Keményen kiosztotta a Roland Garros szervezőit a korábbi világelső: ezt szeretné azonnal elérni
Iga Swiatek a Roland Garros pályáinak biztonságosabbá tételét sürgeti, a héten ugyanis több játékos is megsérült, miután megbotlott a játéktér alapvonala mögött elhelyezett akadályokban, elsősorban a hirdetőtáblákban és az esőtakarókban - számolt be a The Guardian.
Iga Swiatek, a korábbi világeslő sürgős intézkedésre hívta fel a szervezőket, miután több játékos is megsérült a Roland Garroson. Pénteken a török Zeynep Sönmez egy átemelés utáni visszafutás közben rohant neki az alapvonal mögött álló reklámtáblának, majd a földre zuhant. Az ápolást követően párospartnerével, Tatjana Mariával együtt kénytelenek voltak feladni a második fordulós mérkőzésüket.
Korábban a belga Alexander Blockx az egyik edzőpálya alapvonala mögött elhelyezett esőtakaróban botlott meg. A baleset során kificamodott a bokája, így vissza kellett lépnie a tornától. A brit Katie Boulter szintén egy táblában botlott meg a pénteki mérkőzése közben. A játékos az X-en követelte az akadályok eltávolítását: "Ezeknek menniük kell. Most szerencsém volt, de legközelebb lehet, hogy nem lesz."
Iga Swiatek szerint egyértelmű, hogy változtatásra van szükség.
Ha ilyen esetek történnek, reagálni kell rájuk. Biztosan léteznek más megoldások is a szponzorok megjelenítésére
– nyilatkozta a lengyel teniszező. Hozzátette: reméli, hogy a szervezők hamarosan biztonságosabb alternatívát találnak a hirdetések elhelyezésére. A probléma ráadásul nem új keletű: 2017-ben David Goffin is egy hasonló baleset miatt kényszerült feladni a harmadik fordulós mérkőzését.
A Roland Garros az egyetlen olyan Grand Slam-torna, ahol az alapvonal mögött ehhez hasonló reklámtáblákat és esőtakarókat helyeznek el. Bár a US Openen is találhatóak hirdetőtáblák az Arthur Ashe Stadionban, azok közvetlenül a hátsó falhoz simulnak, így nem akadályozzák a mozgást. Salakpályán ez a kialakítás különösen veszélyes, mivel a teniszezők a borítás sajátosságai miatt az alapvonaltól jóval távolabb, mélyebben védekeznek.
A francia nyílt teniszbajnokság ráadásul az egyetlen olyan nagy torna, ahol még mindig vonalbírókat alkalmaznak, a reklámtáblákat pedig közvetlenül mellettük helyezik el. Marta Kosztyuk azonban szkeptikus a változtatásokkal kapcsolatban.
Vannak olyan szabályok, amelyeket bármi történik is, egyszerűen nem lehet megváltoztatni. Nem számít, hogy mennyit beszélünk róla
– fogalmazott az ukrán teniszező.
