek fog örömet okozni.

A drágább, prémium kategóriájú helyek ára 3500 euró (kb. 1 248 000 forint) darabonként, míg az olcsóbbnak számító, 1. kategóriás - úgynevezett KL - jegyek 760 euróért (kb. 271 000 forintért) kaphatók. A felületen az is látszik, hogy szektoronként csak pár szabad hely maradt. A vásárlás feltételei szigorúak: egy vevő legfeljebb 2 jegyet szerezhet be, és az úgynevezett árva székek - azaz egyedül maradó, beékelődött helyek - hagyása tilos.

Ez a lehetőség első körben csak azoknak érhető el, akik korábban regisztráltak a BL-döntő sorsolásos jegyértékesítésére. Az érintetteket e-mailben értesíti ki az UEFA.

Horror áron adják a belépőket a másodpiacon

Megnéztük, milyen árakkal találkozhatnak a szurkolók a másodpiacon, azaz a jegyközvetítőknél. A SeatPick oldalon szerdán 2000 hirdetés volt fent a BL-döntőre, a legolcsóbb elérhető jegy 1 850 euró (kb. 660 000 forint). A többi listaár is hasonlóan borsos: a felső sorokban lévő szektorokban jellemzően 2 000-5 000 euró (kb. 713 000 - 1 784 000 forint) között mozognak az árak, a pályához közelebb eső, prémium elhelyezkedésű ülőhelyek esetén pedig 8 000-22 000 euróig (kb. 2 854 000 - 7 850 000 forintig) is felkúsznak.

A StubHub jegyközvetítő oldalán szerdán több száz hirdetésben kínáltak belépőket. A legolcsóbb elérhető kategória, a Fans First szurkolói szektor 2 966 euróba (kb. 1 058 000 forintba) kerül fejenként, a 3. kategóriás jegyekért 3 249 eurót (kb. 1 159 000 forintot) kérnek el, a 2. kategóriában pedig 4 275 euró (kb. 1 525 000 forint) a belépő ára. Az 1. kategóriás helyek 4 560 euróért (kb. 1 626 000 forintért) érhetők el, míg a legjobb elhelyezkedésű Prime Seats kategóriában már 8 497 euróért (kb. 3 030 000 forintért) lehet csak jegyhez jutni.

Aki azonban nemcsak a mérkőzést, hanem egy teljes vendéglátói élményt is szeretne, az még mélyebben nyúlhat a zsebébe. A Prestige Outside csomag 10 500 euróba (kb. 3 747 00 forintba), a Sky Club 11 999 euróba (kb. 4 281 000 forintba), a Prestige csomag pedig 18 428 euróba (kb. 6 573 000 forintba) kerül személyenként.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA