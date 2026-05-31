Rendőrségi lámpa a német rendőrség parkoló civil autóján
Sport

Mindenki a legrosszabbtól tartott a pénteki balhék után: a rendőrség és a mentők elárulták, mi történt éjszaka

2026. május 31. 11:02

Bár a pénteki tömegverekedés és rendbontások után sokan attól tartottak, hogy a Bajnokok Ligája döntő utáni éjszaka is sok dolga lesz a rendőrségnek a futballszurkolókkal, a hatóságok tájékoztatása szerint a sportesemény komolyabb beavatkozás nélkül zajlott.

Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint a sporteseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt.

A rendőröknek mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, amelyek során hat embert fogtak el, illetve állítottak elő. Figyelembe véve a BL-döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen, más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve - hangsúlyozták.

Vasárnap, amíg valamennyi szurkoló haza nem utazik, a rendőrség továbbra is megfelelő számú erővel biztosítja a közrendet, kiemelten a fővárosban és a Liszt Ferenc repülőtér területén - tették hozzá.

Még el se kezdődött a Bajnokok Ligája döntő, Budapest belvárosában máris összecsaptak a PSG és az Arsenal szurkolói.

A mentők nyolc embert szállítottak kórházba a Puskás Stadionból

A Puskás Arénában az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) munkatársai 59 embert láttak el, és nyolc embert vittek kórházba a labdarúgó Bajnokok Ligája szombati döntője alatt - közölte a szervezet vasárnap reggel a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint a mentőegységek a döntő valamennyi előzetesen kijelölt rendezvényhelyszínén jelen voltak, a munkában összesen 62 mentőegység és 200 mentődolgozó vett részt. A szombati eseményhez kapcsolódóan 91 esetben nyújtottak egészségügyi ellátást, 25 embert szállítottak kórházba. A legtöbb beavatkozás a Puskás Arénában történt - írták a bejegyzésben.

Az Andrássy úton nyolc ellátásra és négy kórházi szállításra volt szükség, a Hősök terén tíz embert láttak el, közülük hetet szállítottak egészségügyi intézménybe. A Városligetben kialakított Fan Meeting Point helyszínen 12 ellátást végeztek, öt esetben kórházi szállításra is szükség volt, míg az MTK Sportkomplexumnál működő találkozási ponton két embert láttak el, közülük egyet vittek kórházba - részletezték a beszámolóban.

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint rendkívüli esemény nem történt, a rendezvény egészségügyi biztosítása vasárnap hajnalban, 2 óra 30 perckor ért véget.

