Budapest, 2025. szeptember 3.Lőrincz Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok birkózó, a KIMBA szakmai igazgatója, Németh Szilárd, a KIMBA elnöke, Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára és Fábián László,
Olimpiai bajnok indul el a birkózószövetség elnöki székéért: ezzel indokolt Lőrincz Tamás

Tokió olimpai bajnoka szerint a birkózásban itthon jó eredmények születtek, és azt az utat kívánja folytatni, amely évek óta jelen van a sportágban.

Lőrincz Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok birkózó bejelentette, hogy indul a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) elnöki posztjáért, miután a szervezetet eddig vezető Németh Szilárd lemondott. A tokiói olimpia kötöttfogású bajnoka hétfő reggel egy közösségi oldalára feltöltött videóüzenetben tette közzé döntését. Lépése azután vált időszerűvé, hogy a szövetséget 2015 óta irányító Németh Szilárd pénteken jelezte távozási szándékát.

Lőrincz aktív pályafutása befejezése óta a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatójaként dolgozik. Hangsúlyozta, hogy a sportág "az elmúlt években az összefogás, a közös munka és a kölcsönös tisztelet útjára lépett", melyet folytatni kíván. Kiemelte továbbá, hogy az új feladat komoly felelősséggel jár, de bízik a jövőben. Szerinte az eddigi eredményekre építve és egymást támogatva biztosítható a magyar birkózás további sikere.

Németh Szilárd jelenlegi mandátuma eredetileg 2029-ig szólt, de június 30-ig még ellátja az elnöki teendőket. Utódjáról a szövetség egy később összehívandó tisztújító közgyűlésen dönt majd. 

címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
#olimpia #magyarország #sport #belföld #lemondás #vezető #választás #szövetség #élsport #olimpikon

ha a kárt gépjármű okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a MABISZ a Kártalanítási Számla terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban, közművekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.

