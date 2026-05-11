UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
London, Egyesült Királyság - 2024. november 13: A West Ham United Football Club stadionja, egy profi labdarúgó klub, székhelye: Stratford, East London.
Sport

Oda minden remény a West Hamnél? Öt perc VAR jelentheti a kiesésüket, innen nehéz lesz felállni

2026. május 11. 18:22

A West Ham United szinte reménytelen helyzetbe került a Premier League-ben. Az Opta adatelemző cég mindössze 12 százalékra teszi a csapat bennmaradási esélyeit, miután az Arsenal elleni hazai meccsen egy vitatott VAR-döntés miatt elveszítettek egy kulcsfontosságú pontot - számolt be a BBC Sport.

A West Ham vasárnap késő délután a bajnoki címre hajtó Arsenalt fogadta a London Stadiumban, és úgy mentek neki a meccsnek, hogy bár osztálykülönbség van a két csapat között, minimum egy pontra szükségük lenne a bennmaradásért folytatott harcban.

A csapat aztán a ráadásban egyenlített Callum Wilson góljával, mire természetesen felrobbant a stadion. A találatot azonban a videóbíró felülvizsgálata után érvénytelenítették, mivel Pablo szabálytalanságot követett el David Raya kapus ellen: így Leandro Trossard 83. percben szerzett gólja maradt a meccs egyetlen találata. Ezzel a sikerrel az Arsenal öt pontra növelte előnyét a bajnoki tabella élén.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
79
2.
Manchester City
74
3.
Manchester United
65
4.
Liverpool
59
5.
Aston Villa
59
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
26
2.
Igor Thiago
(Brentford)
22
3.
João Pedro
(Chelsea)
15
4.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
15
5.
Viktor Gyökeres
(Arsenal)
14
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.05.11.

Az eredmény a városi rivális Tottenhamnek is kedvezett. A Spurs ma este a Leeds United ellen lép pályára: győzelem esetén négy pontra húzhatnak el a West Hamtől úgy, hogy már csak két forduló van hátra. A Tottenham Roberto de Zerbi irányítása alatt megnyerte az utolsó két meccsét.

A West Ham így akár már most vasárnap kieshet, amennyiben a Spurs ma legyőzi a Leedset, ők pedig kikapnak a Newcastle vendégeként.

Nuno Espírito Santo csapata jelenleg 36 pontos. Ez normális körülmények között elegendő szokott lenni a bennmaradáshoz. Az elmúlt évtizedben mindössze egyszer fordult elő, hogy egy ennél több pontot gyűjtő csapat esett ki: a Newcastle a 2015-2016-os idényben 37 ponttal búcsúzott.

A Premier League húszcsapatos korszakában a bennmaradáshoz átlagosan 36 pontra volt szükség. A West Ham helyzetét azonban jelentősen nehezíti, hogy a kiesés ellen küzdő riválisai a szezon döntő szakaszában remek formába lendültek. A Nottingham Forest nyolc meccse veretlen, és a hatmeccses formatabellát is vezeti. A Leeds hat mérkőzés óta nem talált legyőzőre, a Spurs pedig De Zerbi érkezése óta sorozatban nyeri a meccseit.

Az alsóházi csapatoknál különösen mozgalmas volt az edzőkeringő a jelenlegi idényben. A Nottingham Foresttől szeptemberben menesztett Nuno Espírito Santo gyorsan átvette a West Ham irányítását, ahol Graham Pottert váltotta a kispadon. A Forest ezután Ange Postecoglút, majd Sean Dyche-ot is kipróbálta. Végül az a Vítor Pereira tartotta bent az együttest, akit novemberben a Wolverhampton Wanderers küldött el. A Spursnél Thomas Frank, majd az ideiglenesen kinevezett Igor Tudor után érkezett De Zerbi, akinek sikerült kivezetnie a csapatot a kiesőzónából.

A West Ham számára a képlet egyértelmű. A hátralévő két fordulóban legalább két ponttal többet kell gyűjteniük a Tottenhamnél, ráadásul a gólkülönbségük is jóval rosszabb. A londoni csapat utoljára a 2011-2012-es idényben szerepelt az angol élvonalon kívül.
#foci #sport #futball #kiesés #premier league #tottenham #Arsenal #angol bajnokság #west ham united #nottingham forest

