BL-döntő: Brutális verekedés a pesti belvárosban: egymásnak estek a fociultrák + videó

Még el se kezdődött a Bajnokok Ligája döntő, Budapest belvárosában máris összecsaptak a PSG és az Arsenal szurkolói. A hatóságok szerint a mérkőzésre több tízezer jegy nélküli, rendbontásra hajlamos drukker is a magyar fővárosba utazik.

A videók alapján a két csapat radikális szurkolói a Király utcában estek egymásnak. Az utcai tömegverekedésben mindkét oldalról mintegy harminc fő vett részt. Az egyik videót feltöltő Hooligans.cz információi szerint az összecsapásból a francia drukkerek kerültek ki győztesen.

A szombaton 18 órakor kezdődő döntőre a két klub hivatalosan tizenhét-tizenhétezer jegyet kapott. A magyar rendőrség azonban úgy tudja, hogy érvényes belépővel nem rendelkező focidrukkerek is hatalmas számban lepik majd el Budapestet.

Mindkét táborra jellemzőek az erőszakos incidensek, a hatóságoknak ezért fel kell készülniük a további utcai összecsapások megfékezésére. A magyar rendőrség tájékoztatása szerint közel négyezer rendőrrel biztosítja majd a belvárost a mai napon.