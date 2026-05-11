Oda minden remény a West Hamnél? Öt perc VAR jelentheti a kiesésüket, innen nehéz lesz felállni

A West Ham United szinte reménytelen helyzetbe került a Premier League-ben. Az Opta adatelemző cég mindössze 12 százalékra teszi a csapat bennmaradási esélyeit, miután az Arsenal elleni hazai meccsen egy vitatott VAR-döntés miatt elveszítettek egy kulcsfontosságú pontot - számolt be a BBC Sport.

A West Ham vasárnap késő délután a bajnoki címre hajtó Arsenalt fogadta a London Stadiumban, és úgy mentek neki a meccsnek, hogy bár osztálykülönbség van a két csapat között, minimum egy pontra szükségük lenne a bennmaradásért folytatott harcban.

A csapat aztán a ráadásban egyenlített Callum Wilson góljával, mire természetesen felrobbant a stadion. A találatot azonban a videóbíró felülvizsgálata után érvénytelenítették, mivel Pablo szabálytalanságot követett el David Raya kapus ellen: így Leandro Trossard 83. percben szerzett gólja maradt a meccs egyetlen találata. Ezzel a sikerrel az Arsenal öt pontra növelte előnyét a bajnoki tabella élén.

Az eredmény a városi rivális Tottenhamnek is kedvezett. A Spurs ma este a Leeds United ellen lép pályára: győzelem esetén négy pontra húzhatnak el a West Hamtől úgy, hogy már csak két forduló van hátra. A Tottenham Roberto de Zerbi irányítása alatt megnyerte az utolsó két meccsét.

A West Ham így akár már most vasárnap kieshet, amennyiben a Spurs ma legyőzi a Leedset, ők pedig kikapnak a Newcastle vendégeként.

Nuno Espírito Santo csapata jelenleg 36 pontos. Ez normális körülmények között elegendő szokott lenni a bennmaradáshoz. Az elmúlt évtizedben mindössze egyszer fordult elő, hogy egy ennél több pontot gyűjtő csapat esett ki: a Newcastle a 2015-2016-os idényben 37 ponttal búcsúzott.

A Premier League húszcsapatos korszakában a bennmaradáshoz átlagosan 36 pontra volt szükség. A West Ham helyzetét azonban jelentősen nehezíti, hogy a kiesés ellen küzdő riválisai a szezon döntő szakaszában remek formába lendültek. A Nottingham Forest nyolc meccse veretlen, és a hatmeccses formatabellát is vezeti. A Leeds hat mérkőzés óta nem talált legyőzőre, a Spurs pedig De Zerbi érkezése óta sorozatban nyeri a meccseit.

Az alsóházi csapatoknál különösen mozgalmas volt az edzőkeringő a jelenlegi idényben. A Nottingham Foresttől szeptemberben menesztett Nuno Espírito Santo gyorsan átvette a West Ham irányítását, ahol Graham Pottert váltotta a kispadon. A Forest ezután Ange Postecoglút, majd Sean Dyche-ot is kipróbálta. Végül az a Vítor Pereira tartotta bent az együttest, akit novemberben a Wolverhampton Wanderers küldött el. A Spursnél Thomas Frank, majd az ideiglenesen kinevezett Igor Tudor után érkezett De Zerbi, akinek sikerült kivezetnie a csapatot a kiesőzónából.

A West Ham számára a képlet egyértelmű. A hátralévő két fordulóban legalább két ponttal többet kell gyűjteniük a Tottenhamnél, ráadásul a gólkülönbségük is jóval rosszabb. A londoni csapat utoljára a 2011-2012-es idényben szerepelt az angol élvonalon kívül.