2026. május 25. hétfő Orbán
30 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Los Angeles, Kalifornia, USA - 2010. május 12: Kezek tartják a labdarúgó-világbajnokság trófeájának másolatát a dél-afrikai torna előtt. vb, világbajnokság, fifa world cup, foci vb
Sport

Újabb létszámemelés jön a focivébén? Elképesztő terv szivárgott ki, 66 csapat is lehet a tornán

Pénzcentrum
2026. május 25. 12:02

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) állítólag már a 2030-as világbajnokságon 66 csapatra bővítené a mezőnyt. A tervet eredetileg a dél-amerikai szövetség, a CONMEBOL vetette fel, és az ötlet egyre több tagszövetség támogatását élvezi - közölte a Goal.com.

Az "As" című spanyol sportlap értesülései szerint a CONMEBOL már több hónappal ezelőtt kezdeményezte a létszámemelést. A céljuk az volt, hogy még több kisebb labdarúgó-nemzet képviseltethesse magát a világ legnagyobb sporteseményén. A javaslat kezdetben visszhang nélkül maradt, mára azonban a FIFA is érdemben foglalkozik a kérdéssel, mivel a 211 tagszövetségen belül folyamatosan növekszik a támogatók tábora.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A világbajnokságok 1998 és 2022 között 32 válogatott részvételével zajlottak. Az idei, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezett torna lesz az első, amelyen már 48 csapat lép pályára. A mezőnyben várhatóan olyan újoncok is szerepelnek majd, mint a Zöld-foki Köztársaság, Curaçao, Jordánia és Üzbegisztán. A 2030-as tornára a jelenlegi tervek szerint szintén 48 résztvevővel számolnak.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
0
2.
Dél-Afrika
0
3.
Dél-Korea
0
4.
Czechia
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.05.23.

A 66 csapatos formátum pontos lebonyolítási tervét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Jelenleg még az sem világos, hogy egy ilyen hatalmas méretű mezőnynél miként alakítanák ki a csoportkört és az egyenes kieséses szakaszt.

A 2030-as világbajnokságot Spanyolország, Portugália és Marokkó közösen rendezi, emellett azonban egy-egy mérkőzésnek Buenos Aires, Montevideo és Asunción is otthont ad majd. Mindhárom város a CONMEBOL érdekszférájába tartozik. Szakértők szerint a dél-amerikai szövetség a bővítéssel valójában további mérkőzések rendezési jogát szeretné megszerezni a saját régiójában.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #spanyolország #labdarúgás #világbajnokság #portugália #Marokkó #FIFA #nemzetközi foci #vb 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:02
11:05
10:02
09:53
09:37
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 24.
Nagyot nézhetnek a magyarok a külföldi nyaraláson: hiába az erős forint, itt a kijózanító figyelmeztetés
2026. május 24.
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
2026. május 24.
Kitálaltak a hazai szakértők: így úszhatod meg a legkomolyabb büntetéseket, ha a NAV-val van dolgod
2026. május 24.
Drámai a helyzet hazánk népszerű nyaralóhelyén: tömeges pusztulás fenyeget, kongatják a vészharangot a szakértők
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 25. hétfő
Orbán
22. hét
Május 25.
Az európai nemzeti parkok napja
Május 25.
Törülközőnap
Május 25.
Afrika napja
Május 25.
Az eltűnt gyermekek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
1 hete
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
1 hete
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
1 hete
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
5 napja
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Topografikus kockázat
a kockázatba vont elemi károk bekövetkezésének a helyi adottságoktól függő valószínűségi foka, amely a vidékre jellemző helyi időjárási viszonyoktói, domborzattól, az erdőktől, vagy nagyobb vízfelületektől való távolságától stb. függ.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 25. 10:02
Figyelem! Már élesek az új, szupermodern traffipaxok: nem elég a kameránál lassítani, sokszázezres bírság érkezhet
Pénzcentrum  |  2026. május 25. 06:03
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
Agrárszektor  |  2026. május 25. 10:59
Nagy a baj: rendkívüli a helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében