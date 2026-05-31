A Tippmix történelmet írt a BL-döntőn: a sportfogadók minden eddiginél több tétet tettek fel a szombati napon.
F1 Monacói Nagydíj 2026: minden fontos infó, a verseny, a közvetítés időpontja itt!
A legendás, eddig már nyolcvankétszer megtartott Monacói Nagydíj következik a 2026-os Forma 1-es világbajnokságban. Ebben a cikkben összegyűjtöttünk minden fontos tudnivaót: mikor lesznek a szabadedzések, az időmérő és maga a verseny június elején? Kattints a Forma 1-es tudnivalókért!
Az 2026-os Forma 1-es világbajnokság hatodik futama, az F1 Monacói Nagydíj helyszíne Monte Carlo, Monaco. A pálya hossza 3.340 km, a versenytáv 78 kör, összesen 260.286 km. A versenyt 2025-ben a McLaren színeiben versenyző Lando Norris nyerte a hazai közönsége előtt versenyző, ferraris Charles Leclerc és a szintén McLarenes Oscar Piastri előtt.
F1 menetrend: Formula-1 miami nagydíj, az M4 Forma 1-közvetítés időpontja
A Monte Carlo, Monaco helyszínen rendezett F1 nagydíj dátuma: 2026. június 5-6-7. (péntek, szombat és vasárnap). Itt a Forma-1 menetrendje:
- Péntek, június 5.
Első F1 szabadedzés: 13:30-14:30
Második F1 szabadedzés: 17:00-18:00
- Szombat, június 6.
Harmadik F1 szabadedzés: 12:30-13:30
F1 időmérő edzés: 17:00-18:00
- Vasárnap, június 7.
F1 Monacói Nagydíj: 15:00
F1 versenynaptár 2026-ban: a teljes Formula-1 naptár
A Formula-1 2026-os szezonja 22 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon március elején indult Ausztráliában, és decemberben zárul majd Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2026-ban:
- F1 Qatar Airways Ausztrál Nagydíj 2026: március 6–8.
- F1 Heineken Kínai Nagydíj 2026: március 13–15.
- F1 Aramco Japán Nagydíj 2026: március 27–29.
- F1 Crypto.com Miami Nagydíj 2026: május 1–3.
- F1 Lenovo Nagydíj du Canada 2026: május 22–24.
- F1 Louis Vuitton Monacói Nagydíj 2026: június 5–7.
- F1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026: június 12–14.
- F1 Lenovo Osztrák Nagydíj 2026: június 26–28.
- F1 Pirelli Brit Nagydíj 2026: július 3–5.
- F1 Moët & Chandon Belga Nagydíj 2026: július 17–19.
- F1 AWS Magyar Nagydíj 2026: július 24–26.
- F1 Heineken Holland Nagydíj 2026: augusztus 21–23.
- F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026: szeptember 4–6.
- F1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026: szeptember 11–13.
- F1 Qatar Airways Azerbajdzsáni Nagydíj 2026: szeptember 24–26.
- F1 Singapore Airlines Szingapúri Nagydíj 2026: október 9–11.
- F1 MSC Cruises United States Nagydíj 2026: október 23–25.
- F1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026: október 30 – november 1.
- F1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026: november 6–8.
- F1 Heineken Las Vegas Nagydíj 2026: november 19–21.
- F1 Qatar Airways Katari Nagydíj 2026: november 27–29.
- F1 Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj 2026: december 4–6.
Formula-1 2026-ban: a legfontosabb szabályok, költségvetés, a F1 idei szabályváltozásai
A 2026-os Forma 1-világbajnokság új technikai korszakot nyit: a sportág történetének talán legnagyobb szabályátalakítása lép életbe.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az autók teljes aerodinamikai csomagja, karosszéria-méretei és erőforrásai is átdolgozásra kerülnek: a járművek kisebbek és könnyebbek lesznek, kevesebb légellenállással és lecsökkentett leszorítóerővel, miközben bevezetik az aktív aerodinamikát. Ez azt jelenti, hogy az első- és hátsó szárnyak automatikusan állíthatóak lesznek verseny közben a nagyobb egyenesbeli sebesség és jobb tapadás érdekében: két úgynevezett X- (egyenes) és Z-mód között váltva lehet mindezt elérni.
A korábbi DRS-rendszer eltűnt, ehelyett a pilóták ún. „overtake” modult is használhatnak a gyorsításhoz. Az új hibrid erőforrásokban a belső égésű motor és az elektromos rész aránya megváltozik – a villamos energia részaránya növekszik, a csapatok pedig minden versenyhétvégén 100 %-ban fenntartható üzemanyagot használnak majd.
Emellett jelentős átalakulások érintik a versenyzési és professzionális sportbeli szabályokat is. A Sprint-hétvégék esetében a sportfelügyelők és a versenyigazgató új eljárásokat kapnak a versenyszituációk kezelésére, miközben a szabályzatot átdolgozták, hogy világosabban elkülönítsék a sporting, technical és financial szekciókat.
