Újabb létszámemelés jön a focivébén? Elképesztő terv szivárgott ki, 66 csapat is lehet a tornán

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) állítólag már a 2030-as világbajnokságon 66 csapatra bővítené a mezőnyt. A tervet eredetileg a dél-amerikai szövetség, a CONMEBOL vetette fel, és az ötlet egyre több tagszövetség támogatását élvezi - közölte a Goal.com.

Az "As" című spanyol sportlap értesülései szerint a CONMEBOL már több hónappal ezelőtt kezdeményezte a létszámemelést. A céljuk az volt, hogy még több kisebb labdarúgó-nemzet képviseltethesse magát a világ legnagyobb sporteseményén. A javaslat kezdetben visszhang nélkül maradt, mára azonban a FIFA is érdemben foglalkozik a kérdéssel, mivel a 211 tagszövetségen belül folyamatosan növekszik a támogatók tábora.

A világbajnokságok 1998 és 2022 között 32 válogatott részvételével zajlottak. Az idei, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezett torna lesz az első, amelyen már 48 csapat lép pályára. A mezőnyben várhatóan olyan újoncok is szerepelnek majd, mint a Zöld-foki Köztársaság, Curaçao, Jordánia és Üzbegisztán. A 2030-as tornára a jelenlegi tervek szerint szintén 48 résztvevővel számolnak.

A 66 csapatos formátum pontos lebonyolítási tervét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Jelenleg még az sem világos, hogy egy ilyen hatalmas méretű mezőnynél miként alakítanák ki a csoportkört és az egyenes kieséses szakaszt.

A 2030-as világbajnokságot Spanyolország, Portugália és Marokkó közösen rendezi, emellett azonban egy-egy mérkőzésnek Buenos Aires, Montevideo és Asunción is otthont ad majd. Mindhárom város a CONMEBOL érdekszférájába tartozik. Szakértők szerint a dél-amerikai szövetség a bővítéssel valójában további mérkőzések rendezési jogát szeretné megszerezni a saját régiójában.

