Düh, fájdalom, elkeseredettség: így élik meg a West Ham- és Tottenham-szurkolók a kiesés elleni csatát

Pénzcentrum
2026. május 17. 13:47

A Premier League két patinás londoni klubja, a West Ham United és a Tottenham Hotspur a kiesés szélén egyensúlyoz a 2025–26-os szezon hajrájában. Már csak két forduló van hátra, és a két csapatot mindössze két pont választja el egymástól. A tét egyértelmű: egyikük szinte biztosan búcsúzik az élvonaltól, és a másodosztályban folytatja - írta a The Guardian.

A két klub sorsa kísértetiesen hasonló ívet ír le. Mindkettő elhagyta legendás otthonát: a West Ham 2016-ban az Upton Parkot, a Tottenham pedig 2017-ben a White Hart Lane-t.

A csapatok a fejlődés és a dicsőség ígéretével költöztek vadonatúj, hatvanezer fős stadionokba. A sikerek helyett azonban rossz vezetés, eltékozolt százmilliók és be nem tartott ígéretek következtek. A West Ham által bérelt London Stadiumot a szurkolók egyöntetűen alkalmatlannak tartják a mérkőzésekre. A Tottenham csillogó új arénája eközben sokak szemében csupán a nagyravágyás emlékműve lett. Az viszont biztos, hogy augusztusban az egyik létesítményben másodosztályú mérkőzéseket fognak rendezni.

A pályán mutatott idei teljesítmény katasztrofális: a két csapat eddig összesen 34 bajnoki vereséget szenvedett el. A Tottenham-szurkolók rendszeresen tüntetéseket szerveznek, és a klubvezetés távozását követelik.

A Tottenham ráadásul mindössze két hazai győzelmet aratott az egész szezonban.

 

A West Ham-drukkerek közül sokan úgy érzik, hogy a klub a költözéssel elveszítette a lelkét. Egy az 1970-es évek óta meccsre járó szurkoló így nyilatkozott: "Sullivan és Brady a világot ígérte nekünk a költözéskor, a legjobb csapatot és a legjobb stadiont. Ehelyett csak egy bérelt pályát kaptunk, és elveszítettük az igazi otthonunkat." Ennek ellenére az utolsó két fordulónak némi reménnyel vágnak neki. Bár az Arsenal elleni mérkőzésen a videóbíró érvénytelenítette a későn szerzett egyenlítő góljukat, a csapat végre igazi küzdőszellemet mutatott a pályán.

A Tottenham szurkolói körében az elkeseredés mellett már a beletörődés is megjelent. John Crace, a The Guardian publicistája és régi Spurs-drukker felidézte az 1977-es kiesést. Elmondása szerint akkor a másodosztályt kifejezetten élvezetesnek találta, mivel biztos volt a gyors feljutásban, hiszen Glenn Hoddle a csapatnál maradt. Most viszont egyáltalán nem biztos benne, hogy a Tottenham egyetlen szezon alatt képes lenne visszajutni a Premier League-be.

Roy Beck, a klub nem hivatalos történésze szerint a gigantikus, állítólag 1,1 milliárd fontba kerülő stadionra fordított összeget inkább minőségi játékosok vásárlására kellett volna költeni, mivel az eddigi igazolások rendre csalódást okoztak.

A két rivális szurkolótábor sajátos dinamikája a bajnokság hajrájában is egyértelműen kirajzolódik. A West Ham drukkerei nyíltan bevallják, hogy a Tottenham kiesése számukra bármilyen kupagyőzelemnél többet érne. A Spurs tábora jóval visszafogottabban reagál a helyzetre. Ahogy a szurkolói szervezetük egyik vezetője megjegyezte: "Ha kiesünk, meg is érdemeljük." Gyakran emlegetik ősi riválisuk, az Arsenal idei sikereit is, de önkritikusan elismerik, hogy a jelenlegi katasztrofális helyzetükért kizárólag saját magukat tehetik felelőssé.