A költségvetési plafon is emelkedik 215 millió dollárra, ami az új technikai előírások miatt növekvő fejlesztési igényekre reagál. A versenyautók rajtprocedúrája is módosul: a start előtt a kék lámpák öt másodpercig maradnak aktívak, így a pilóták több időt kapnak a megfelelő fordulatszám elérésére. Emellett finomítják a motorkompressziós és energiahasználati előírásokat is a tesztek tapasztalatai alapján, hogy biztosítsák a szabályok betartását és a versenyzés fair feltételeit.
Mi történt eddig 2026-ban a Forma 1-es világbajnokságon?
A 2026-os F1-világbajnokság - nem kis részben a szabályváltozások miatt - alaposan felrúgta az eredeti papírformát. A szezon erőteljes Mercedes-dominanciával indult: George Russel nyett az idénnyitó ausztrál nagydíjon, azóta viszont fiatal Mercedess csapattársa, a mindössze 19 esztendős Kimi Antonelli nem talál legyőzőre:
az olasz pilóta az eddigi ötből négy futamot nyert, és az előnye már 43 pont a világbajnoki pontversenyben.
Magához kezd térni idén a Ferrari is: Hamilton eddig kétszer, Leclerc pedig egyszer tudott dobogóra állni, ami a csapatnak tavaly egyetlenegyszer sem sikerült. Az előző idényben taroló McLarenek azonban gyengélkednek: eddig mindössze egyszer sikerült dobogós helyen befutniuk.
A Liverpool a szezon végi értékelést követően menesztette Arne Slotot, miután a csapat gyengén szerepelt, és nem tudta megvédeni bajnoki címét.
Egy tollvonással törölték el a védelmet: történelmi parkot áldoznak be a gigantikus olimpiai beruházásért
A brisbane-i parkban már megkezdték az előkészületeket az olimpiai stadion felépítéséhez, ezzel azonban a helyi lakosokat alaposan felbosszantották.
Teljesen visszakozott a világszövetség: komoly engedményt kapott Oroszország, erre kevesen számítottak
Nem az egész szezonra szól az eltiltás, versenyről versenyre fogják felülbírálni az orosz válogatott, valamint a klubcsapatokra kirótt, négy évvel ezelőtti szankciót.
Autókat rongáló és őrjöngő szurkolókat állítottak elő a rendőrök: körözött személyek is horogra akadtak az éjszaka
Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt
A PSG megelőzheti az Arsenalt, ha legyőzi a budapesti BL-döntőben, de szépen hozott pénzt a Fradi EL-nyolcaddöntője és a Győr selejtezős szereplése is.
Iga Swiatek a Roland Garros pályáinak biztonságosabbá tételét sürgeti, a héten ugyanis több játékos is megsérült, miután megbotlott az alapvonal mögött elhelyezett akadályokban.
Brutális lezárások bénítják meg a magyar fővárost a BL-döntő miatt: erre minden autósnak és utazónak készülnie kell ma
Ma este rendezik Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjét, a sportesemény előtt és alatt jelentős forgalomkorlátozások és lezárások lépnek életbe
Még el se kezdődött a Bajnokok Ligája döntő, Budapest belvárosában máris összecsaptak a PSG és az Arsenal szurkolói.
Szinte lehetetlen megmondani, mi döntheti el a Budapesti BL-döntőt: az Arsenal a pontrúgásaira és középpályájára, a PSG pedig halálpontos támadójátékára építhet.
Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak
Koczka Gergely biztosítási specialista szerint külföldön sokkal kiforrottabb a sportbiztosítási piac az itthoninál, de ennek régre visszanyúló kulturális hiányosságai vannak. Interjú.
A londoniak fennállásuk első BL-trófeájára hajtanak, és a friss Premier League-győzelem lendületére építhetnek: a párizsiak célja a történelmi címvédés.
Éveken át titkolta a poklot, amin keresztülment: lelkileg és fizikailag is kis híján ráment a karrierjére Rafael Nadal
Rafael Nadal egy új Netflix-sorozatban vallott arról, milyen súlyos árat fizetett a testével a pályafutása során elért sikereiért.
A portugál szakember immár második alkalommal irányíthatja a királyi gárdát - ám csak akkor, ha régi barátja, Florentino Pérez marad a klub elnöke.
A 39 éves Lionel Messi bekerült az argentinok 26 fős, vb-re készülő keretébe. A viadalon Messi a címvédő válogatott csapatkapitányaként lép majd pályára.
Az Arsenal német csatára szerint csapata az 2021-es Chelsea-hez hasonlóan esélytelenként is képes diadalmaskodni
A 44 éves amerikai játékos a londoni Queen's Clubban léphet ismét pályára párosban, alig tíz nap múlva.
Ibrahima Konaté minden jel szerint távozik a Liverpooltól, miután nem sikerült megállapodnia a klubbal a szerződése meghosszabbításáról.
Itt a bejelentés: elcsábította a Fradi a bajnok győriek edzőjét, Budapesten folytatja Borbély Balázs
Borbély Balázs a Fradi edzője lesz a következő szezonban, az ETO csalódott a döntés miatt, de elfogadta azt.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.