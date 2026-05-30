Verekedés egy futballmeccs tömegében. Dühös férfi üt egy másik nézőt a focimeccs közönségében. Erőszakos vita két különböző csapat és klub szurkolói között. Hooligánok és erőszak sporteseményen.
Sport

BL-döntő: Brutális verekedés a pesti belvárosban: egymásnak estek a fociultrák + videó

Pénzcentrum
2026. május 30. 09:47

Még el se kezdődött a Bajnokok Ligája döntő, Budapest belvárosában máris összecsaptak a PSG és az Arsenal szurkolói. A hatóságok szerint a mérkőzésre több tízezer jegy nélküli, rendbontásra hajlamos drukker is a magyar fővárosba utazik. 

A videók alapján a két csapat radikális szurkolói a Király utcában estek egymásnak. Az utcai tömegverekedésben mindkét oldalról mintegy harminc fő vett részt. Az egyik videót feltöltő Hooligans.cz információi szerint az összecsapásból a francia drukkerek kerültek ki győztesen.

A szombaton 18 órakor kezdődő döntőre a két klub hivatalosan tizenhét-tizenhétezer jegyet kapott. A magyar rendőrség azonban úgy tudja, hogy érvényes belépővel nem rendelkező focidrukkerek is hatalmas számban lepik majd el Budapestet.

Mindkét táborra jellemzőek az erőszakos incidensek, a hatóságoknak ezért fel kell készülniük a további utcai összecsapások megfékezésére. A magyar rendőrség tájékoztatása szerint közel négyezer rendőrrel biztosítja majd a belvárost a mai napon. 

 
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #rendőrség #sport #verekedés #labdarúgás #belváros #bajnokok ligája #PSG #Arsenal #szurkolók

