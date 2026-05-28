Durva átverés gyanúja a focivébén: a FIFA hatalmas bajba került, elképesztő trükkel húzták le a szurkolókat

Hivatalos vizsgálatot indított New York és New Jersey állam főügyészsége a FIFA ellen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyértékesítési gyakorlata miatt. A hatóságok azzal gyanúsítják a szervezetet, hogy mesterségesen felverte az árakat, és megtévesztette a szurkolókat - írja a BBC.

A két állam hatóságai kötelező adatszolgáltatást írtak elő a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség számára. Jennifer Davenport New Jersey-i, valamint Letitia James New York-i főügyész egyaránt élesen bírálta a folyamatot. Kiemelték, hogy a vb-rendezés hatalmas megtiszteltetés. Ez azonban nem adhat felhatalmazást a helyiek és a látogatók kizsákmányolására, illetve arra, hogy manipulációval csillagászati összegek kifizetésére kényszerítsék a vásárlókat.

A panaszok szerint a FIFA a dinamikus árazás révén a 104-ből csaknem 90 mérkőzés esetében átlagosan 34 százalékkal drágította a belépőket a különböző értékesítési fázisok során. Számos szurkoló jelezte, hogy félrevezették őket az ülőhelyek elhelyezkedésével kapcsolatban.

Ráadásul a szervezet az első értékesítési szakasz után egy új, jóval drágább, kiemelt kategóriát is létrehozott a nézőtéren. A hatóságok mindenekelőtt magyarázatot várnak arra, miért haladják meg a mostani árak ilyen drasztikusan a korábbi világbajnokságok belépőinek díjait.

Bár Gianni Infantino FIFA-elnök korábban a hatalmas szurkolói érdeklődéssel indokolta a magas árakat, a jelentések mást mutatnak. A mérkőzések többségére – 86 találkozóra, köztük szinte az összes csoportmérkőzésre – még a napokban is lehetett hivatalos, alapáras belépőket kapni. A vizsgálat most arra fókuszál, hogyan befolyásolta az árakat a jegyértékesítés ütemezése és a FIFA kommunikációja. Különös figyelmet fordítanak a New Jersey-i MetLife Stadionban rendezendő nyolc mérkőzésre, köztük a döntőre.