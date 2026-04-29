Rájár a rúd a vébén ezekre a játékosokra: nem kegyelmez a FIFA, ha megtörténik

A nyári labdarúgó-világbajnokságon azonnali piros lappal sújthatják azokat a játékosokat, akik ellenfelükkel szemben eltakarják a szájukat, vagy tiltakozásul elhagyják a pályát. Ezt a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Szabályalkotó Testülete (IFAB) erősítette meg a FIFA vancouveri kongresszusa előtt jóváhagyott szabálymódosítással - írta a The Guardian.
Az IFAB nem tette kötelezővé az új szabályok alkalmazását más sorozatokban, így az egyes versenyek szervezőire bízza azok bevezetését. A tiltakozásból történő pályaelhagyásért járó piros lap hátterében a 2026-os Afrika-kupa döntőjének botránya áll. Ebben a fináléban több szenegáli játékos is levonult a pályáról a mérkőzés végén megítélt büntetőt követően. A marokkói Brahim Díaz hosszú várakozás után kihagyta a tizenegyest, Szenegál pedig a hosszabbításban megnyerte a döntőt.
Az IFAB közleménye szerint a versenyszervező döntése alapján a játékvezető piros lappal kiállíthatja azt a játékost, aki tiltakozásul elhagyja a játékteret. A szabály azokra a csapatvezetőkre és stábtagokra is vonatkozik, akik pályaelhagyásra buzdítják a labdarúgókat. Amennyiben egy csapat a mérkőzés félbeszakadását okozza, azt automatikusan vesztesnek nyilvánítják.
Az európai nemzeti bajnokságok egyik legfőbb kifogása az automatikus kiállítással szemben az, hogy utólag kiderülhet: a játékos rasszista inzultus miatt hagyta el a pályát. A szájeltakarás kérdése szintén összefonódott a rasszizmus témájával. Februárban ugyanis a Real Madrid játékosa, Vinícius Jr. azzal vádolta a Benfica argentin labdarúgóját, Gianluca Prestiannit, hogy a mezével takarta el a száját, miközben rasszista megjegyzéseket tett rá. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végül hat mérkőzésre eltiltotta Prestiannit, miután a játékos elismerte, hogy homofób kijelentéseket tett.
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke már az Afrika-kupa döntőjét követően is szigorúbb büntetésekért szállt síkra. Az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) fellebbviteli bizottsága utólag érvénytelenítette a januári döntő eredményét, és a mérkőzést zöld asztal mellett Marokkónak ítélte. Szenegál azonban a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fellebbezett.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!