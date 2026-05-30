2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
26 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vörös salak, teniszpálya, teniszütő
Sport

Keményen kiosztotta a Roland Garros szervezőit a korábbi világelső: ezt szeretné azonnal elérni

Pénzcentrum
2026. május 30. 10:46

Iga Swiatek a Roland Garros pályáinak biztonságosabbá tételét sürgeti, a héten ugyanis több játékos is megsérült, miután megbotlott a játéktér alapvonala mögött elhelyezett akadályokban, elsősorban a hirdetőtáblákban és az esőtakarókban - számolt be a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Iga Swiatek, a korábbi világeslő sürgős intézkedésre hívta fel a szervezőket, miután több játékos is megsérült a Roland Garroson. Pénteken a török Zeynep Sönmez egy átemelés utáni visszafutás közben rohant neki az alapvonal mögött álló reklámtáblának, majd a földre zuhant. Az ápolást követően párospartnerével, Tatjana Mariával együtt kénytelenek voltak feladni a második fordulós mérkőzésüket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Korábban a belga Alexander Blockx az egyik edzőpálya alapvonala mögött elhelyezett esőtakaróban botlott meg. A baleset során kificamodott a bokája, így vissza kellett lépnie a tornától. A brit Katie Boulter szintén egy táblában botlott meg a pénteki mérkőzése közben. A játékos az X-en követelte az akadályok eltávolítását: "Ezeknek menniük kell. Most szerencsém volt, de legközelebb lehet, hogy nem lesz."

Iga Swiatek szerint egyértelmű, hogy változtatásra van szükség.

Ha ilyen esetek történnek, reagálni kell rájuk. Biztosan léteznek más megoldások is a szponzorok megjelenítésére

– nyilatkozta a lengyel teniszező. Hozzátette: reméli, hogy a szervezők hamarosan biztonságosabb alternatívát találnak a hirdetések elhelyezésére. A probléma ráadásul nem új keletű: 2017-ben David Goffin is egy hasonló baleset miatt kényszerült feladni a harmadik fordulós mérkőzését.

A Roland Garros az egyetlen olyan Grand Slam-torna, ahol az alapvonal mögött ehhez hasonló reklámtáblákat és esőtakarókat helyeznek el. Bár a US Openen is találhatóak hirdetőtáblák az Arthur Ashe Stadionban, azok közvetlenül a hátsó falhoz simulnak, így nem akadályozzák a mozgást. Salakpályán ez a kialakítás különösen veszélyes, mivel a teniszezők a borítás sajátosságai miatt az alapvonaltól jóval távolabb, mélyebben védekeznek.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A francia nyílt teniszbajnokság ráadásul az egyetlen olyan nagy torna, ahol még mindig vonalbírókat alkalmaznak, a reklámtáblákat pedig közvetlenül mellettük helyezik el. Marta Kosztyuk azonban szkeptikus a változtatásokkal kapcsolatban.

Vannak olyan szabályok, amelyeket bármi történik is, egyszerűen nem lehet megváltoztatni. Nem számít, hogy mennyit beszélünk róla

– fogalmazott az ukrán teniszező.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#baleset #sport #reklám #verseny #szabály #franciaország #sérülés #tenisz #teniszező #grand slam

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:46
10:34
09:59
09:47
09:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 30.
Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak
2026. május 29.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
2026. május 30.
Ambrus Attila: ismert kollégám, Matolcsy úr kiürítette szinte az ország összes széfjét
2026. május 29.
Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság
2026. május 29.
Sokan nem is sejtik, de ingyen be lehet menni a világ leghíresebb múzeumaiba: itt a trükk
NAPTÁR
Tovább
2026. május 30. szombat
Janka, Zsanett
22. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Veszélybe került a budapesti BL-döntő: fizetésképtelen a szervezőcég
2
3 napja
Több tízezer jegy nélküli szurkoló is a BL-döntőre tart: óriási lezárások lesznek Budapesten, így változik a BKK-menetrend
3
2 napja
Itt nézheted szabdtéri kivetítőn a budapesti BL-döntőt: óriási népünnepély készül a fővárosban szombaton
4
2 napja
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
5
1 napja
Felfoghatatlan pénzeső zúdul Magyarországra a Bajnokok Ligája döntő miatt: mutatjuk a számokat, elég komoly tételről van szó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Retail Banking
általános lakossági banktevékenység gyűjtőneve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 30. 09:59
Ambrus Attila: ismert kollégám, Matolcsy úr kiürítette szinte az ország összes széfjét
Pénzcentrum  |  2026. május 30. 09:32
Van oka az örömre Majkának: nagyon jó évet zárt a cége, 140 millió forint osztalékot vett ki belőle
Agrárszektor  |  2026. május 30. 10:29
Megszólalt az agrárminiszter: komoly fejlődés jöhet az agráriumban