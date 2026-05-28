Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány

A kormány biztosítja a Lounge Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban - közölte a Miniszterelnökség. Szerdán derült ki, hogy a BL-döntőt szervező Lounge Event fizetésképtelenség miatt nem tudja rendezni a döntőhöz kapcsolódó rendezvények költségeit. A sztárfellépő gázsiját sem fizették ki.

Nincs veszélyben a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő rendezése - közölte a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség miután kiderült, hogy a budapesti BL-döntőt kísérő rendezvények hazai szervezője fizetésképtelen, ami veszélybe sodorhatja a finálé megrendezését.

A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó szervezőcég mintegy 300 millió forinttal tartozik az alvállalkozóinak, akik előlegfizetés nélkül nem hajlandók elvégezni a munkájukat - emellett a rendezvény sztárfellépője sem kapta még meg a gázsiját

A Miniszterelnökség csütörtökön közölte: Magyarország kormánya biztosítja a Lounge Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban.

A kormány célja, hogy a folyamatban lévő, nemzetgazdasági- és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat; ennek érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét

- írta a tárca.

A cégcsoport ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folytat eljárást, ennek részeként a vállalat bankszámláit befagyasztották. A felszámolás szélére sodródott cég elismerte fizetésképtelenségét, és a kialakult helyzet miatt állami segítséget kért, amit ezek szerint meg is kap a kormánytól.

