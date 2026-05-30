Egy tollvonással törölték el a védelmet: történelmi parkot áldoznak be a gigantikus olimpiai beruházásért

A brisbane-i parkban már megkezdték az előkészületeket az olimpiai stadion felépítéséhez, ezzel azonban a helyi lakosokat alaposan felbosszantották.

Két embert vettek őrizetbe a 2032-es brisbane-i olimpia tervezett főstadionjának helyszínén egy tiltakozás során. A hatóságok már megkezdték az örökségvédelmi oltalom alatt álló park területének előkészítését az építkezéshez, emiatt tüntetők egy csoportja megszállta a helyszínt, ahová a stadiont építeni tervezik.

A konfliktus középpontjában a Victoria Park áll. A tervek szerint itt építik fel a 3,6 milliárd ausztrál dolláros (mintegy 2,6 milliárd amerikai dolláros) olimpiai főstadiont. A pénteki eseményeken egy férfit és egy nőt állítottak elő hatósági intézkedés akadályozása és hivatalos személy elleni erőszak miatt – közölte a queenslandi rendőrség szóvivője. Az esetről itt egy videó:

Gaja Kerry Charlton, a jagara őslakos közösség egyik magas rangú vezetője szerint mintegy ötven rendőr és a brisbane-i önkormányzat több munkatársa jelent meg a helyszínen. "Mind odajöttek a kis táborunkhoz, ahol úgy húsz sátor állt, és egyszerűen elkezdték szétszedni, majd elvinni azokat" – nyilatkozta Charlton az Australian Associated Press hírügynökségnek. A tiltakozók éppen ebédelni készültek, amikor telefonon értesültek a rendőri mozgósításról.

A terület feletti rendelkezési jogot hétfőn adják át az olimpiai játékok független infrastrukturális hatóságának. A helyszín körül már kerítéseket húznak fel. A queenslandi kormány mindeközben ragaszkodik ahhoz, hogy az építkezés azonnal megkezdődjön.

A kormány még 2025-ben kivonta a Victoria Parkot az örökségvédelmi, környezetvédelmi és építésügyi törvények hatálya alól. A területet ezzel egyidejűleg kiemelt fejlesztési területté minősítette át. Charlton azonban jogi úton megtámadta a beruházást, így az ügy jelenleg is felülvizsgálat alatt áll.

A brisbane-i olimpiai stadion ügye egyre élesebb vitákat vált ki, hiszen a város egyik történelmi jelentőségű parkjának jövője forog kockán. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke korábban jelezte, hogy a 2032-es programból kihagyott sportágak még visszakerülhetnek. Ez is jól mutatja, hogy a brisbane-i játékok szervezése több fronton is nyitott kérdéseket vet fel.