Éveken át titkolta a poklot, amin keresztülment: lelkileg és fizikailag is kis híján ráment a karrierjére Rafael Nadal
Rafael Nadal egy új Netflix-sorozatban vallott arról, milyen súlyos árat fizetett a testével a pályafutása során elért sikereiért. A spanyol teniszlegenda a krónikus lábsérüléseitől kezdve a fájdalomcsillapítók okozta belső szervi károsodásokig sok mindent átélt. Ennek ellenére úgy véli, a szenvedés sosem múlta felül a sportág iránti szenvedélyét - tudósított a BBC Sport.
A 39 éves, 22-szeres Grand Slam-bajnok elmondta, hogy 2005-ben, első Roland Garros-győzelmének évében diagnosztizálták nála a Müller-Weiss-szindrómát. Ez egy ritka, degeneratív lábfejbetegség.
Kezelőorvosa, dr. Ernesto Maceira szerint a kórt a gyermekkori intenzív edzések okozták. Ekkor az is felmerült, hogy Nadal soha többé nem léphet pályára. Egy speciális talpbetét segítségével végül folytatni tudta a pályafutását, de állandó fájdalommal kellett együtt élnie.
A tenisz egy idővel folytatott versenyfutássá vált. Mindig ott motoszkált a fejemben a kétely: meddig bírom még ezzel a lábbal?
– mondta Nadal. Bevallotta, hogy a talpbetét használata az egész teste egyensúlyát felborította. A 2012-es londoni olimpiát és a US Opent is ki kellett hagynia a bal térdét érintő íngyulladás miatt. "A térdem teljesen tönkrement. Az ínszalagomban gyakorlatilag egy lyuk tátongott" – idézte fel a nehéz időszakot.
2013-ban az orvosi tanácsok ellenére indult el az Indian Wells-i kemény pályás tornán. A mérkőzéseket érzéstelenítők segítségével küzdötte végig, és végül meg is nyerte a versenyt. Abban az évben összesen kilenc tornán és két Grand Slamen diadalmaskodott, ezzel visszaszerezte a világelsőséget Novak Djokovictól. A rengeteg gyulladáscsökkentő azonban súlyos belső szervi károsodásokat okozott.
Két apró perforáció van a beleimben, amelyeket valószínűleg a túl sok fájdalomcsillapító okozott
– ismerte el a sportoló.
A 2022-es Roland Garroson Nadal lábfájdalma olyan elviselhetetlenné vált, hogy kezelőorvosa érzéstelenítő injekcióval zsibbasztotta el a lábfej érzőidegeit. Nadal így, teljesen érzéketlen lábbal nyerte meg rekordot jelentő tizennegyedik párizsi címét.
Nem érzi a lábát, és mégis nyer? Legközelebb azt mondják majd, hogy bekötött szemmel is képes lenne rá
– reagált erre John McEnroe, a hétszeres Grand Slam-bajnok legenda.
A fizikai megpróbáltatások mellett Nadal a lelki terhekről is őszintén vallott. Nagybátyja, Toni Nadal hároméves korától kezdve kemény kézzel edzette őt. A gyermek Nadalnak például törött ujjal kellett végigjátszania egy tornát. A folyamatos nyomás végül komoly szorongásos tüneteket váltott ki nála. Egy ponton például képtelen volt nyelni, ha nem tartott a kezében egy üveg vizet. Végül pszichiáterhez fordult, aki az évek óta tartó extrém elvárásokat és az állandó stresszt jelölte meg a problémák okozójaként.
Ez a felismerés vezetett ahhoz, hogy 2016 végén Carlos Moyát, a korábbi spanyol világelsőt is bevonta az edzői stábjába. Ez a lépés végül nagybátyja, Toni távozását eredményezte. "Szükségem volt rá, hogy az agyam másfajta üzeneteket is befogadjon" – magyarázta a döntést Nadal. Pályafutása utolsó éveiben még nyolc további Grand Slam-trófeát gyűjtött be, mielőtt 2024-ben végleg visszavonult. "Az utolsó éveimet már egy sokkal nagyobb szabadságérzettel tudtam megélni" – összegezte a teniszező.
