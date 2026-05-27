Budapest, 2026. május 26.Kuczik János Zoltán, az Országos Rendõr-fõkapitányság rendészeti országos rendõrfõkapitány-helyettese az UEFA labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntõje kapcsán tartott sajtótájékoztatón a Rendõrségi Igazgat
Több tízezer jegy nélküli szurkoló is a BL-döntőre tart: óriási lezárások lesznek Budapesten, így változik a BKK-menetrend

2026. május 27. 13:20

Közel négyezer rendőr biztosítja a közrendet a május 30-i, budapesti UEFA Bajnokok Ligája-döntő idején, amelyre a PSG és az Arsenal szurkolói is nagy számban érkeznek – jelentették be kedden. A hatóságok szerint több tízezer jegy nélküli drukkerre is számítani kell, miközben mindkét táborhoz köthetően előfordultak korábban rendbontások. A Puskás Aréna és a városi szurkolói zónák környékén jelentős forgalomkorlátozások és lezárások lépnek életbe, a Liszt Ferenc repülőtér pedig a szokásos forgalom duplájára készül. A BKK sűrített járatokkal és külön expresszbuszokkal segíti a közlekedést.

Közel 4 ezer rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok május 30-ai szombati döntőjének napján Budapesten - jelentette az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten.

Kuczik János Zoltán közölte: a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások.

A rendőr vezérőrnagy a felidézte, hogy az UEFA Bajnokok Ligája döntője, a világ egyik legnézettebb sporteseménye. A tavalyi döntőt 148 millióan látták a televízióban, többen mint az amerikai Super Bowl-t, ezért a rendőrség immár egy éve készül az Európai Labdarúgószövetséggel, az UEFA-val közösen a sportesemény biztosítására.

Ennek érdekében a kollégáik részt vettek a tavalyi döntőn és az idei két elődöntőn, továbbá 5-5 francia és angol rendőr is segíti a helyszínen a munkájukat - tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Puskás Aréna, illetve a Hősök terén, a Városligetben és az MTK Sportparkban kialakított szurkolói zónák közelében már szombaton reggel 6 órakor lezárják az utakat, így a többi között

  • a Dózsa György út,
  • a Stefánia Út,
  • az Ajtósi Dürer Sor,
  • a Thököly út
  • és a Kerepesi út egyes szakaszait, ahol a szurkolók vonulni fognak.

Továbbá lezárásra kerül az Andrássy út Bajza utca és Hősök tere közötti szakasza is a gépjárműforgalom elől. Egyes közterületeken parkolási tilalmat vezetnek be és az esetleg otthagyott autókat elszállítják. A tulajdonosok egy erre a célra létrehozott zöld számon hívhatják a hatóságokat.

Ugyanakkor a repülőtérre vezető gyorsforgalmi út szombaton csak közösségi közlekedéssel használható, a rendőrségi bejelentővonalon, a 112-őn pedig angol és francia nyelven beszélő kollégáik is fogadják a hívásokat - tette hozzá a vezérőrnagy.

Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója arról számolt be, hogy a Hősök terén kialakított szurkolói zóna, a Champions Fesztivál rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongói számára.

Az Arsenal-drukkereknek a Városligetben a Napozóréten, a PSG-t támogatók számára pedig az MTK Sportparkban.

A mérkőzés és a hozzá kapcsolódó események lebonyolítása során mindvégig együttműködnek az UEFA-val - mondta.

Valentínyi Katalin, a Budapest Airport Zrt. vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese közölte, hogy péntektől vasárnapig mintegy kétezer gépmozgással és 250 ezer utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája.

Ezért ideiglenesen megnyitják a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér I-es terminálját is. Utóbbira érkezik az összes londoni járat, az összes Arsenal szurkoló, így a kereskedelmi járatok is.

Mint elmondta: közel egy éve készülnek a sporteseményre, amellyel kapcsolatban extrém terhelésre számít a reptér. Ezért egy speciális irányítóközpontot fognak működtetni a forgalom, a napi mintegy 700 gépmozgás és 80-85 ezer utas kezelése érdekében. A kereskedelmi járatok mellett ugyanis chartergépeket és privát repülőgépeket is fogadniuk kell. Mivel ennyi gép parkolását másképp nem tudják megoldani, ezért szombaton lezárják az 1-es kifutópályát és a várakozó gépek ott parkolhatnak.

Ugyanakkor arra kérnek minden utast, hogy ebben az időszakban a járatuk indulása előtt legalább két és fél órával érkezzenek meg a repülőtérre és indulás előtt tájékozódjanak a repülőtérre történő kijutás körülményeiről és idejéről.

Végül hangsúlyozta, hogy rendelkeznek elég kerozinnal, minden tankerük a maximális kapacitással dolgozik majd. Hozzátette, hogy egész nyáron lesz elég kerozin.

Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szóvivője hangsúlyozta, hogy a repülőtérre közlekedő buszjáratok sűrítése mellett buszjáratot indítanak a reptér I-es termináljára is, illetve Champions League Express jelöléssel külön charter-buszjáratok szállítják az utasokat a szurkolói zónákba. A meccsre szóló jeggyel a teljes budapesti tömegközlekedés használható.

Tájékoztatása szerint a szokásoshoz képest plusz száz autóbuszt állítanak forgalomba péntektől vasárnapig és tartalék buszokkal is készülnek. A reptéri járatok, illetve a metrószerelvények 2-3 percenként követik majd egymást, illetve az 1-es villamos is sűrítve közlekedik. A szurkolókat útbaigazító úgynevezett totemoszlopot a város 30 pontján helyeznek el és valamennyi utaskoordinátor szolgálatban lesz, köztük olyanok is akik idegen nyelveken beszélnek. Kérdésre válaszolva Kovács Bendegúz közölte, hogy a taxisok fokozott ellenőrzésre számíthatnak.

Díjoszthatatlanság
elve a biztosítási időszakhoz kapcsolódik és a Ptk. szabálya értelmében azt mondja ki, hogy a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követelheti, ha a biztosítási esemény bekövetkezik, kivéve, ha a felek ennél rövidebb időszakban állapodtak mg. Ennek a szabálynak a hátterét az a díjszámítási gyakorlat jelenti, amelyiknél a díjmeghatározás alapja az évi átlagos kockázat.

