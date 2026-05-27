Veszélybe került a budapesti BL-döntő: fizetésképtelen a szervezőcég

A szombatra, a budapesti Puskás Arénába kiírt BL-döntőt kísérő rendezvények hazai szervezője fizetésképtelen, ami veszélybe sodorhatja a finálé megrendezését. A szervezőcég mintegy 300 millió forinttal tartozik az alvállalkozóinak, akik előlegfizetés nélkül nem hajlandók elvégezni a munkájukat. Emellett a rendezvény sztárfellépője sem kapta még meg a gázsiját - írta a 24.hu.

A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folytat eljárást, ennek részeként a vállalat bankszámláit befagyasztották. A felszámolás szélére sodródott cég elismerte fizetésképtelenségét, és a kialakult helyzet miatt állami segítséget kért - mint írták, "minden megoldásra nyitottak lennének".

A zárolt számlák közvetlenül hátráltatják a szombaton megrendezendő, budapesti Bajnokok Ligája-döntő előkészületeit. A szervezőcégnek azonnal ki kellene fizetnie egy mintegy 300 millió forintos összeget a partnereinek, megfelelő források hiányában azonban ezt jelenleg nem tudják megtenni.

A finálé lebonyolításában részt vevő több szolgáltató és alvállalkozó egyértelművé tette: részleges vagy teljes előlegfizetés hiányában nem kezdik meg a rájuk bízott munkát.

A cégcsoport elismerte a fennálló tartozások nagyságrendjét. Megerősítették azt is, hogy a visszalépést fontolgató partnerek között kulcsfontosságú szolgáltatók is vannak. Arra figyelmeztettek, hogy ha a tartozásokat nem sikerül rövid időn belül rendezni, az magának az eseménynek a megtartását is ellehetetlenítheti.