A Gyömrői út belső sávját végzett munkálatok miatt zárják le, de az ígéret szerint gyorsan végeznek is.
BL-döntő: Brutális verekedés a pesti belvárosban: egymásnak estek a fociultrák + videó
Még el se kezdődött a Bajnokok Ligája döntő, Budapest belvárosában máris összecsaptak a PSG és az Arsenal szurkolói. A hatóságok szerint a mérkőzésre több tízezer jegy nélküli, rendbontásra hajlamos drukker is a magyar fővárosba utazik.
A videók alapján a két csapat radikális szurkolói a Király utcában estek egymásnak. Az utcai tömegverekedésben mindkét oldalról mintegy harminc fő vett részt. Az egyik videót feltöltő Hooligans.cz információi szerint az összecsapásból a francia drukkerek kerültek ki győztesen.
A szombaton 18 órakor kezdődő döntőre a két klub hivatalosan tizenhét-tizenhétezer jegyet kapott. A magyar rendőrség azonban úgy tudja, hogy érvényes belépővel nem rendelkező focidrukkerek is hatalmas számban lepik majd el Budapestet.
Mindkét táborra jellemzőek az erőszakos incidensek, a hatóságoknak ezért fel kell készülniük a további utcai összecsapások megfékezésére. A magyar rendőrség tájékoztatása szerint közel négyezer rendőrrel biztosítja majd a belvárost a mai napon.
Brutális lezárások bénítják meg a magyar fővárost a BL-döntő miatt: erre minden autósnak és utazónak készülnie kell ma
Ma este rendezik Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjét, a sportesemény előtt és alatt jelentős forgalomkorlátozások és lezárások lépnek életbe
Szinte lehetetlen megmondani, mi döntheti el a Budapesti BL-döntőt: az Arsenal a pontrúgásaira és középpályájára, a PSG pedig halálpontos támadójátékára építhet.
Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak
Koczka Gergely biztosítási specialista szerint külföldön sokkal kiforrottabb a sportbiztosítási piac az itthoninál, de ennek régre visszanyúló kulturális hiányosságai vannak. Interjú.
Az Arsenal német csatára szerint csapata az 2021-es Chelsea-hez hasonlóan esélytelenként is képes diadalmaskodni
A 44 éves amerikai játékos a londoni Queen's Clubban léphet ismét pályára párosban, alig tíz nap múlva.
Ibrahima Konaté minden jel szerint távozik a Liverpooltól, miután nem sikerült megállapodnia a klubbal a szerződése meghosszabbításáról.
Itt a bejelentés: elcsábította a Fradi a bajnok győriek edzőjét, Budapesten folytatja Borbély Balázs
Borbély Balázs a Fradi edzője lesz a következő szezonban, az ETO csalódott a döntés miatt, de elfogadta azt.
Felfoghatatlan pénzeső zúdul Magyarországra a Bajnokok Ligája döntő miatt: mutatjuk a számokat, elég komoly tételről van szó
A többletfogyasztás zömét az 50–70 ezer fős külföldi szurkolói beáramlás adja, fejenként átlagosan 700 – 1000 euró kártyaköltéssel.
Enzo Fernández távozni szeretne a Chelsea-ből, a londoni együttes azonban 120 millió fontot kér az argentin középpályásért.
Itt nézheted szabdtéri kivetítőn a budapesti BL-döntőt: óriási népünnepély készül a fővárosban szombaton
Összegyűjtünk nyolc budapesti helyet, ahol óriáskivetítőn követheted a budapesti BL-finálét.
Feszült hangulatban, kézfogás nélkül ért véget Tamara Korpatsch és Vang Hszin-jü mérkőzése a Roland Garroson, miután a két teniszező összekülönbözött egy vitatott labdameneten.
A hőségtől meggyötört olasz játékos kétszettes és brékelőnyből omlott össze az 56. helyen rangsorolt argentin Juan Manuel Cerúndolo ellen.
Luka Modrić komolyan fontolgatja a visszavonulást a 2026-os világbajnokság után: a Milan lemaradt a Bajnokok Ligájáról, Massimiliano Allegrit pedig menesztették a kispadról.
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
Szerdán derült ki, hogy a BL-döntőt szervező Lounge Event fizetésképtelenség miatt nem tudja rendezni a döntőhöz kapcsolódó rendezvények költségeit.
Hatalmas botrány a fociban: döbbenetes, ahogy lenyúlják az ukrán múltat Oroszországban, senki sem lép közbe
Az UEFA mindeddig nem lépett fel az ellen, hogy az Ukrajna illegálisan megszállt területeiről származó futballklubok betagozódjanak az orosz ligarendszerbe.
Őrizetbe vették Dušan Trnkát, a magyar többségi tulajdonban lévő kassai futballklub elnökét és feleségét.
A 20 éves Jakub Mensik a pályán esett össze, miután közel öt órán át küzdött a tűző napon a Roland Garroson.
Trumpot a Knicks tulajdonosa hívta meg a döntőre, akivel régóta szoros baráti viszont ápol - az elnök pedig szívesen el is látogat a meccsre.
