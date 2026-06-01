Befejezi a Premier League rekordere: 40 évesen vonul vissza a legendás középpályás

James Milner több csapatban is játszott, három bajnoki címet és egy BL-aranyat is szerzett 24 éves pályafutása során.

James Milner, az angol élvonal történetének legtöbbször pályára lépő játékosa bejelentette, hogy befejezi pályafutását.

A 40 éves középpályás 24 szezont töltött a Premier League-ben, ahol hat klub színeiben is pályára lépett: megfordult a Leeds United, a Newcastle United, az Aston Villa, a Manchester City, a Liverpool, végül pedig a Brighton csapatában.

Utóbbi együttesben játszotta le 658. élvonalbeli mérkőzését, amivel megdöntötte Gareth Barry korábbi csúcsát.

A 61-szeres angol válogatott futballista pályafutása során három bajnoki címet gyűjtött be. Kettőt a Manchester Cityvel, egyet pedig a Liverpoollal szerzett meg, a vörösökkel ráadásul a Bajnokok Ligáját is megnyerte.