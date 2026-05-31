F1 Monacói Nagydíj 2026: minden fontos infó, a verseny, a közvetítés időpontja itt!

Pénzcentrum
2026. május 31. 22:43

A legendás, eddig már nyolcvankétszer megtartott Monacói Nagydíj következik a 2026-os Forma 1-es világbajnokságban. Ebben a cikkben összegyűjtöttünk minden fontos tudnivaót: mikor lesznek a szabadedzések, az időmérő és maga a verseny június elején? Kattints a Forma 1-es tudnivalókért!

Az 2026-os Forma 1-es világbajnokság hatodik futama, az F1 Monacói Nagydíj helyszíne Monte Carlo, Monaco. A pálya hossza 3.340 km, a versenytáv 78 kör, összesen 260.286 km. A versenyt 2025-ben a McLaren színeiben versenyző Lando Norris nyerte a hazai közönsége előtt versenyző, ferraris Charles Leclerc és a szintén McLarenes Oscar Piastri előtt.

F1 menetrend: Formula-1 miami nagydíj, az M4 Forma 1-közvetítés időpontja

A Monte Carlo, Monaco helyszínen rendezett F1 nagydíj dátuma: 2026. június 5-6-7. (péntek, szombat és vasárnap). Itt a Forma-1 menetrendje:

  • Péntek, június 5.

Első F1 szabadedzés: 13:30-14:30

Második F1 szabadedzés: 17:00-18:00

  • Szombat, június 6.

Harmadik F1 szabadedzés: 12:30-13:30

F1 időmérő edzés: 17:00-18:00

  • Vasárnap, június 7.

F1 Monacói Nagydíj: 15:00

F1 versenynaptár 2026-ban: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2026-os szezonja 22 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon március elején indult Ausztráliában, és decemberben zárul majd Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2026-ban:

  • F1 Qatar Airways Ausztrál Nagydíj 2026: március 6–8.
  • F1 Heineken Kínai Nagydíj 2026: március 13–15.
  • F1 Aramco Japán Nagydíj 2026: március 27–29.
  • F1 Crypto.com Miami Nagydíj 2026: május 1–3.
  • F1 Lenovo Nagydíj du Canada 2026: május 22–24.
  • F1 Louis Vuitton Monacói Nagydíj 2026: június 5–7.
  • F1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026: június 12–14.
  • F1 Lenovo Osztrák Nagydíj 2026: június 26–28.
  • F1 Pirelli Brit Nagydíj 2026: július 3–5.
  • F1 Moët & Chandon Belga Nagydíj 2026: július 17–19.
  • F1 AWS Magyar Nagydíj 2026: július 24–26.
  • F1 Heineken Holland Nagydíj 2026: augusztus 21–23.
  • F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026: szeptember 4–6.
  • F1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026: szeptember 11–13.
  • F1 Qatar Airways Azerbajdzsáni Nagydíj 2026: szeptember 24–26.
  • F1 Singapore Airlines Szingapúri Nagydíj 2026: október 9–11.
  • F1 MSC Cruises United States Nagydíj 2026: október 23–25.
  • F1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026: október 30 – november 1.
  • F1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026: november 6–8.
  • F1 Heineken Las Vegas Nagydíj 2026: november 19–21.
  • F1 Qatar Airways Katari Nagydíj 2026: november 27–29.
  • F1 Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj 2026: december 4–6.

Formula-1 2026-ban: a legfontosabb szabályok, költségvetés, a F1 idei szabályváltozásai

A 2026-os Forma 1-világbajnokság új technikai korszakot nyit: a sportág történetének talán legnagyobb szabályátalakítása lép életbe.

Az autók teljes aerodinamikai csomagja, karosszéria-méretei és erőforrásai is átdolgozásra kerülnek: a járművek kisebbek és könnyebbek lesznek, kevesebb légellenállással és lecsökkentett leszorítóerővel, miközben bevezetik az aktív aerodinamikát. Ez azt jelenti, hogy az első- és hátsó szárnyak automatikusan állíthatóak lesznek verseny közben a nagyobb egyenesbeli sebesség és jobb tapadás érdekében: két úgynevezett X- (egyenes) és Z-mód között váltva lehet mindezt elérni.

A korábbi DRS-rendszer eltűnt, ehelyett a pilóták ún. „overtake” modult is használhatnak a gyorsításhoz. Az új hibrid erőforrásokban a belső égésű motor és az elektromos rész aránya megváltozik – a villamos energia részaránya növekszik, a csapatok pedig minden versenyhétvégén 100 %-ban fenntartható üzemanyagot használnak majd.

Emellett jelentős átalakulások érintik a versenyzési és professzionális sportbeli szabályokat is. A Sprint-hétvégék esetében a sportfelügyelők és a versenyigazgató új eljárásokat kapnak a versenyszituációk kezelésére, miközben a szabályzatot átdolgozták, hogy világosabban elkülönítsék a sporting, technical és financial szekciókat.

A költségvetési plafon is emelkedik 215 millió dollárra, ami az új technikai előírások miatt növekvő fejlesztési igényekre reagál. A versenyautók rajtprocedúrája is módosul: a start előtt a kék lámpák öt másodpercig maradnak aktívak, így a pilóták több időt kapnak a megfelelő fordulatszám elérésére. Emellett finomítják a motorkompressziós és energiahasználati előírásokat is a tesztek tapasztalatai alapján, hogy biztosítsák a szabályok betartását és a versenyzés fair feltételeit.

Gyulay Zsolt még ma is úgy gondolja, hogy 2020-ban a Magyar Nagydíj mentette meg - Ausztriával együtt - a Covid miatt alaposan megtépázott Forma 1-es világbajnokságot. Interjú.

Mi történt eddig 2026-ban a Forma 1-es világbajnokságon?

A 2026-os F1-világbajnokság - nem kis részben a szabályváltozások miatt - alaposan felrúgta az eredeti papírformát. A szezon erőteljes Mercedes-dominanciával indult: George Russel nyett az idénnyitó ausztrál nagydíjon, azóta viszont fiatal Mercedess csapattársa, a mindössze 19 esztendős Kimi Antonelli nem talál legyőzőre:

az olasz pilóta az eddigi ötből négy futamot nyert, és az előnye már 43 pont a világbajnoki pontversenyben.

Magához kezd térni idén a Ferrari is: Hamilton eddig kétszer, Leclerc pedig egyszer tudott dobogóra állni, ami a csapatnak tavaly egyetlenegyszer sem sikerült. Az előző idényben taroló McLarenek azonban gyengélkednek: eddig mindössze egyszer sikerült dobogós helyen befutniuk.
