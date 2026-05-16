Szombati futballkavalkád: eldől végre a magyar bajnokság, zárul a Bundesliga

2026. május 16. 07:30

Május közepéhez közeledve a futballszezon egyik legizgalmasabb szombatja előtt állunk: a német élvonal kilenc mérkőzéssel zárul, míg a magyar Fizz Ligában négy találkozó várja a szurkolókat - és eldől végre, ki nyeri idén az aranyat.

A tavaszi hajrá mindenhol érezteti hatását: a csapatok fáradtan, de elszántan küzdenek minden egyes pontért. A tabella mindkét végén kiélezett a helyzet, így a mai találkozók közül több is sorsdöntő lehet a szezon végkimenetele szempontjából. A német élvonalban az élmezőny csapatai igyekeznek megszilárdítani pozícióikat, míg a Fizz Ligában a bajnoki címért, az európai kupaszereplésért és a bennmaradásért folyó küzdelem is lázban tartja a szurkolókat.

Bundesliga: kilenc meccsel búcsúzik a német élvonal

A német bajnokság egyik leginkább várt összecsapása a Bayern München és az FC Köln mérkőzése lesz a mai zárófordulóban. A bajorok remek formában érkeznek: az elmúlt öt meccsükből négyet megnyertek, így egyértelmű esélyesként lépnek pályára. A Köln ezzel szemben rendkívül hullámzó teljesítményt nyújt, legutóbbi öt mérkőzésén mindössze egyszer tudott nyerni. A januári találkozón a Bayern magabiztosan győzött idegenben.

Az SC Freiburg az RB Leipzig vendégjátékára készül, ami a forduló egyik legérdekesebb párosítása lehet. A Leipzig kiváló formában van, gyakorlatilag veretlenül menetel, míg a Freiburg teljesítménye ingadozó. A hazai pálya előnyt jelenthet a Freiburgnak, de a lipcseiek januárban saját közönségük előtt simán nyertek.

A Werder Bremen a Borussia Dortmundot látja vendégül, ami hagyományosan parázs hangulatú mérkőzést ígér. A BVB vegyes formában érkezik, az utóbbi időszakban váltakozó eredményekkel. A hazaiak is küszködnek, az elmúlt öt bajnokijukon négy vereséget szenvedtek. A januári találkozón a Dortmund hazai pályán magabiztosan, 3–0-ra győzött.

A többi Bundesliga-mérkőzés sem nélkülözi az érdekességeket, hiszen a kiesés elkerüléséért és az európai kupás helyekért folyó harc is több fronton zajlik:

Fizz Liga: zöld-fehér bajnoka lesz a magyar bajnokságnak, de melyik?

A Ferencváros a Zalaegerszegi TE-t fogadja a bajnoki címvédésben reménykedve. A zöld-fehéreknek minden maradék erejükre szükségük van:

ám abban az esetben, ha a Fradi nem tud nyerni, a Győr pedig pontot szerez Kisvárdán, akkor a Ferencváros hét év után leszorul a dobogó tetejéről, és a Győr lesz a szezon bajnoka.

A Debreceni VSC az Újpest FC-t fogadja az egyik legpatinásabb magyar rangadón. Mindkét csapat hullámzó formában van, az Újpest azonban az utóbbi időszakban stabilabbnak tűnik: két győzelem és két döntetlen áll a neve mellett. A februári összecsapáson az Újpest otthon 2–1-re nyert, így a Loki hazai pályán revánsra készül.

A Diósgyőr VTK a Paksi FC-t fogadja egy rendkívül fontos mérkőzésen. A DVTK nagyon nehéz időszakon van túl, az utóbbi öt bajnokiján négy vereséget szenvedett. A Paks is ingadozó teljesítményt nyújt. A februári találkozón meglepetésre a Diósgyőr nyert idegenben 2–1-re, így most a hazai pálya extra motivációt adhat a miskolciaknak.
